Se vuoi eliminare il fastidioso “effetto crespo” basta usare un semplice accorgimento ogni volta che lavi i capelli. Ecco che cosa devi sapere

Se il tuo problema sono i capelli crespi e passi ore con spazzola e phon, e anche piastra, forse dovresti riconsiderare il modo in cui li asciughi. Infatti, molto dipende anche da questo. Se, per esempio, dopo la doccia o il bagno sei solita avvolgerli in un asciugamano pulito e profumato, questa potrebbe essere una delle cause.

Il potere della microfibra

Molti esperti, infatti, consigliano di passare dagli asciugamani di cotone a quelli in microfibra. Questi ultimi sono fatti di minuscole fibre sintetiche e il loro uso regolare può aiutare a prevenire la rottura dei capelli e impedire di stressarli troppo quando sono ancora bagnati. Infatti, la struttura morbida e fine della microfibra rende questi asciugamani più delicati, aiuta a ridurre l’attrito, l’effetto crespo e la rottura.

Capelli crespi? Non asciugarli “all’aria”

Anche asciugare i capelli “all’aria” potrebbe non essere una buona soluzione. Infatti, questo tipo di asciugatura richiede un tempo estremamente lungo, che può variare a seconda dello spessore e della porosità della chioma. Alla fine i capelli si gonfieranno per la troppa umidità. Quando, poi, saranno asciutti, l’effetto crespo sarà inevitabile.

Usa prodotti delicati

Quindi, se vuoi combattere i capelli crespi, come prima cosa dovresti utilizzare uno shampoo e un balsamo ad hoc, ma delicati. Quindi, sostituire l’asciugamano di cotone con uno in microfibra ed evitare di lasciarli asciugare all’aria.

Fai questo prima di asciugarli

Se subito dopo averli lavati, avvolti i capelli in un asciugamano in microfibra, goccioleranno di meno sulla tua schiena e tutta l’umidità in eccesso verrà assorbita rapidamente. Potresti anche provare a usare uno di quegli asciugamani fatti apposta per avvolgere i capelli e fissarli con una chiusura o elastico, in modo da tenerli avvolti finché non elimini l’umidità in eccesso. Ma basta anche semplicemente tamponarli con l’asciugamano in microfibra, quindi avvolgerli nel telo prima di asciugarli.

Lasciare riposare i capelli nell’asciugamano in microfibra per 5-10 minuti non solo aiuta a eliminare l’umidità in eccesso, ma migliora la consistenza naturale dei capelli e fornisce idratazione, specialmente per le chiome più secche.

A ciascuna il suo asciugamano

Impara a prenderti cura e lavare l’asciugamano che hai scelto nel modo più efficace, in modo che rimanga fresco e duri a lungo. Alcuni sono realizzati in poliesteri più densi, che assorbono molta più acqua e probabilmente richiederanno un lavaggio più frequente. La scelta è semplicemente una questione di preferenze personali.

