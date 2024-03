I n passerella, sul red carpet e soprattutto nello street fashion: il fiocco per capelli è tornato dolcemente di moda. In oltre 30 foto tante interpretazioni di una tendenza romantica. Che a sorpresa diventa rock (e meno infantile)

Ogni tanto ritorna. Sarà perché viviamo tempi difficili, sarà perché l’infanzia è sempre un dolce richiamo, fatto sta che il fiocco per capelli, in questa e nella prossima stagione, è più trendy che mai. Abbiamo tutti voglia di romanticismo? Nell’aria i presupposti ci sono tutti! Tra il la tendenza coquette e quella soft beauty, fatte di look zuccherini con guance rosa e tanto mascara, la leziosità è più attuale che mai.

Il ritorno del fiocco come accessorio per capelli

L’autunno scorso siamo state tutte stregate dal maxi fiocco di Sarah Jessica Parker lungo sino ai piedi, sfoggiato al New York City Ballet’s Fall Fashion Gala. A perpetrare il look fiabesco ci hanno pensato poi altre celeb come Jennifer Lopez, Rachel Brosnahan e Kate Beckinsale.

Nel frattempo, nastri di velluto e raso fioccano – è il caso di dirlo – sulle acconciature delle passerelle. Versace mixa rock e bon ton su un fiocco lezioso nei toni pastello in cui contrasta l’iconica medusa; Chanel e Giambattista Valli vi aggiungono un fiore; Dior punta sul nastrino sottile. Ma più di tutto è lo street style a rimanere affascinato dal fiocco come accessorio per capelli. Gli stili che si possono creare sono infiniti, come ti mostriamo nelle oltre 30 foto in basso.

Un fiocco per un’acconciatura bon ton

Ha un fascino senza tempo che aggiunge eleganza a qualsiasi acconciatura. Se abbinato all’abbigliamento giusto, il fiocco per capelli perde (per fortuna) la sua aria infantile. Non a caso, ci conquista per la sua versatilità e la sua capacità di ingentilire qualsiasi look, anche quelli più grunge.

Le interpretazioni di questa tendenza affascinante sono tante, più di quelle che possano suggerire due nastri annodati tra loro. Nelle foto che seguono, trovi una carrellata di variazioni di acconciature con fiocchi a cui ispirarti.

Due fermagli con fiocchi ai lati della testa per ingentilire un classico carré.

In alto e in basso due scatti della sfilata Primavera Estate 2024 di Versace.

Kylie Jenner sfila sulla passerella di Versace con un’acconciatura leziosa.

Fantasia pied au poule per il fiocco proposto da Victor&Rolf.

Il fiocco in raso

Tra le versioni di fiocchi più classiche spicca quella in raso. Che dal finish più o meno lucido aggiunge luminosità alle code di cavallo o ai semiraccolti. Interessanti da portare in colori a contrasto con i capelli o in armonia, come ad esempio il beige sul biondo.

E in velluto

Accanto al raso, l’altro grande classico è il fiocco in velluto, scelto anche da Jennifer Lopez come ospite delle sfilate di Parigi. In questo caso, però, i nastri si restringono e si allungano. Il velluto è l’ideale per i fiocchi che scendono lungo i capelli e si mescolano con essi.

In alto uno scatto del backstage di Dior Primavera Estate 2024.

Il fiocco su trecce e code di cavallo

Sulla coda bassa il fiocco è il massimo dell’accessorio coquette che fa tornare con la mente indietro nel tempo. Per ammorbidire l’aria un po’ collegiale tipica di questo look si può avvolgere la coda di nastrini sottili. Interessanti sono anche le trecce arricchite da fiocchi che creano acconciature di sicuro impatto. In basso, scatti rubati al fashion street nelle settimana della moda di Milano, Parigi e New York.

Sui capelli semiraccolti

Di velluto, di raso, grandi, morbidi e con nastri lunghi, i fiocchi rendono indimenticabile anche l’acconciatura semiraccolta più semplice. La tinta più di moda è indubbiamente il nero, discreto anche quando l’accessorio romantico per capelli per eccellenza si fa maxi.

Getty

Sui capelli lisci spettinati.

Getty

Sulle onde allentate.

Sulle extension.

Su treccine tra i capelli sciolti.

I look con fiocco e chignon

Perché non impreziosire uno chignon con un fermaglio con fiocchi? Ecco due idee a cui ispirarti.

IPA

In alto l’attrice Kate Beckinsale che del fiocco ha fatto la sua beauty signature in molte occasioni di gala.

Launchmetrics

Le versioni giganti

E poi ci sono dimensioni XXL di fiocchi che superano i confini della testa e quelli delle spalle. Per look ad altissimo impatto scenico.

Getty

La versione gigante di Sarah Jessica Parker, con nastri che arrivano a sfiorarle le caviglie.

Fiocco rosso tra i capelli in tinta con borsa e casacca.

A mo’ di fascia da Choice.

In tulle da Dullaert.

Il fiocco con fiori

Abbinato ai fiori, il fiocco diventa un accessorio di alta moda, destinato alle grandi occasioni.

Uno scatto della sfilata di Chanel Autunno Inverno 2024-24.

Un dettaglio del backstage di Giambattista Valli Alta Moda Primavera Estate 2024.

Fiocco per capelli con nastri lunghi

Se ami questa tendenza romantica non puoi non provare il nastro che supera le spalle e le scapole. In questo caso la larghezza del nastro varia dai 2 ai 4 cm.

L’attrice Rachel Brosnahan ai Golden Globe 2024

Fiocchi con nastri di pizzo macramè.

I fermagli con fiocchi in plastica

Infine, non c’è solo il tessuto ma anche una più prosaica plastica per accessori per capelli stilizzati.

Uno scatto rubato nel fashion system nella settimana della moda parigina primavera estate 2024.

In alto e in basso due look proposti da Coach per la primavera estate 2024.