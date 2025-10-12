Il contouring è una tecnica di make-up che permette di definire e modellare i lineamenti del viso. Applicando correttori, polveri e fondotinta più chiari o più scuri, opachi o luminosi, si riesce a scolpire e armonizzare il volto, enfatizzandone i punti di forza e minimizzandone i difetti. Ma sapevi che puoi ottenere un effetto simile anche grazie ai capelli? Mescolando nel modo giusto luci e ombre nella colorazione della chioma, combinando diverse tonalità e creando un gioco di schiariture e punti di focus puoi riuscire a valorizzarti al meglio proprio come potresti fare con i trucchi. Scopriamo quindi come realizzare l’hair contouring perfetto.

Hair contouring

Avrai sicuramente sentito nominare la tecnica del contouring viso, ma l’hair contouring probabilmente ti sarà un po’ meno famigliare. Infatti, tra i moltissimi trattamenti rivolti alla propria chioma, tra cui l’ombré, il balayage, le colorazioni permanenti e semi permanenti, troviamo anche l’hair contouring: un servizio professionale dedicato alla colorazione dei capelli, ma che non coinvolge in alcun modo il make-up.

Vediamo dunque come funziona e che cos’è l’hair contouring.

Hair contouring: cos’è

Esattamente come per il tradizionale contouring, anche l’hair contouring considera tutte le caratteristiche proprie del tuo viso. Infatti, si tratta sostanzialmente di una metodologia di colorazione professionale che può essere completamente personalizzata in base al fototipo e ai singoli tratti del volto. Il contouring capelli è una tecnica di colorazione che crea profondità e tridimensionalità grazie alla combinazione di tonalità chiare e scure, calde e fredde. L’effetto è molto naturale e non c’è bisogno di stravolgere totalmente l’hairstyle perché ti basta agire solo sui punti strategici che ti permettono di valorizzare il viso. Infatti, il suo scopo è quello di realizzare un look che sia assolutamente in grado di valorizzare ed enfatizzare la tua naturale bellezza. Inoltre consente di dare maggior risalto alla chioma facendola sembrare più piena, e ne gioverà anche il taglio che risulterà più scolpito. È un trattamento personalizzato, che deve essere valutato dal parrucchiere a seconda delle tue caratteristiche e dell’effetto che vuoi ottenere, anche se ovviamente ci sono delle indicazioni di base che possono aiutarti ad avere un’idea in anticipo.

Hair contouring: come si realizza

Come già accennato, essendo l’Hair Contouring un gioco di luci e ombre è necessario realizzare delle schiariture e delle colorazioni più scure a partire dai toni freddi o caldi in base al colore specifico dell’incarnato della persona che riceve questo trattamento.

Il punto specifico su cui agire dipende dai lineamenti della persona che si vogliono valorizzare o, in alcuni casi, correggere. L’uso dei toni chiari consente di donare maggiore volume, i toni scuri, invece, permettono di assottigliare i lineamenti. Questo tipo di tecnica è ideale per ogni tipo di viso e il risultato dipende dal modo in cui si posizionano le schiariture e le colorazioni di tono più scuro.

Hair contouring: perché affidarsi a mani esperte

Differentemente da altre tecniche dedicate alla colorazione dei capelli, che possono essere realizzate anche in autonomia e a casa propria, l’hair contouring necessita delle mani di un esperto. Ciò è dato dal fatto che non è possibile utilizzare un unico approccio quando si ricorre a questa particolare tecnica. Infatti, il tuo parrucchiere saprà valutare nel modo migliore i lineamenti che compongono il tuo viso, e le caratteristiche dei tuoi capelli prima ancora di iniziare con il trattamento vero e proprio.

Hair contouring: a chi è adatto

Lo scopo è quello di creare maggiore armonia e riequilibrare il volto, perciò dovrai partire dalla sua forma per capire come agire. Con un viso allungato, distribuendo le schiariture ai lati otterrai un’illusione di larghezza. Se hai un viso quadrato addolciscilo con sfumature morbide, mentre se è tondo allunga il profilo con schiariture lungo le ciocche frontali e le punte. Punta su una schiaritura diffusa e armoniosa se il tuo volto ha forma ovale, mentre se è a cuore ricorda di illuminare la parte inferiore per bilanciare la fronte ampia.

Hair contouring in base alla forma del viso

L’hair contouring deve essere attentamente valutato nel tuo salone di bellezza di fiducia, dove il professionista che si occuperà del trattamento avrà modo di procedere effettuando un esame attento delle forme del tuo viso, chiedendoti quali sono i tuoi gusti e le tue preferenze. Questo passaggio è fondamentale poiché questa tecnica è in grado di modificare visivamente le forme del volto. Infatti, ombreggiando o schiarendo i capelli è possibile ottenere un ovale perfetto, ovvero la forma del viso considerata come la migliore e più armonica.

Oltretutto, è importante sottolineare come i tuoi lineamenti saranno la base portante di precisi schemi da seguire per effettuare nel modo ottimale i colpi di sole e per stabilire quali zone della chioma schiarire o scurire per ottenere un risultato davvero impeccabile.

Viso tondo

Chi presenta un viso tondo e pieno, un mento tondeggiante e delle gote particolarmente evidenti, con gli zigomi nascosti, dovrà ricevere un hair contouring di colore chiaro nella zona alta della testa, vicino alla radice, e un colore più scuro sulla zona degli zigomi, così da assottigliare il viso. Mantenere la riga centrale consente di dare la sensazione di un viso dalla forma ovale.

Viso squadrato

Chi ha un visto dalla forma squadrata presenta degli zigomi e una mandibola molto pronunciati. La fronte, solitamente, è ampia e il mento molto evidente. Questi lineamenti, che possiamo definire come duri, possono essere addolciti lavorando sugli angoli e dando del movimento grazie ai contrasti tra chiaro e scuro, specialmente nella zona della mascella e sulle tempie, così da dare maggiore leggerezza e dare profondità.

Viso “a cuore”

In questo caso ci troviamo di fronte a una morfologia con zigomi evidenti e parte inferiore meno pronunciata e con mento a punta. La fronte è di solito spaziosa e l’attaccatura dei capelli presenta una forma a “V”.

Per dare maggiore rotondità occorre scurire la zona alta fino alle orecchie e schiarire le lunghezze. Con una riga laterale sarà possibile dare un equilibrio maggiore e ridurre, visivamente, le dimensioni della fronte.

Viso a triangolo

Nel caso di viso triangolare la particolarità è la zona della mandibola più larga rispetto agli zigomi. La fronte, invece, è più stretta. Si tratta della situazione opposta a quella precedente del viso a “cuore”. In questo caso, quindi, occorre illuminare la parte laterale del viso e scurire il resto dei capelli per ridurre l’effetto spigolo.

Hair contouring: le celebrità ne vanno pazze

Se hai dubbi sul fatto che il contouring capelli possa essere una scelta vincente, pensa che le celebrità ne vanno pazze. Per valorizzare il viso ed enfatizzare i lineamenti, è l’hairstyle che hanno scelto Jennifer Lopez e Margot Robbie. Anche Gigi Hadid, Blake Lively e Hailey Bieber si sono fatte tentare, e come loro Kim Kardashian e le sue sorelle. Una colorazione dall’effetto molto naturale e allo stesso tempo super efficace, se le star non sanno più farne a meno non è certo un caso.