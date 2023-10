Come cotonare i capelli

C otonare i capelli è sempre utile per dare volume alla propria chioma. Ecco qualche consiglio per farlo nel modo corretto.

In cosa consiste

La cotonatura è una tecnica che consiste nel riportare una parte dei capelli sulle radici, dando corpo alla propria chioma. È adatta a tutti i tipi di capelli, l’importante è non esagerare per non rischiare di comprimerli tutti sulle radici.

Lavaggio

Per prima cosa, lavate i capelli con shampoo e balsamo volumizzanti. Evitate invece gli shampoo per capelli secchi: contengono agenti emollienti che rendono i capelli pesanti e piatti. Per ottenere un risultato più efficace, evitate di mettere il balsamo sulle radici. Concentratevi in particolare sulle estremità. Spazzola i capelli delicatamente prima di asciugarli.

Asciugatura

Asciugate i capelli con il phon piegandovi in avanti e mettendovi a testa in giù. È un piccolo accorgimento che serve per dare volume. Impostate il phon a una bassa temperatura e utilizzate il diffusore.

Isolate le ciocche

Per cotonare i capelli utilizzate un pettine a codone. Isolate le ciocche che volete cotonare e, una per volta, tendetele verso l’alto. Pettinate i capelli al contrario fino alle radici con colpi decisi. Ripetete questo movimento fino a quando non si forma una specie di “cuscinetto” alla base della ciocca. Spruzzate un po’ di lacca per fissare il risultato.

Nascondete la cotonatura

I capelli sembreranno disordinati ma è normale che sia così. Appoggiate il pettine alla radice e con delicatezza pettinate solo la parte superiore dell’acconciatura per nascondere la zona che avete cotonato. Uniformate i capelli senza appiattirli. Spruzzate ancora un po’ di lacca per fissare l’acconciatura.