Cure capelli anticaduta? Comincia con uno scrub specifico al cuoio capelluto che elimini ogni impurità. Poi passa allo shampoo, che dovrà essere idratante e ristrutturante, con ingredienti come acido ialuronico, olio di cocco, burro di karité e proteine della seta o del grano. Due volte alla settimana sostituisci il balsamo con una maschera da scegliere in base al tipo di capelli. Concludi l’hair routine con prodotti per il finish che donino lucentezza e setosità: gocce, latte spray, sieri. No alle formule che contengono alcol, perché disidratano.

Cure capelli: c’è l’integratore su misura

«In autunno, la caduta dei capelli può farsi notare, prendere un integratore può fare davvero la differenza» spiega Mariuccia Bucci, dermatologa. «Se sono spenti è utile puntare su formule a base di vitamine, sali minerali, collagene, ma anche omega 3 e 6 che idratano il cuoio capelluto e lucidano le lunghezze. Se ti sembrano fragili e se si spezzano, servono biotina, zinco, selenio e silicio che migliorano la struttura e la resistenza. Per contrastare la caduta sono utili invece astaxantina e curcumina, potenti antinfiammatori che proteggono e rigenerano i bulbi, ed estratto di ortica: favorisce la circolazione, stimolando la crescita».

Metti via piastra e ferro

Cure capelli anticaduta: fai attenzione anche allo styling. Il calore eccessivo è il nemico numero uno dei capelli stressati dopo l’estate. Come avere capelli in ordine senza i tools? Per la piega sperimenta le alternative a freddo. Se vuoi i capelli lisci, puoi provare l’hair wrapping che ricorda la piega svedese: consiste nell’avvolgere le ciocche intorno alla testa e fissarle con delle forcine (trovi molti tutorial on line), oppure puoi utilizzare dei bigodini maxi. Per un mosso naturale, le opzioni migliori sono le trecce fatte sui capelli umidi o i bigodini flessibili, quelli cilindrici di morbida gomma o silicone, da tenere anche tutta la notte.

Cure capelli: vai di fiale booster

Ristrutturanti o anticaduta, tra le cure capelli d’autunno, le fiale concentrate sono preziose. Ma ci vuole costanza: per stimolare la ricrescita vanno usate almeno per otto settimane: il ciclo del capello dura circa 2 mesi e serve tempo perché il bulbo si rafforzi. Per fortuna le nuove texture non ungono e non rovinano la piega. Quando scegli, sappi che alcuni prodotti sono all in one: migliorano l’ancoraggio del bulbo e irrobustiscono i fusti fragili. Applicali sempre con un massaggio di un paio di minuti, in modo da stimolare il microcircolo.

Cure capelli strong se sono rovinati

In salone trovi le cure capelli adatte a te. Se sono davvero molto rovinati il parrucchiere ti suggerirà la soluzione ad hoc per rigenerarli. «K Bonder è un trattamento urto capace di riparare in profondità ogni tipo di danno» spiega Michele Carovigno, hairstylist Evos Parrucchieri (evos.it). «Agisce a più livelli: nel cuore della fibra capillare, grazie a speciali aminoacidi biomimetici; nello strato intermedio, con uno speciale peptide che ripara la cheratina; e sullo strato esterno, rendendolo morbido e lucido».

Cure in salone se i capelli sono indomabili

A una testa crespa e ribelle servono cure capelli ad alto nutrimento. «Collagen Glaze è un trattamento che unisce l’azione dell’acido ialuronico con quella del collagene. Si inizia il percorso con la detersione, poi si applicano, a strati, i vari principi attivi, che vanno lasciati agire per 20 minuti. È possibile anche aggiungere un massaggio shiatsu rilassante. Adatto a tutti i capelli, naturali o trattati, il trattamento può essere ripetuto anche una volta alla settimana per avere risultati ancora più evidenti e duraturi» spiega Jenny Mozzi, top technician di Toni&Guy a Milano e technical director di Toni&Guy Milano Academy (toniandguy.it).

Cure capelli se hai tante doppie punte

In salone trovi anche cure capelli anticaduta che rinforzano le ciocche fragili. «Hair Therapy è un trattamento su misura che parte dall’analisi di cute e capelli. Se necessario, si inizia con uno scrub purificante delicato, per poi proseguire applicando prodotti che rigenerano e compattano i fusti» spiega David Franceschetti, hairstylist per Aldo Coppola (aldocoppola.com). «Il nostro rituale Spa Mist, con micro-nebulizzazione di acqua calda, aiuta i principi attivi a penetrare in profondità, dando forza e luminosità già dalla prima seduta. «Completano il percorso le fiale Hair Mineral Relax, ricche di sali minerali preziosi come zinco, rame e ferro, fondamentali per capelli elastici e forti».

Cure capelli anticaduta: in autunno scegli prodotti specifici

Il Trattamento Intensivo Anticaduta Folta Chioma di L’Erbolario (31,50 €, 12 fiale) rivitalizza con achillea, capelvenere e oligoelementi.

Con un mix concentrato di ingredienti naturali al 95%, la lozione Anticaduta Rinforzante di Biokap (31 €) rigenera il cuoio capelluto e rinvigorisce i capelli.

Freshly Cosmetics lancia l’Hair Growth & Density Shampoo (19,95 €), anticaduta naturale al 99,8%, che completa il trattamento della linea, stimolando la crescita e rispettando il cuoio capelluto.

Ctyva Linfa Proteica KB3 Keratin Bond di Kemon (57 €, in salone) aiuta a ricostruire le ciocche danneggiate, agendo direttamente sulla struttura dei fusti.

Il Siero Concentrato Rinforzante Daily Force di Biopoint (19,90 €) è efficace su tutti i tipi di capelli indeboliti da lavaggi frequenti.

Un trattamento multiazione con ingredienti rinforzanti: Fiale Coadiuvanti Anticaduta Pro Anagenil di Bioclin (52,90 €, 10 fiale, in farmacia).

Oltre a frenare la caduta, Triphasic Reactional di René Furterer (94,90 €, 12 fiale in farmacia) stimola la crescita fisiologica.

