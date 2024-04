È il prodotto ideale in caso di piccoli grandi fastidi alla cute. Ma ben presto si scopre che i capelli saranno più luminosi e forti. Sì, perché tutto ha origine dal cuoio capelluto. E se si cura quello, il resto viene da sé...

L’attenzione dell’haircare al cuoio capelluto è un fatto ormai consolidato. Dietro c’è l’intuizione che una cute sana è garanzia quasi certa di una chioma vigorosa e lucente. Ed ecco che sempre più linee per capelli hanno introdotto prodotti come lo scrub per il cuoio capelluto. Se un tempo era un servizio da salone, oggi l’esfoliazione si può fare a casa propria prima di lavarsi i capelli.

Il trend va sotto il nome della skinification, che vuol dire riservare al cuoio capelluto e ai capelli le stesse attenzioni che un tempo si destinavano alle pelle.

Scrub per cuoio capelluto, più di una semplice detersione

I peeling per cute e capelli sono formulati con microgranuli che nella maggior parte dei casi sono naturali, in quanto ricavati da semi e noccioli di frutti. Rispetto allo shampoo, puliscono più a fondo la cute, poiché rimuovono le impurità, il sebo in eccesso e le cellule morte. Per questo motivo sono destinati alle tipologie di cuoio capelluto “problematico”, cioè grasso, tendente alla desquamazione o con forfora. Ma in commercio, ci sono scrub meno specifici, che vanno bene per tutti i tipi di capelli e cuoio capelluto, anche i più sensibili.

Perché usarlo?

Inserire un gommage in microgranuli per cuoio capelluto nella propria routine è un’ottima idea perché ha un’azione igienizzante e antibatterica. Inoltre, disintossica e purifica la cute, stimolando contemporaneamente l’ossigenazione e il rinnovamento cellulare.

Molti di questi prodotti esfolianti hanno inoltre la capacità di assorbire ed eliminare le tossine e il sebo in eccesso, lasciando la cute fresca e tonificata.

Come si usa?

Alcuni scrub si applicano sul cuoio capelluto asciutto, alti su quello appena inumidito (va benissimo lo spray per le piante). Per evitare errori di applicazione, è sempre bene leggere le istruzioni riportate su ogni prodotto. Poi si massaggia delicatamente con movimenti circolari. Lo si lasciar agire per il tempo indicato sulla confezione, per consentire agli ingredienti attivi di svolgere la loro azione purificante. Successivamente, si può procedere con lo shampoo, che è bene scegliere non troppo sgrassante.

A chi è consigliato?

Lo scrub per cuoio capelluto è particolarmente indicato se accusi cuoio capelluto grasso, prurito o irritazioni cutanee. Inoltre, può essere utilizzato periodicamente come trattamento di bellezza per mantenere il cuoio capelluto equilibrato.

Guarda le novità da provare per una cute fresca e senza residui di sebo e impurità!

Scrub Head SPA di Rene Furterer, con sale marino di Guérande esfoliante, carbone vegetale detox ottenuto dalla noce di cocco, olio essenziale di arancia BIO e aloe vera (37,90 euro).

Scrub Niacinamide di Niacinamide, esfoliante che riequilibra il cuoio capelluto (29,50 euro).

Purifica di Keramos, trattamento pre-shampoo esfoliante e purificante, con cristalli di sale del Mar Morto, argilla verde, caolino e oli essenziali anti-sebo (45 euro).

Detoxifying comfort scrub di RICA, arricchito con micro granuli di pietra pomice (esfoliante naturale) (33,50 euro).

Ideale per cute e capelli grassi e lo Scrub Capelli Purificante al sale marino di Cristophe Robin (da 41 euro)

Crema esfoliante Pure di L’Occitane, grazie alla presenza della menta è rinfrescante a lunga durata (26 euro).

1 Minute Scrub! Shampoo Detox di Sunsilk, è la versione shampoo dello scrub per cuoio capelluto, quindi meno con granuli meno concentrati, con estratto di rosa per la cute sensibile (2,79 euro).

Scrub capillare naturale di Freshly Cosmetics, contiene i prebiotici Chlorella Vulgaris e Scalp Prebiotics, specifici per il cuoio capelluto (29,95 euro).

Scrub Cute Detox Pre-Trattamento ai Probiotici di Renova (20,99 euro in esclusiva da CapelloPoint).

Esfoliante morbido ai sali del Mar Morto di Bumble und bumble.