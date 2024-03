M ai pensato di usare il profumo per capelli come alternativa discreta a una eau de parfum classica? È il prodotto ideale per chi a volte non tollera le note persistenti sul corpo. Purché non si esageri con le vaporizzazioni

Lo chiamano hair mist, che tradotto significa profumo per capelli. Si vaporizza direttamente sulla testa e per questo motivo è formulato senza alcol e, in alcuni casi, contiene ingredienti idratanti e protettivi dello stelo capillare.

Perché usare il profumo per capelli

Per sentirsi più a proprio agio con noi stesse, ma anche come alternativa alla classica eau de toilette o de parfum. Il profumo per capelli è infatti più leggero, anche se persistente.

Inoltre, dona un tocco di eleganza impalpabile a tutta l’immagine, perché si spande delicatamente nell’aria a ogni movimento della testa. Ma attenzione: le hair mist non vanno usate sui capelli sporchi per coprire eventuali odori sgradevoli. Si tratta proprio di spray profumati che aggiungono un dettaglio in più alla messa in piega, e per questo sono ideali subito dopo lo shampoo (su capelli asciutti) o al massimo il giorno dopo. È come avvolgere i tuoi capelli in un abbraccio profumato che ti segue ovunque.

In basso, 10 profumi per capelli da provare almeno una volta nella vita. Ideali anche come idee regalo per la donna con l’addiction per il beauty, che ha tutto e che quindi ti dà un bel grattacapo su cosa regalare. E non temere rovinino i capelli o li sporchino! Gli spray profumati per capelli sono formulati apposta per restare leggeri, a prova di piega duratura.

Profumo per capelli Coco Mademoiselle di Chanel

Nell’offerta olfattiva di Chanel non mancano i profumi per capelli. In questa gallery vi segnaliamo un floreale ambrato lanciato più di 20 anni fa (Coco Mademoiselle è 2001), ancor oggi molto attuale. Rispetto al fratello maggiore Coco, la versione Mademoiselle è più fresca, grazie alle note agrumate in testa. Il naso creatore è Jacques Polge. Nel 2008 ha vinto il premio FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV (prezzo: 58 euro).

Per chi: un profumo per capelli ideale per chi desidera eleganza e grinta allo stesso tempo.

Narciso Rodriguez in versione profumo per capello

Un profumo creato dal genio Francis Kurkdjian, diventata una leggenda per chi ama il genere floreale muschiato, un po’ terroso ma nello stesso tempo luminoso. La versione per capelli è adattata alla chioma, appunto, e resa più leggera (prezzo: 39 euro).

Per chi: irrinunciabile per le addicted di For Her di Narciso Rodriguez.

Il profumo per capelli di Diptyque

Il profumo per capelli c’è anche nella profumeria di nicchia, la cosiddetta profumeria artistica. Fleur de Peau è una fragranza muschiata con un accento di iris, opaco e un po’ freddo. In testa c’è il bergamotto e mandarino con una manciata di pepe rosa tra petali e aldeidi (prezzo: 63 euro).

Per chi: ideale per chi cerca un profumo per capelli ricercato.

Hair Mist Bloom di SOCO Professional

Oltre a profumare la chioma, la hair mist di SOCO idrata i capelli. Inoltre, non li appesantisce né rovina la piega perché non bagna i capelli. La fragranza è ai fiori gialli (prezzo: 9 euro).

Per chi: il profumo per capelli perfetto per chi desidera profumare la testa di note calde ed estive.

Hair Perfume Rose di Compagnia della Bellezza

È una bruma leggera che si vaporizza sui capelli senza appesantirli. Ha estratti di rosa e di orchidea, dalle proprietà rigeneranti e antiossidanti. Le note olfattive sono delicate (prezzo: 29 euro).

Per chi: ideale per chi ama i sentori marini un po’ salati.

Profumo per corpo e capelli di Rituals

Uno spray che alleggerisce la giornata perché emana vibrazioni positive dalla testa ai piedi. The Ritual of Karma è al profumo di fiore di loto e tè bianco. Inoltre contiene un complesso rinfrescante per sentirsi più fresco anche fuori casa (prezzo: da 6,90 euro).

Per chi: il profumo per capelli per chi, durante la giornata, sente il bisogno di rinfrescare la testa e…le idee.

Atmosfere golose tra i capelli da Biofficina Toscana

È al kiwi questa fragranza dolce e fruttata per capelli, proprio come un limpido pomeriggio d’estate in una spiaggia ombreggiata sorseggiando vitaminici estratti di frutta fresca appena spremuti (prezzo: 15,30 euro).

Per chi: il profumo per capelli ideale per chi ama le note fruttate.

Note di oud in testa con Jo Malone

Velvet Rose & Mist è una fragranza alla rosa su cui primeggia il sentore legnoso dell’oud. Contiene Pro-Vitamina B5 e olio di argan di origine naturale per idratare i capelli mentre li profuma (prezzo: 60 euro).

Per chi: per i cultori dell’oud.

Il profumo per capelli alla cheratina vegetale da Mulac

Miss’t Berry profuma i capelli, certo, ma li ristruttura grazie all’olio di mirtillo blu e alla cheratina vegetale da canapa e riso. La sensualità del gelsomino è scaldata dall’intensità delle seducenti note di legni e vaniglia e avvolta dalle rassicuranti e soavi note di ambra bianca (prezzo: 26,90 euro).

Per chi: per chi cerca una fragranza enigmatica e avvolgente.

Una nuvola profumata in testa da Cielo Alto

Per rendere profumati i capelli, Cielo Alto propone Nuvola, una hair mist dalle note fruttate e fiorite. Il formato è maneggevole e compatto (prezzo: 5,70 euro).

Per chi: ideale per i viaggi.