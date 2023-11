Come fare una maschera per i capelli con le uova

L a maschera all’uovo per capelli è un rimedio naturale eccellente per rinforzare i capelli danneggiati e secchi. Ecco come prepararla.

Ingredienti

un tuorlo d’uovo

un cucchiaio di olio vegetale

un cucchiaio di miele

qualche goccia di olio essenziale

un cucchiaio di aceto

Procedimento

Mescolate il tuorlo d’uovo con l’olio vegetale (di ricino, di avocado, di argan o di jojoba). Aggiungete il miele, l’olio essenziale (servirà a ridurre l’odore dell’uovo) e l’aceto (bilancerà il PH del tuorlo). Applicate la maschera in modo uniforme sui capelli asciutti, dalle radici alle punte. Lasciate in posa per circa 30 minuti e poi risciacquate con acqua fredda prima di procedere allo shampoo. Utilizzando questo trattamento una volta alla settimana, i risultati saranno visibili.

Perché fa bene

La maschera all’uovo per capelli è un rimedio semplice, naturale ed economico che sfrutta le proprietà benefiche di questo alimento. Il tuorlo d’uovo, ricco di luteina, aiuta a idratare i capelli e a migliorarne l’elasticità, rendendoli più morbidi, setosi e meno fragili. Inoltre, la presenza di vitamina A favorisce la crescita dei capelli mantenendo i follicoli in buone condizioni. Il tuorlo d’uovo è anche ricco di vitamine B12, D ed E. E ancora, contiene selenio, iodio e acido pantotenico, che conferiscono ai capelli lucentezza e salute. L’uso regolare di una maschera all’uovo ridurrà anche la caduta dei capelli stimolando il cuoio capelluto. L’apporto di proteine compenserà l’eventuale carenza di cheratina e renderà i capelli più forti e maneggevoli.