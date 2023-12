A caccia di idee per nuovi look? Il red carpet è sempre un'occasione ghiottissima, come gli Oscar britannici della moda del 4 dicembre 2023

Ieri a Londra si sono tenuti i British Fashion Awards, gli Oscar britannici della moda che ogni anno premiano i personaggi che si sono distinti per creatività e stile. Oltre a riconoscere l’innovazione apportata da stilisti emergenti e non, i Fashion Awards rappresentano una fulgida occasione per ammirare le celeb che calcano il red carpet. Con annessi look di trucco e parrucco. E, date le imminenti feste, quale migliore vetrina per idee sui nuovi look capelli?

Amal Clooney ai Fashion Awards 2023

Getty

Sul Red Carpet dei Fashion Awards Amal Clooney incanta con la sua lunga chioma fluente che per l’occasione ha schiarito di 2 toni e mezzo.

Da copiare perché: Il balayage caramello che illumina le lunghezze restando sui toni freddi, ideali per una donna inverno come lei, secondo direbbe l’armocromia.

Jodie Comer con onde piatte semi-allentate

Boucheron

I capelli sciolti da sera sono la grande rivelazione del red carpet dei Fashion Awards 2023. Segnerà il declino dello chignon? Almeno per qualche tempo, si intende. L’attrice Jodie Comer interpreta magnificamente il trend grazie anche all’accessorio gioiello di Boucheron.

Da copiare perché: svecchia l’immagine da grand soirè che vuole il capello raccolto.

Liliy James, e il liscio che conquista

Boucheron

Ecco un altro look con capelli sciolti e riga in mezzo che mette in primo piano il bel viso dalle proporzioni perfette di Lily James.

Ci piace perché: un look ideale per portare con nonchalance elegantissimi orecchini pendenti (quelli di Lily sono di Boucheron).

Lila Moss e il tendy hair

Getty

Chignon basso e ciocche in stile tendy hair per “Kate Moss junior” che ai Fashion Awards ammalia per la sua immagine eterea e tenera.

Da copiare perché: è un look che richiama gli anni ’90, un decennio entrato nel mito anche grazie alla mamma di Lila. E per questo tutte le acconciatura dell’epoca sono più di moda che mai.

Luna Bijl con il bun in alto

Getty

Lei è Luna Bijl, una delle 50 top model del momento, e una delle ultime muse di Karl Lagerfeld che ai Fashion Awards è in GENNY. Tendy hair anche per lei con la differenza che il bun da basso si eleva verso l’alto.

Da copiare perché: un’immagine contemporanea e al contempo intramontabile, ovvero un mix vincente che piacerà sempre.

Winnie Harlow e il mullet avveniristico

Getty

Winnie Harlow sfoggia un mullet “segreto”. In apparenza i capelli sembrano corti, ma poi si scoprono lunghi fino alla schiena. Un look di sicuro impatto, anche se un po’ difficile da portare.

Da copiare perché: …magari con una extension con clip, facile da togliere e mettere per una serata diversa.

Pixie Lott con la ricrescita in vista

Getty

Un look da popstar anni ’80 per la cantautrice Pixie Lott: capello biondo platino mosso e una ricrescita in vista che fa molto “una di noi” nonostante calchi un red carpet.

Da copiare perché: un buon motivo per non sentirsi in disordine se non si ha tempo di ritoccare la ricrescita.

Alexa Chung

Boucheron

Alexa Chung è l’interprete “assoluta” del long bob, che anche in un’occasione sontuosa come i Fashion Awards porta mosso e delicatamente scompigliato. I gioielli sono di Boucheron.

Da copiare perché: le beach wave sono capaci di alleggerire anche l’outfit più pomposo.

Nicola Roberts e il bob alla Anna Wintour

Getty

Il carré della cantante Nicola Roberts ricorda indubbiamente quello della direttrice di Vogue America. Frangetta e linee bombate sui laterali e sulla parte inferiore per un allure senza tempo.

Da copiare perché: per mettere in risalto in collo, ideale se si ha un’importante massa di capelli, lisci o mossi non fa differenza, basta munirsi di un’ottima piastra.

Olivia Culpo, semplicemente chig

Getty

L’ex Miss USA 2012 calca il red carpet dei Fashion Awards con un look semplice ma d’effetto. Interessante il mix di capello fluente leggermente ondulato e riga a lato disciplinata dal gel con deliziosa compostezza.

Da copiare perché: è un’acconciatura facilissima che però dà un’immagine diversa al solito look sciolto. Basta solo avere un po’ di mousse o cera, meglio se in versione opaca.