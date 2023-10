Come arricciare i capelli molto corti

A vete i capelli molto corti e vorreste variare un po' la piega, dando loro un po' di volume e movimento? Per arricciare i capelli corti a casa, senza bisogno di ricorrere al parrucchiere, vi basta dotarvi dell'occorrente e seguire i passaggi sotto descritti.

Occorrente

Spazzola

Forcina o mollette

Arricciacapelli dal diametro di 2,5 cm

Passaggi preliminari

Per preparare i capelli all’arricciatura, trattateli con shampoo, balsamo e maschera per capelli ricci. Applicate poi della spuma o del gel – basta metterne una o due noci – quando la chioma è ancora umida in modo da modellarla. Mettetevi a testa in giù e strofinate i capelli con l‘asciugamano, poi cmpletate l’asciugatura con il phon.

Trattamento

A questo punto, isolate varie ciocche usando un pettine e le forcine o mollette. Iniziando dalla fronte, prendete una piccola ciocca di capelli e avvolgetela intorno all’arricciacapelli. Il riccio dovrebbe essere girato verso l’esterno del viso, non verso l’interno, con il ferro verso la parte posteriore della testa. Più larga è la ciocca da arricciare, più grande sarà il riccio. Per i capelli corti, una ciocca da 2,5-5 centimetri dovrebbe andare bene. Invece di arricciare tutta la ciocca, lasciate le punte lisce. Mantenete i capelli avvolti intorno al ferro per 5 secondi se volete ottenere delle onde morbide. Per dei ricci più definiti, non togliete il ferro dalla ciocca per almeno 10 secondi.

Ultimi ritocchi

Una volta tolto il ferro, spruzzate un velo di lacca sui capelli. Dopo aver arricciato tutte le ciocche, scuotete i ricci con le dita per evitare che diventino dei boccoli. Ritoccate gli eventuali ricci che hanno perso la forma. Se volete aggiungere volume all’acconciatura, cotonate le radici. In ultimo, aggiungete un’altra spruzzata di lacca per fissare il risultato.