Hair skinification: la cura dei capelli è 2.0

H airskinification, la tendenza capelli che si ispira alla skincare e che va dallo scrub al massaggio tonificante, dal siero antietà al filler. Perché oggi se vuoi capelli belli, lucidi e sani shampoo e balsamo non bastano: servono le stesse attenzioni dedicate al viso

La nuova cura capelli? Ci vuole un impegno costante

Esattamente come la skincare per il viso, la haircare è diventata essenziale per i capelli. Così se l’obiettivo è mantenerli giovani, anche il cuoio capelluto diventa un osservato speciale, perché solo se è in salute potremo contare su chiome forti, lucide e sane. La conferma arriva dai dermatologi: il cuoio capelluto invecchia, proprio come la pelle, e va protetto. Lo sanno bene Millennial e Gen Z che, sui social, cercano sempre più spesso informazioni usando l’hashtag #hairskinification, la tendenza capelli che si ispira alla skincare e che va dallo scrub al massaggio tonificante, dal siero antietà al filler per una vera e propria beauty routine capillare. Scopri i passaggi fondamentali per una hair skinification da esperta.

Lo scrub detox che purifica la cute

Rimuovere tutte le cellule morte e le particelle inquinanti che si sono depositate alla radice è fondamentale per far crescere sani i capelli. Uno scrub è l’ideale: libera la cute da sebo in eccesso, inquinamento, polvere e pollini, ma anche da residui di lacca, gel e prodotti di styling in genere. Queste formule racchiudono cristalli di sale, zucchero oppure microgranuli vegetali (come noccioli di oliva frantumati) e svolgono una leggera azione abrasiva, utile a spazzare via tutte le impurità dalla radice dei capelli. La sensazione lasciata dallo scrub è di avere la cute pulita, che respira.

Come procedere per un trattamento corretto? «Applica il prodotto direttamente sulla cute aggiungendo un po’ d’acqua, quindi procedi con un breve massaggio su tutta la testa» suggerisce Alberto Di Domenico, hair stylist, direttore artistico per Joico Italia. «La tecnica corretta è usare i polpastrelli, eseguendo movimenti circolari. Lascia agire 5 minuti, poi passa al tuo shampoo abituale».

Lo scalp massagge che ha un effetto energizzante

Stimola la microcircolazione e favorisce l’ossigenazione dei bulbi, a tutto vantaggio della crescita: sì, il massaggio è sicuramente un’abitudine da prendere se l’obiettivo è mantenere a lungo capelli sani. «Per ricreare un effetto Spa, appoggia le mani sulla testa con le dita ben aperte ed esegui una pressione delicata con i polpastrelli. Procedi sempre con movimenti circolari dalla nuca verso l’alto, e cerca di muovere la cute dalla testa senza far scivolare le dita. In questo modo si riesce a effettuare una sorta di scollamento, molto utile per aumentare la mobilità del cuoio capelluto e aiutare la circolazione locale» spiega l’esperto. Niente fretta, però. Il massaggio, per essere efficace, deve durare almeno 5 minuti.

«Se preferisci, puoi aiutarti con una di quelle spazzole specifiche di silicone da utilizzare sempre in senso circolare» dice Di Domenico. Ha effetti energizzanti anche un pettine Gua Sha in pietra di giada: va usato con un movimento a zig zag che parte dalla fronte verso il centro della testa e dalla nuca verso l’alto.

L’impacco ayurvedico che lucida e rinforza

GettyImages

Se segui i social avrai sicuramente già sentito parlare dell’hair oiling come cura top per avere chiome folte e setose. Si tratta di un trattamento che prende spunto dalla tradizione indiana e che prevede l’utilizzo di mix di oli da usare come impacco sulle lunghezze e a testa asciutta.

Il rito va oltre l’estetica: secondo la medicina ayurvedica, infatti, massaggiare cute e capelli con l’olio rilassa il sistema nervoso e regala benessere a tutto l’organismo. Fra le scelte possibili ci sono l’olio di ricino, consigliato per rinforzare le chiome, mentre quello di cocco e quello di sesamo sono molto idratanti e nutrienti. Tempo di posa? 10 minuti per i capelli sottili, 30-40 se sono grossi e corposi.

Il filler che regala volume

Sì, l’acido ialuronico ha effetti rimpolpanti anche sui capelli. Soprattutto se le chiome sono sottili e senza corpo, un trattamento con questa sostanza aiuta molto. «L’acido ialuronico si deposita sotto le cuticole con un effetto immediato sulle doppie punte: le sigilla restituendo uno stelo liscio e lucido» spiega Di Domenico. «Certo la sua azione è più che altro cosmetica. Ma riesce comunque a dare un bel risultato lasciando i capelli lucidissimi». Se invece sono molto sfibrati, meglio provare in salone un trattamento urto a base di cheratina liquida. «Si tratta di mix a base di proteine vegetali idrolizzate che, applicate ciocca a ciocca e lasciate agire per circa 20 minuti, sono in grado di formare una specie di guaina protettiva che dà corpo ai capelli» spiega l’esperto.

I prodotti per la cura capelli a casa

Per una cura capelli professionale i prodotti giusti non mancano. Dallo scrub all’olio, dagli integratori agli attrezzi speciali per massaggi rivitalizzanti ecco qualche novità.

La formula bio di Complexe 5 Head Spa di René Furterer (54,90 euro, in farmacia) usa olio di ricino e oli essenziali.

Shampoo e peeling insieme: Cleansing Scalp Scrub di Sephora (24,99 euro) con formula al 90% naturale.

The Ordinary Natural Moisturizing Factors + HA (13,50 euro) è un siero con acido ialuronico e squalano, che mantiene idratato il cuoio capelluto.

La spazzola per trattare la cute (8,90 euro, su amazon.com) è di silicone.

La kapilarine, un mix di piante tra cui anche ginkgo biloba della Fiala Anticaduta di Keramine H (12 fiale 14,90 euro), è rinforzante e cura i capelli.

Peeling Dermopurificante di Biopoint (11 euro) libera la cute da forfora e sebo e cura i capelli.

Grazie alla formula a base di caffè, ginseng e mentolo, Silium Rinforzante Shampoo Anticaduta (13 euro) ha un’azione energizzante.

Phytophanere Hair & Nails di Phyto (25,30 euro, 90 capsule, in farmacia) è un integratore a base di vitamine del gruppo B utili per la salute dei capelli.