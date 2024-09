Reese Witherspoon, amatissima attrice statunitense, ha recentemente catturato l’attenzione riportando in voga uno degli stili di bellezza più iconici e raffinati di sempre: lo chignon ispirato a Grace Kelly. Questa acconciatura elegante, che ha caratterizzato l’attrice e principessa di Monaco, ha trovato nuova vita grazie alla scelta stilistica di Witherspoon, creando un legame evidente tra due icone di Hollywood di epoche diverse.

Le affinità tra Grace Kelly e Reese Witherspoon

Il parallelo tra Reese Witherspoon e Grace Kelly non si limita solo all’acconciatura: entrambe condividono tratti fisici simili, come la delicatezza dei lineamenti, la struttura del viso e persino una certa somiglianza nel colore dei capelli. L’aspetto raffinato e naturale delle due attrici fa sì che l’ispirazione Kelly sembri calzare perfettamente sulla moderna Witherspoon, trasmettendo un senso di continuità tra passato e presente.

Lo chignon è senza tempo

Lo chignon Grace Kelly è sempre stato un simbolo di eleganza senza tempo. Lo stile semplice ma raffinato, spesso associato alle star degli anni ’50, continua ad affascinare le donne di oggi, confermando che alcune tendenze non passano mai di moda. Durante la sua recente apparizione, Reese ha scelto proprio questo look per sottolineare la sua classe innata, sfoggiando un’acconciatura impeccabile che ha riportato immediatamente alle immagini iconiche della principessa Grace.

Come realizzare lo chignon Grace Kelly

Per replicare questa acconciatura è necessario seguire alcuni passaggi. Per ottenere il volume necessario alla base, bisogna cotonare leggermente i capelli alle radici. Questo darà alla chioma una struttura più piena e vaporosa. Successivamente, vanno pettinati delicatamente i capelli all’indietro senza creare una riga centrale o laterale. Poi bisogna raccogliere i capelli sulla sommità della testa e legarli in una treccia morbida. Una volta realizzata la treccia, va arrotolata su se stessa per formare lo chignon e poi fissata con le forcine, rivolte verso l’alto. Per fissare il tutto, applicare una generosa quantità di lacca. Un tocco di gel o di lacca applicata con le dita sui capelli vicino alle orecchie aiuterà a rendere questa zona più liscia e ordinata.

Acconciatura versatile

Lo chignon Grace Kelly è una scelta versatile e sempre di tendenza. La sua semplicità nasconde una sofisticazione sottile, ideale per chi desidera sentirsi elegante senza eccessi. Inoltre, il look è perfetto per mettere in risalto accessori raffinati come orecchini pendenti o collane, mantenendo il focus sull’acconciatura senza appesantire il risultato finale. La bellezza di questo stile sta proprio nella sua capacità di adattarsi a vari contesti, regalando sempre un’aria di grazia e raffinatezza a chi lo indossa.