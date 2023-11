S e il cuoio capelluto presenta delle aree diradate può essere utile potenziare tutti i sistemi per far nascere nuovi capelli. Un'intuizione che Crescina ebbe 25 anni fa e che ha fatto scuola

A volte di fronte a un problema è più utile rafforzarsi anziché combatterlo con tutte le armi possibili (che spesso potrebbero essere insufficienti). Su questo cardine si fonda gran parte della medicina e della psicologia moderna. Si pensi a tutte le tesi sul sistema immunitario per essere più attrezzati contro i malanni, ma anche a tutti gli inviti a rinforzare l’autostima per superare indenni eventuali difficoltà esistenziali.

Ebbene, 25 anni fa Crescina deve aver fatto un ragionamento simile per affrontare il diradamento dei capelli, che è a tutti gli effetti un problema (o almeno tale è percepito dalla maggior parte di chi lo vive in prima persona). Non più concentrarsi sul “nemico”, la caduta dei capelli, ma puntare a rafforzare una risorsa del cuoio capelluto ancora “inesplorata”, cioè la ricrescita dei capelli. Da qui il nome evocativo Crescina, che rimanda immediatamente all’idea di far ricrescere i capelli nelle aree diradate, conseguenza di una caduta stagionale o progressiva.

Ed è proprio in questo concetto di ricrescita che consiste la rivoluzione di Crescina, che nel 1998 inaugurò un nuovo filone nella dermocosmesi dei capelli diradati, indeboliti e tendenti a cadere.

Labo Suisse

Stimolare la ricrescita dei capelli

Ma come fanno a ricrescere i capelli? Il merito è della formulazione di Crescina, a base di amminoacidi che compongono la stessa cheratina dei capelli (cisteina e lisina) e di una glicoproteina in grado di stimolare i bulbi piliferi nella produzione di un nuovo capello. È importante, però, sottolineare che il follicolo sia ancora attivo e non completamente atrofizzato, altrimenti il prodotto non funziona. E questo può stabilirlo solo il dermatologo. Così come va ricordato che siamo pur sempre nel campo della cosmetica e non della farmaceutica: in altri termini, Crescina non cura come se fosse un medicinale, ma dà un forte impulso a rimettere in moto tutta l’attività del sistema pilifero.

Nel corso di questi 25 anni le formulazioni sono state perfezionate fino a ottenere 8 brevetti tra i quali c’è anche quello sulla veicolazione del prodotto, cioè la Tecnologia Transdermica che fa sì che il prodotto penetri davvero nel cuoio capelluto.

Labo Suisse

Quando usare un prodotto che aiuta a ricrescere i capelli

Le fiale rinforzanti sono utili a rinfoltire la chioma in seguito a una forte caduta dei capelli, che ha lasciato molte zone diradate. Possono essere usate come preventivo in caso di capelli deboli, sottili o meno spessi del solito, segno di un indebolimento del bulbo pilifero. I cosmetici come Crescina, che stimolano la ricrescita dei capelli, non sono adatti però per “ripopolare” di nuovi capelli le zone calve dovute all’alopecia areata o cicatriziale poiché si è già nel campo patologico. In tutti gli altri casi aiutano a vedersi con una capigliatura più folta, a prescindere dal sesso e dall’età.