Sogni un colorito luminoso e naturale, come dopo una passeggiata al sole? In questo articolo ti sveliamo come ottenere una pelle radiosa e perfetta grazie a BB cream, blush e self tan, per un look fresco e senza imperfezioni.

BB cream: la base ideale per un colorito luminoso e leggero

Forse non c’è colorito più bello di quello che si ha dopo una passeggiata sotto il sole di primavera. Per chi sogna un effetto simile, radioso e naturale, il prodotto perfetto è la BB cream, che combina la resa colore di un fondotinta light ai benefici delle formule skincare. «In questa stagione, consiglio a tutte di passare a questa base leggera perché, pur essendo impalpabile, perfeziona il colorito e ha una resa sunny glow molto naturale» dice Sissy Belloglio, make up artist. «Sceglila di un tono appena più scuro della tua carnagione, metti poco prodotto sui palmi delle mani e sfuma dal centro del viso verso le tempie, poi su collo e décolleté». Altro tip. «Dal momento che la BB cream tende a essere assorbita subito dalla pelle, per fissarla senza spegnere la luminosità evita le ciprie opacizzanti e punta su quelle soft focus che riflettono la luce. Oppure applicala dopo aver steso un primer luminoso» consiglia Barbara Del Sarto, make up artist.

Nel beauty: 4 BB cream “smart”

Con un mix di vitamine, Magic BB di L’Oréal Paris (12,55 €) corregge il colorito e illumina.

Infinite Bronze Sunlight Compact Cream SPF 50 di Lancaster (39 €) ha una nuance che si adatta a ogni tipo di incarnato.

Grazie ai pigmenti luminosi e a una formula con olio di jojoba bio, BB Super Idratante Dorata di Nivea (9,29 €) accende il colorito e rimpolpa la pelle.

Texture leggera e formula protettiva per BB Magic SPF50+ Sun Effect di Rougj (24,90 €, in farmacia).

Per un viso sunny glow naturale c’è la BB Cream di Dermolab (13,90 euro): con i suoi pigmenti colorati perfeziona e illumina l’incarnato.

Guance fresche e colorate con il blush effetto sole

«Il tocco di colore del blush mirato su guance e zigomi è la scelta giusta per chi desidera avere un viso fresco e roseo, colorito come dopo una corsa e qualche ora al sole» dice la make up artist Del Sarto. Le nuance più adatte? Pesca, caramello, albicocca per una resa più delicata; corallo, magenta e rosso per il cosiddetto sunburnt, l’effetto scottatura. «Per quanto riguarda le texture, accanto alle formule in polvere, ci sono i blush liquidi, da sfumare velocemente con i polpastrelli perché si asciugano in fretta, e gli stick cremosi» aggiunge l’esperta. Come si applicano? Entrambe su parte alta dello zigomo, tempia, ponte del naso e, se piace, anche sul punto della guancia che sporge quando si sorride. Poi, si sfumano con il pennello. Per un’applicazione più giocosa, c’è il blush blindness, tendenza virale sui social: il blush si stende generosamente, in modo intenso e quasi casuale su tutte le guance o il viso.

Nel beauty: 4 blush per 4 effetti

Chocolate Soleil Melting Bronzing & Sculpting Stick Caramel di Too Faced (32 €, da Sephora) riscalda il viso con un tocco 3D.

Effetto bronze madreperlato con Colorful Blush Glaze Golden Hour di Sephora (13,99 €).

Per un effetto pelle arrossata dal sole c’è Hot Stx Blush di Smashbox (24,99 €, da Douglas).

Due nuance in crema dal finish vellutato: Hy-Blush Simply Shy di Natasha Denona (46 €).

Colorito luminoso a lunga durata con l’autoabbronzante

Oggi gli autoabbronzanti hanno formule prive di quegli effetti sgradevoli che avevano una volta: niente più colore aranciato né odore poco piacevole. «In mousse, cremosi e liquidi, alcuni garantiscono un’abbronzatura leggera, altri un colorito sunny glow più intenso» spiega la truccatrice Belloglio. «Vanno stesi sulla pelle detersa e idratata, in maniera uniforme ma tenendo conto di quali sono le zone più investite dalla luce. Per prolungare e man mano intensificare l’effetto, si ripete l’applicazione ogni 2-3 giorni». I più facili da usare? I self tan in gocce che puoi miscelare con la crema idratante. «Se vuoi osare nuove applicazioni, c’è lo “sculpting semipermanente”, da realizzare usando l’autoabbronzante come fosse una terra (vietato alle meno esperte!)» dice Del Sarto. «Oppure le “fake freckles”, le finte lentiggini disegnate con mano leggera ma ferma, intingendo in un self tan la punta di un pennellino o un bastoncino di cotone».

Nel beauty: 4 self tan a effetto naturale

La texture fluida di Sun Tan Drops di Matis (34 €) si modula per ottenere un’intensità su misura.

Formula antietà per Sunissime Siero Autoabbronzante di Lierac (34,90 €, in farmacia).

Il Siero Autoabbronzante Self Tan + pennello di Bali Body (46,50 euro, su qvc.it) contiene ceramidi e acido ialuronico.

Il Siero Autoabbronzante Prodigieuse Boost di Nuxe (40 €) si usa da solo oppure mixato alla crema.

Il pennello per la terra ha forma arrotondata e setole lunghe, soffici e fitte, per raccoglierne la giusta quantità e sfumarla in modo omogeneo. Foto: iStock

Terra abbronzante: il segreto per scolpire e riscaldare il viso

L’indispensabile per ottenere l’effetto dorato del sole è la terra. Che ha fatto l’upgrade: accanto alle formulazioni classiche in polvere, oggi conquistano terreno i bronzer cremosi, ideali per chi cerca un risultato più sfumato. E c’è anche un’altra novità che si chiama “blonzing”. «È una tecnica che suggerisce di fondere insieme un bronzer marrone caldo a un fresco blush corallo per ottenere una colorazione tra il biscotto e il rosato» spiega Del Sarto. «Per quanto riguarda l’applicazione della terra in polvere, consiglio di metterla sulle zone del viso più esposte alla luce: zigomi, tempie e attaccatura dei capelli, centro della fronte e, facendo attenzione a non esagerare, ponte del naso. Il prodotto va poi applicato con un pennello da bronzer o un kabuki per sfumarlo bene e mimetizzare eventuali stacchi di colore».

Nel beauty: 4 terre effetto tintarella

Le polveri multi-sfumatura di Terracotta di Guerlain (60 €, ed. limitata in 3 combinazioni colore) scaldano l’incarnato in modo naturale.

Colorito sunny glow dorato con Difesa Terra Illuminante Abbronzante di Rilastil (33 €, in farmacia).

La Terra Bronzer Trio di Goovi (23,90 €, in farmacia) ha una texture vellutata.

Le Bronzing Pearls di Avon (13,99 €, su avon.it) si applicano con pennello o piumino.