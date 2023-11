U na guida ragionata alla scelta del "modellatore" per capelli più adatto in base al look desiderato e al capello di partenza. Pro e contro, indicazioni del target, effetti possibili e altre informazioni. Con foto di messe in piega professionali ma fattibili anche a casa

Dici styler per capelli e pensi a ferro, piastra, spazzola lisciante, rotante, ad aria, a vapore. E da qui la grande confusione: quale sarà il prodotto giusto per i miei capelli? E dire che sino a qualche anno fa il termine styler era solo da addetti ai lavori. Di certo non rimandava all’idea di uno strumento per modellare i capelli con il calore!

Abbiamo così stilato una guida sugli styler per comprenderne meglio le caratteristiche: a chi sono indicati, qual è la tipologia di capello più adatta e quando, invece, potrebbe non fare al caso nostro. In più, per ogni styler, tante foto dei look che si possono creare.

Come scegliere lo styler per i capelli

La scelta dello styler giusto dipende da 5 fattori principali:

capello di partenza : tipologia (liscio, mosso o riccio), spessore (fine, medio, doppio), caratteristiche varie (crespo, poroso, stressato…);

: tipologia (liscio, mosso o riccio), spessore (fine, medio, doppio), caratteristiche varie (crespo, poroso, stressato…); effetto desiderato : onde, boccoli, beach waves, liscio spaghetto, liscio morbido, volume, piega ordinata, anti-crespo;

: onde, boccoli, beach waves, liscio spaghetto, liscio morbido, volume, piega ordinata, anti-crespo; manualità : è una caratteristica prettamente individuale, dato che non tutte siamo capaci di maneggiare con destrezza un ferro modellante, ma come vedremo in seguito, molto dipende dal tipo di capelli;

: è una caratteristica prettamente individuale, dato che non tutte siamo capaci di maneggiare con destrezza un ferro modellante, ma come vedremo in seguito, molto dipende dal tipo di capelli; tempo a disposizione ;

; budget

Come si vede, le variabili di scelta sono tante, ma restringendo il campo si arriva a definire lo styler giusto. Il fattore più importante è il tipo di capelli di partenza: modellare i capelli sottili è molto più complesso che cimentarsi con i capelli doppi, che di solito sono particolarmente malleabili.

Il capello più versatile? Quello mosso, dato che regge bene sia la stiratura con piastra che l’ondulazione con ferri e arricciacapelli.

Tuttavia, tra piastra e ferri negli ultimi anni si è aperto un varco colmato da strumenti per tutti i gusti. Via alla scelta!

La piastra: lo styler per eccellenza

Esiste dai primi del secolo scorso ed è probabilmente la più diffusa (il primo brevetto dell’antenato della moderna piastra è del 1906). Oggi le piastre non lisciano soltanto, ma con un po’ manualità e – capello permettendo – aiutano a creare onde e boccoli. Tant’è che qualcuno direbbe arricciando il naso “non chiamatele piastre”!

Le ultime tecnologie poi le hanno rese sempre più sicure per scongiurare ogni rischio di danneggiare i capelli. Si parte dal rivestimento, che può essere in titanio, ceramica o tormalina per arrivare all’emissione di ioni negativi, ovvero il motivo per cui la piastra lucida e controlla il crespo. Sembra un magia, ma in realtà è una complicatissimo questione di fisica meccanica.

Vietato chiamarle solo piastre!

Tutti i moderni rivestimenti delle piastre non rovinano i capelli, la differenza è che la tormalina è più evoluta della ceramica, ma in molti casi i due materiali si trovano accostati per indicare una lega particolarmente delicata. Il titanio è ancora più avanzato, ma è molto costoso ed è più adatto ai professionisti.

Poi ci sono piastre intelligenti che adattano la temperatura allo spessore dei capelli e piastre costruite per non strappare ciocche nemmeno per sbaglio. Quasi tutte dopo un’ora si spengono in modo automatico, qualora le si dimenticasse accese.

Se la piastra a vapore è una variante ben consolidata, l’ultima novità riguarda la possibilità di asciugare e stirare i capelli nello stesso momento. Cos’altro c’è da inventare?

Per chi è indicata la piastra

Per tutti i capelli, anche quelli lisci

Pro

Rapida, pratica, facile. Molti modelli permettono di creare onde e boccoli (ma bisogna saper maneggiare lo styler).

Contro

Non ce ne sono, eccetto forse una leggera forma di dipendenza…

Come sceglierla

Con lamelle strette se hai capelli da corti a medi e se ti piacciono i look definiti. Con lamelle più larghe se hai tanta massa e una capigliatura ben oltre le spalle. Ma spesso la larghezza della piastra è un fattore individuale.

Piastra a infrarossi



MyInfrared Piastra a Infrarossi 42MM di Salon Studio Professional

Piastra a vapore

Piastra che asciuga e stira nello stesso momento

Launchmetrics

La spazzola lisciante

Il nome dice tutto: una spazzola che rende i capelli lisci, col calore ovviamente. Si usa solo ed esclusivamente sui capelli asciutti, altrimenti li si brucia (senza se e senza ma). A differenza della piastra, la spazzola lisciante permette di ottenere un liscio più morbido e vaporoso, e per questo motivo non è la scelta adatta a chi desidera l’effetto piastrato.

Per chi è indicata

È l’ideale per chi ha i capelli crespi, a prescindere se mossi o già lisci. È, infatti, adatta anche ai capelli lisci naturali ma che per varie questioni tendono a incresparsi o arruffarsi (umidità, tinture chimiche ripetute, tagli scalati ecc.).

Pro

Facilissima come una spazzola normale, può essere usata tutti i giorni senza pensieri, è un alleato per essere in ordine in poco tempo.

Contro

Non è davvero stirante come ci si può aspettare, e questo può essere un limite per i capelli grossi, molto mossi e difficili da modellare. Molto però dipende anche dalla gestualità o, per essere più precisi, pressione che si esercita sulle ciocche mentre le si accompagna per lisciarle.

Spazzola lisciante Dafni



Launchmetrics

Le spazzole rotanti o ad aria, gli styler versatili

Possono essere definite l’evoluzione tecnologica delle classiche spazzole con cui si fa il brushing con il phon. Le spazzole rotanti o ad aria facilitano, infatti, la messa in piega. Ma qual è la differenza tra i due modelli? La spazzola rotante, come si può intuire, ruota ed è più adatta ai capelli lunghi. La spazzola ad aria (detta anche riscaldante), invece, emette solo un flusso d’aria calda che asciuga e modella i capelli.

Per chi è indicata

Per chi cerca uno strumento che aiuti nella messa in piega.

Pro

Permette di divertirsi.

Contro

Ha un campo ristretto di applicazione, cioè i capelli mossi.

Launchmetrics

I ferri modellanti, i primi styler della storia

Il ferro arricciacapelli detiene il primato dello styler come lo concepiamo oggi. È stato inventato nel 1872 tant’è che lo si ritrova nei romanzi ambientati nell’800.

Per chi è indicato

Per chi ha molta manualità

Pro

Gli effetti sono duratori.

Contro

Non è facilissimo da usare.

Launchmetrics

Launchmetrics

I nuovi styler arricciacapelli

Negli ultimi anni i produttori di styler si sono sbizzarriti nella messa a punto di strumenti dall’utilizzo quasi divertente che facilitano ancor più la messa in piega. Uno è l’arricciacapelli automatico e l’altro è la piastra a tre volumi.

L’arricciacapelli automatico

Per chi è adatto

Per chi non ha manualità

Pro

Facilissimo da usare

Contro

Non è adatto per i capelli medio-corti

Il multi styler