Lo chignon con il fiocco di Sarah Jessica Parker è già un trend di stagione

P rendi ispirazione dal raccolto da ballerina sfoggiato dalla star di Sex and the City. Extension e scenografico fiocco sono i segreti dell'hair look

Se sei alla ricerca di un’acconciatura d’effetto per una serata speciale, puoi prendere ispirazione da un’icona di stile come Sarah Jessica Parker. La star di Sex and the City si è presentata sul tappeto rosso del New York City Ballet’s Fall Fashion Gala con un raccolto da stella della danza classica impreziosito da un maxi fiocco in raso nero in tinta con il suo outfit.

Il raccolto di Sarah Jessica Parker

L’hair look di Sarah Jessica Parker è stato realizzato da Serge Normant ed è composto da due parti. In quella alta è stato realizzato uno chignon tiratissimo che è la base da cui parte il vistoso fiocco che scende sui lati della testa. Nella parte inferiore c’è spazio per lunghe extension fino a metà schiena di un biondo sfumato a cenere e ambra che crea un mix armonioso. L’acconciatura è piaciuta così tanto all’attrice che ha scelto una foto in primo piano di spalle che la evidenzia come riassunto su Instagram della magica serata.

Per le occasioni speciali

L’acconciatura della diva 58enne è in stile bon ton e si abbina perfettamente ai look da sera. Potete sperimentarla per un’occasione in cui volete farvi notare con uno scenografico nastro, magari in tinta con il vostro look. Il nero per esempio sta benissimo sul capello biondo. Se siete castane invece, potete osare con il colore, magari il fucsia o il rosso, visto che le feste di Natale si avvicinano.

La moda delle scarpe spaiate

Sarah Jessica Parker ha attirato l’attenzione di tutti sia per il raccolto che per un dettaglio di stile. Per l’esclusivo evento newyorkese al fianco del marito Matthew Broderick, l’attrice ha scelto di indossare due scarpe di colore diverso. Proprio come aveva fatto il suo alter ego Carrie Bradshaw in una puntata della serie cult. Per il New York City Ballet’s Fall Fashion Gala, ha abbinato un vestito nero firmato Carolina Herrera con una favolosa gonna di tulle a un paio di sandali dalla fibbia gioiello del suo brand personale: uno nero e uno nude. Il particolare più fotografato della serata insieme allo chignon da ballerina.