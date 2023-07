I l 7 luglio è la giornata mondiale del cioccolato, il "cibo degli dei" che ha ispirato chef di tutto il mondo. Ma anche esperti coloristi dei capelli. Una manna per l'Italia, visto che la presenza di persone con capelli castani supera il 70%

Da diverse stagioni i capelli color cioccolato sono entrati di diritto nella cartella cromatica delle tinture per capelli. Sarà una definizione di marketing, sarà un semplice paragone goloso, fatto sta che da quando si associano al cacao, i capelli castani sono più trendy che mai. Del resto, in Italia 7 persone su 10 sono castane (dati L’Oréal), quindi, è difficile che i capelli scuri passino veramente di moda. Ecco che il confronto cromatico con il cioccolato calza a pennello.

Certo, all’interno della categoria “capelli cioccolato” si apre un’ampia gamma di sfumature, tanto che l’azienda Pantone le ha classificate con un vasto numero di codici. La curiosità? Il castano cioccolato è un mix di verde, rosso e blu ben bilanciati. La prevalenza del rosso o del blu ne decreterà il sottotono, cioè rispettivamente caldo o freddo. Non a caso, secondo la teoria dell’armocromia, le persone con i capelli castani possono appartenere sia alle stagioni fredde (inverno) che calde (autunno).

La top model Vittoria Ceretti

Capelli cioccolato: le sfumature

Ma com’è il color cioccolato? Passa dal marrone scuro del cioccolato fondente al marrone chiaro delle tavolette al latte. Nel mezzo ci sono le tonalità più dorate che ricordano i dolci al caramello, alla nocciola e al caffè. No mancano le tonalità moka o marron glacé dei dolci alla castagna e quelle che tendono al mogano, come i cioccolatini al liquore di ciliegia. Insomma, sembra di visitare il Salone del Cioccolato, e invece si visualizza la palette delle tinte per capelli.

Così, i castani belli si ispirano così a una palette voluttuosa che fa dimenticare l’idea che il castano sia un colore piatto e banale. Al contrario: se curati con i prodotti giusti, diventano lucidi tanto da spaccare l’obiettivo (guardare le foto in basso delle star per credere).

E poi il castano è un colore che rassicura, per questo non passerà mai di moda. Ma il bello è che si può modificare – anche di poco – con infinite sfumature. Insomma, con il cioccolato ci si può divertire ad accendere la propria capigliatura di riflessi luminosi. Senza mai snaturarla.

Le foto delle star con i capelli color cioccolato

E adesso scorri la pagina per guardare le varie tonalità dei capelli scuri, di attrici, modelle, cantanti e look di sfilata! Tutti decisamente “cioccolatosi”!

La top model Sara Sampaio

L’attrice Penelope Cruz

La top model Irina Shayk

La principessa del Galles Kate Middleton

Un look Elgon

L’attrice Eva Longoria

La super modella Emily Ratajkowski

La top model Kendall Jenner

La popstar Selenza Gomez

Un look di Cotril

L’attrice Hanne Hathaway

Un look di backstage di sfilata

L’attrice Lily Collins

L’attrice Monica Bellucci

Un look Inebrya

Un look Wella

Uno scatto dello street fashion a Parigi