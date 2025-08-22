Lo chignon effetto wet è il look più cool da sfoggiare in questo momento. Lo confermano le sfilate: sulle passerelle della prossima stagione gli chignon effetto bagnato sono protagonisti assoluti, declinati in tante varianti: alto per un look fresco, basso per uno stile chic, a banana per un look rock… Tutti gli chignon si adattano all’effetto wet. l bello è la sua versatilità: si abbina facilmente a outfit diversi, dall’abito da sera alle mises più casual, ed è anche una soluzione perfetta per tenere a bada i capelli in estate, perché puoi ottenere una super acconciatura anche senza strumenti a calore o tool per capelli. Non è un caso che lo chignon wet sia amatissimo dalle celebrity, che lo scelgono sul red carpet come alternativa glamour ai capelli sciolti: è semplice da realizzare ma di grande impatto scenico.

Come creare un chignon effetto wet

Spazzola i capelli all’indietro con un pettine a denti stretti, poi scalda tra le mani una noce di gel o una crema effetto bagnato. Distribuiscilo uniformemente su tutte le lunghezze evitando di mettere troppo prodotto sulle radici e le punte. Se vuoi dare movimento al look, fai la riga in mezzo o di lato prima di raccogliere i capelli. Poi, fissa con qualche forcina. Un finishing spray lucido garantirà una tenuta impeccabile per ore.

Il trick degli esperti

I parrucchieri di Jean Louis David suggeriscono come farlo in meno di un minuto: «Dopo aver districato i capelli, raccogli le lunghezze a metà della testa e legale in una semplice coda di cavallo. Lascia un po’ di capelli sciolti prima dell’elastico e separali in due ciocche, creando così una fessura. Arrotola la base del tuo raccolto, compreso l’elastico, all’interno della fessura e fai lo stesso con il resto delle lunghezze per creare lo chignon basso. Fissa con le forcine».

Chignon effetto bagnato: foto e ispirazioni dalle sfilate

Lo chignon alto

Questo il risultato del più classico chignon effetto wet. Per la stagione Autunno/Inverno 2025 lo stilista Hobeika lo interpreta così, pulito e bon ton. Fantastico con un abito da sera nero, eppure a noi sembra perfetto anche per un aperitivo sulla spiaggia.

Questo invece lo chignon secondo Chanel: è l’acconciatura scelta per la Haute Couture A/I 2025. Volutamente imperfetto e con le punte che accennano appena l’effetto bagnato, sbarazzino ed elegante insieme. Una soluzione facile per un look dall’effetto studiato (ma non troppo).

Da notare l’abbinamento con fascia per lo chignon di Chakra FW25.

Chignon basso

Chignon effetto bagnato anche per la sfilata A/I 2025 di Giorgio Armani. Come sempre elegante e essenziale, ma mai banale: l’acconciatura acquista movimento con una riga laterale.

Stessa scelta per Aeris SS 2025, ma con una riga più netta (la variante più facile da creare) sempre di grande impatto.

E che dire dello chignon di Yanina Couture per la prossima stagione A/I? Davvero elegante se abbinato a un accessorio, come un fermaglio a fiocco o un accessorio gioiello.

Di grande effetto anche lo chignon effetto wet di Sarawong: realizzarlo è più semplice di quanto pensi. Dopo avere creato l’effetto wet sui capelli sciolti e aver fatto la coda bassa, basta dividere la coda in tante ciocche da arrotolare su se stesse. Per ottenere questo effetto ricorda che less is more: applica il gel solo sulla sommità del capo e stendilo poi sulle lunghezze: queste devono rimanere appena bagnate o per realizzare i torchon si rischia un pasticcio!

Per Saint Laurent, sempre A/I 2025, è basso, rigoroso e senza riga. Perfetto per un’occasione formale o una cena: è l’acconciatura da provare per mettere in primo piano un accessorio (vedi gli orecchini) o un make up studiato. Wow!

Romantico nella versione Anni ’50 di Tamara Ralph.

Chignon a banana

Questo lo chignon a banana effetto wet di Elie Saab per l’autunno inverno 2025…che stile!

Come realizzare uno chignon rock

Lo spiegano gli esperti di Jean Louis David. Prima di applicare il gel, puoi esercitarti a creare la “banana” sui capelli asciutti finché non hai imparato bene come si fa.

Primo step, cotona i capelli per creare un guscio: comincia isolando tre ciocche di capelli che partono dal viso, una centrale e due laterali. Ora prendi quella di mezzo e, con un pettine a denti fini, cotona le radici per dare volume.

Step due, crea lo chignon: vaporizza un velo di lacca e, con l’aiuto di un pettine, distribuiscila uniformemente su tutti i capelli. Poi riunisci le ciocche per creare una coda di cavallo, quindi attorciglia le lunghezze e rialzale verso l’alto per creare lo chignon a banana. Fissa il tutto con delle mollette piatte e con altra lacca.

Terzo step, completa la pettinatura: prendi la ciocca centrale che hai precedentemente cotonato e uniscila allo chignon per creare l’effetto rock. Dai brillantezza ai capelli con un velo di Shine Spray Urban Style.

