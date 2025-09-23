Asciugacapelli a infrarossi, phon che eseguono un massaggio sul cuoio capelluto, piastre multicilindro a temperatura controllata e, ancora, tool pensati per ridurre al minimo i tempi di asciugatura – che equivale a minori danni termici per i capelli. Dietro agli attrezzi del mestiere usati dai parrucchieri (e da noi) c’è una grande ricerca che non riguarda solo l’estetica, ma anche la tecnologia e i materiali.

Prendiamo, ad esempio, le piastre a tre cilindri. Non sono certo una novità, chi ama il look beach waves lo sa bene e le ha probabilmente già utilizzate in passato. La vera novità è che quelle di ultima generazione (finalmente) non fanno danni. Le prime piastre a tre cilindri, infatti, avevano un limite evidente: garantivano onde morbide e definite, ma spesso il calore non era distribuito in modo uniforme, le temperature erano difficili da regolare con precisione e, a lungo andare, il rischio era quello di ritrovarsi con capelli sfibrati se non addirittura bruciacchiati.

1. GHD

Oggi nuovi modelli garantiscono protezione dal calore estremo. Il trend è stato (ri)lanciato quest’anno da GHD con la piastra Wave: dotata della tecnologia di riscaldamento PTC di GHD, per garantire il mantenimento della temperatura di styling ottimale di 185°C su tutti e tre i cilindri, crea onde perfette che durano tutto il giorno, ma al tempo stesso protegge i capelli mentre fa l’acconciatura (€ 199).

2. Remington

Allo stesso modo Remington ha lavorato su una nuova tecnologia per Trendology. Si tratta, in realtà, di una multistyler dotata di cinque diversi accessori di ricambio (ferro stretto da 13mm, ferro da 33 mm, ferro conico, spazzola rotonda da 38 mm e, appunto, ferro triplo per onde da 22 mm). Tutti sono in ceramica, tutti dotati di tecnologia antistatica. La tormalina all’interno della ceramica aggiunge ioni durante lo styling e questo protegge i capelli contro l’elettricità statica e crespo (€ 59,99).

Qual è il vantaggio della tecnologia a ioni?

L’umidità è la prima causa di capelli crespi. Cosa è l’umidità se non acqua in eccesso (almeno sui capelli)? Per ovviare a questo problema, phon e piastre sono dotati di ioni caricati negativamente che interagiscono con le molecole d’acqua depositate sui capelli bagnati, spezzandole in goccioline di dimensioni ridotte. In questo modo l’acqua in eccesso evapora più rapidamente, mentre resta solo la parte necessaria a mantenere idratazione. I vantaggi sono due: effetto frizz decisamente controllato e tempi di asciugatura ridotti.

3. Sephora

Double Waver è invece la styler in edizione limitata di Sephora. La piastra è dotata di due cilindri da 25 mm con rivestimento ionico in ceramica, pensati per modellare i capelli senza rovinarli. Con cinque livelli di temperatura – fino a 220°C – si adatta facilmente a ogni tipo di capello ed è davvero facile da usare (€ 69,99).

4. Babyliss

Babyliss punta invece sulla tecnologia Auto-Curl brevettata per Style Secret Air. Questo tool avvolge e modella automaticamente ogni ciocca intorno al cilindro in ceramica, per creare look mossi o super mossi in pochi secondi. Grazie a un delicato flusso d’aria che avvolge la ciocca, lo styling è a lunga durata e senza effetto crespo. In più, ha 4 impostazioni di calore e flusso d’aria, 4 tempi di posa e 3 direzioni di rotazione per personalizzare lo styling (€ 119,90).

5. Bellissima

Una delle novità più interessanti fra gli asciugacapelli e phon è Bellissima Oxy Ritual. Al cuore del tool c’è una nuova tecnologia che arricchisce il flusso d’aria con molecole di ossigeno attivo, note per le loro proprietà purificanti e rivitalizzanti. I benefici sono essenzialmente questi: aiuta a purificare la cute riducendo l’eccesso di sebo e mantiene il colore e la lucentezza più a lungo. Altro dettaglio di rilievo: grazie alla bocchetta Scalp Massage e alla funzione Scalp ogni asciugatura aggiunge un delicato massaggio del cuoio capelluto. Completano la tecnologia un motore professionale HT potente e silenzioso, controllo digitale del calore (50 misurazioni al secondo), 14 combinazioni di aria e temperatura (€ 149,99).

6. L’Oréal Professionnel

AirLight Pro è il primo asciugacapelli professionale di L’Oréal Professionnel con tecnologia a infrarossi. La maggior parte dei phon, oggi, emette calore tramite resistenze calde. L’Oréal Professionnel ha collaborato con ZUVI, una start-up tecnologica specializzata in luce ottica e microelettronica, per creare AirLight Pro. Con l’aggiunta della luce infrarossa, il suo calore aiuta a colpire direttamente le molecole d’acqua presenti sui capelli, riducendo l’energia dispersa nell’ambiente circostante e il tempo di esposizione dei capelli al calore. Questo consente un’asciugatura fino al 21% più rapida, con un bel vantaggio per la chioma e anche per l’ambiente, perché consente di risparmiare fino al 19% di energia (€ 599).

7. Parlux

Parlux è un brand di eccellenza molto diffuso all’interno dei saloni per parrucchieri. I suoi prodotti – piastre, phon e styler professionali per capelli – sono sempre più amati e richiesti anche dalle clienti. In particolare, il suo Diffusore Magic Compact è un piccolo gioiello che rivoluziona l’asciugatura dei capelli ricci. Al suo interno c’è la DFO – Dynamic Flow Optimizer che, miscelando il flusso d’aria con la giusta temperatura, permette di ottenere messe in piega perfette e ricci naturali in metà tempo senza spettinare.

In poche parole crea una perfetta combinazione tra temperatura e quantità di aria emessa che permette di ottenere un’asciugatura dei capelli ricci e mossi in minor tempo e riducendo l’effetto crespo. Il suo design è dotato anche di un sistema anti-riscaldamento, che permette di utilizzarlo senza mai scottarsi. Altro plus: le speciali 15 punte massaggianti, donano una piacevole sensazione sulla cute (il diffusore MagicCompact è compatibile con i phon Parlux ELYSIUM, € 39).