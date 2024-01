D opo stagioni di tonalità fredde, la palette dei biondi riscopre il calore di nuance più dorate come il miele. Non mancano accenti più chiari come il color vaniglia e latte

Le tendenze capelli del 2024 puntano sui colori caldi, i capelli biondi non fanno eccezione. Il biondo più di moda sarà il biondo miele, una calda tonalità dorata che, da quando l’ha sfoggiata Rihanna qualche settimana fa, è diventata richiestissima. A renderla così ricercata è la capacità di essere a “bassa manutenzione”, uno dei capisaldi dei trend capelli del nuovo anno. A differenza del biondo Barbie, caratterizzato da una testa uniforme, il biondo miele è facile da mantenere poiché non richiede grandi ritocchi.

TONI&GUY

Capelli biondi: le sfumature di tendenza

Il 2024 sarà l’anno dei biondi caldi e brillanti, come il già citato, biondo miele, il Vanilla Chai e il Latte, due tonalità di biondi burrosi che emanano una dolcezza infinita.

Ma a chi stanno bene i capelli biondi caldi? In genere, è la tonalità perfetta per le bionde naturali, ma sta bene anche a chi ha una base castana chiara, illuminata da balayage caramello. Se poi sei tinta bionda, ma fredda, puoi sempre chiedere di riscaldare la tua nuance rendendola meno spenta. Sicuramente ne guadagnerà l’incarnato. Che diventerà più luminoso.

La Bioesthetique

Capelli biondi caldi e brillanti

I biondi di tendenza nel 2024 non sono quasi mai piatti e monocromatici, effetto Barbie. Anzi, spesso sono multi-dimensionali, cioè ricchi di sfumature e leggerissimi contrasti che danno profondità alla chioma. In molti casi, inoltre, sono previste le radici più scure che vanno nella direzione, tanto richiesta, di un colore a bassa manutenzione. Le radici però non sono mai molto a contrasto, bensì sfumate, proprio per consentire una crescita più morbida.

Occhio a non confondere bassa manutenzione con assenza di manutenzione. Rispetto a un biondo “integrale”, i capelli biondi più sfumati richiedono certamente ritocchi meno frequenti, ma pur sempre un minimo di accortezze per mantenere il colore luminoso.

Jean Paul Mynè

Come scegliere la tonalità di biondo giusta

Trovare la tonalità di biondo più adatta alla tua carnagione potrebbe sembrare complicato, ma tutto ciò che devi fare per capirlo è identificare se hai un sottotono caldo o freddo . In genere, le persone con sottotoni caldi stanno meglio con tonalità bionde calde come il miele e il biondo dorato. Come capire se fai parte della famiglia dei sottotoni caldi? Osserva se la tua pelle tende al giallo pesca o dorato nella loro. Se, invece, tende al rosato, starai meglio con capelli biondi di tonalità più freddi, come il platino o il biondo cenere. Altre cose da considerare sono il colore degli occhi e il colore naturale dei capelli.

Wella

Come curare i capelli biondi

Per mantenere brillante la tua capigliatura bionda, recati in salone ogni sei-otto settimane per ritocchi e trattamenti lucidanti o tonalizzanti, a meno che tu non preferisca l’aspetto della radice scura a contrasto. I capelli tendono al giallo o all’arancio? Ogni 10 giorni usa uno shampoo e un balsamo viola specifici per i capelli biondi: aiutano a neutralizzare i toni indesiderati dei capelli ossidati. Restituiscono luminosità e mantengono il biondo fresco, come appena realizzato. Per un effetto delicato, cerca quelli che privi di solfati.

In alternativa, il classico consiglio di usare una maschera idratante è sempre utile per mantenere i capelli biondi sani e in ottimo stato.

Launchmetrics

Le tendenze per capelli biondi da cui trarre ispirazione

Scorri la pagina sino in fondo per vedere le tonalità di biondo da chiedere al parrucchiere nel 2024. Le tecniche di schiariture più in voga ricalcano l’effetto shade layering, che prevede di sovrapporre in modo quasi impercettibile le diverse altezze di tono (che tra loro variano sempre pochissimo). Il risultato finale è molto luminoso. Come le foto dei look che abbiamo selezionato.

Compagnia della Bellezza

Wella

Launchmetrics

Launchmetrics

Jean Louis David

Frameesi

Launchmetrics

Franck Provost

EVOS

EVOS

Launchmetrics

Alfaparf

Cotril