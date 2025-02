Sicuramente abbini gli orecchini all’abito, ma hai mai pensato di abbinarli ai capelli? Che si tratti di taglio, colore e acconciatura, si possono creare dei look molto indovinati che valorizzano la figura nell’insieme.

Abbinare orecchini alle acconciature

Alcune idee? Puoi giocare sui contrasti, per esempio tra capelli ricci e orecchini cesellati in verticale; oppure tra capelli lisci e orecchini bombati. Ma puoi anche rispettare le affinità tra le acconciature dei capelli e gli orecchini, come ad esempio piccoli cerchi con tagli cortissimi o chignon disordinati e pendenti divertenti. E poi c’è il discorso lunghezza, soprattutto quando si parla di caschetto.

Queste sono alcune idee, per le altre guarda le foto in basso!

Launchmetrics/Spotlight – Chanel

Orecchini e capelli lunghi

Gli orecchini e i capelli sciolti possono essere fantastici da vedere se insieme creano un equilibrio armonioso. A ogni movimento le ciocche ondeggiano, catturando l’attenzione non solo sulla capigliatura ma anche sui gioielli che si indossano.

Con i capelli sciolti, la scelta degli orecchini si amplia, anche se vale la pena considerare fattori come: la lunghezza, la tipologia e il colore della chioma, che possano indirizzare verso quali modelli indossare.

Lisci e sciolti

Una chioma liscia, libera e fluente è un look versatile che funziona bene con quasi tutti gli stili di orecchini.

Se porti i capelli lisci sciolti per un evento informale, abbinali a cerchi per le orecchie. Il modo per creare un bel contrasto? Orecchini a cerchio medi e bombati che aggiungono profondità in 3D, come nella foto in basso.

Launchmetrics/Spotlight – Ami Paris

Orecchini dorati a cerchio con chiusura a baionetta, Unoaerre (€74)

Per eventi più formali o più eleganti, i capelli lisci e sciolti con orecchini pendenti creano un’armonia interessante, poiché puntano sull’aspetto verticale della figura nel suo insieme. Prova orecchini a gocce per look discreti, cercando di non oltrepassare la mascella. Se invece sei tipa più da look massimalista, osa pendenti che superano il mento, arrivando a toccare la base del collo (il muscolo trapezio per essere precisi).

Launchmetrics/Spotlight – Christopher Esber

Orecchini pendenti in acciaio e strass, Kidult Style (€36)

Con onde e beach waves

Le onde sciolte sui capelli lunghi sono come morbide increspature dei flutti che si infrangono sulla spiaggia. Proprio per questo donano un’atmosfera naturale e spensierata che si abbina agli orecchini pendenti.

I più belli da abbinare alle beach waves sono quelli in stile chandelier con cascata di metalli più o meno preziosi: si armonizzano bene con la natura rilassata di questo hair look.

Per look più discreti sui capelli mossi vanno benissimo gli orecchini a cerchio e quelli pendenti a goccia, anche minimal.

Launchmetrics/Spotlight – Chloé

Orecchini a clip con cascata di cristalli swarovski, Swarowski (€280)

Orecchini e capelli ricci

Chi ha i capelli ricci lo sa bene: spesso si aggrovigliano con gli orecchini. In genere, orecchini a bottone, piccole gocce in metallo e cerchi sottili hanno meno probabilità di ingarbugliarsi con le ciocche. Ma se desideri esagerare, opta per un orecchino grande e vistoso che di certo non si nasconderà tra i capelli.

E poi perché non provare il colore per un tocco di personalità al look?

Launchmetrics/Spotlight – Ronald Var Der Kemp

Orecchini chandelier trasparenti con cristallo e piccoli zirconi incatenati in oro, Sodini (€29)

Orecchini e capelli raccolti

I capelli raccolti, non c’è bisogno di ribadirlo, espongono bene le orecchie. Ciò rappresenta, quindi, un’opportunità per indossare gli orecchini più vistosi. Che sia uno chignon o una coda di cavallo, questi sono i casi in cui si può dire che gli orecchini completano davvero il look. Un orecchino elegante o casual può cambiare la natura dello chignon, e viceversa: alcune acconciature più rigorose possono essere sdrammatizzate da orecchini eccentrici. Chignon dall’aspetto disordinato possono creare un bel contrasto con pendenti eleganti.

Portare i capelli raccolti tende ad accentuare la struttura del viso, rendendo fondamentale la scelta di orecchini che si armonizzino con la forma del viso.

Chignon disordinato

Con lo chignon in stile messy, sia alto che basso, si può giocare con orecchini divertenti a forma di animali, fiori o tutto ciò che ti suggerisce la fantasia. Si tratta di un modo di armonizzare l’acconciatura “scompigliata” a un oggetto fantasioso sotto forma di gioiello prezioso o in altri materiali.

Launchmetrics/Spotlight – Chanel

Chignon tirato ed elegante

Se lo chignon è rigoroso come quelli da ballerina, gli orecchini a bottone rotonde e in piccoli cerchi enfatizzano l’estetica “arrotondata” del look, e infatti spesso sono solitamente il miglior complemento per un’acconciatura così precisa.

In alternativa, potresti provare degli orecchini più appariscenti. Gli chignon formali e tirati si abbinano bene all’eleganza degli orecchini chandelier o con grandi gocce preziose.

Launchmetrics/Spotlight – Rokh

Orecchini pendenti con cascata di strass e centrale plexi drop giallo, Radà (€219)

Launchmetrics/Spotlight – Ronald Var Der Kemp

Orecchini e capelli corti

Capelli corti ed orecchini? In questi casi si può optare per un rapporto di equilibrio o di contrasto, leggi: orecchini piccolissimi tipo punte luce o grandissimi sia pendenti che a bottone, purché siano enormi. I capelli corti sono, infatti, una tela aperta, che consente agli orecchini di diventare accessori di spicco che incorniciano il volto.

Tuttavia, con i capelli corti è fondamentale considerare la forma del viso:

viso spigoloso o quadrato : via libera a orecchini tondi, che addolciscono i lineamenti;

: via libera a orecchini tondi, che addolciscono i lineamenti; viso tondo o ovale: con gli orecchini dalla forma geometrica si aggiunge un po’ di struttura “rettangolare” all’insieme del look con i capelli corti.

Launchmetrics/Spotlight – Saint Laurent

Orecchini a lobo foglia in bronzo e Cabochon ovale Ametista, TDouble (€125)

Inoltre, con i capelli corti conta anche la lunghezza degli orecchini. Gli orecchini lunghi e pendenti possono creare un effetto allungante del viso, aggiungendo eleganza e drammaticità al look nel suo insieme. Gli orecchini di piccole o medie dimensioni, come quelli a bottone o a cerchio, forniscono un accento discreto ma elegante.

Launchmetrics/Spotlight – Rokh

Con il caschetto

Il bob merita un discorso a parte. Se il tuo è un caschetto bombato, di quelli che fanno sembrare i capelli più folti e spessi, puoi abbinarlo a orecchini piccoli scintillanti oppure a gocce leggere che riducono la sensazione di peso.

Se hai il viso lungo, il caschetto può permetterti di sfoggiare un bel paio di orecchini chandelier. Un’idea è quella di non superare la lunghezza dei capelli, come nella foto in basso. Nell’insieme, si crea un equilibrio che rende accattivante il look.

Launchmetrics/Spotlight – Emporio Armani

Orecchini a lobo in metallo dorato con perla centrale, Ottaviani (€78)

Orecchini vistosi e caschetto? Certo, anche vistosissimi, se è per questo, come quelli della sfilata di Juan Marton in cui dei fiori appariscenti sfiorano quasi la clavicola. In questo caso però, è meglio portare i capelli pettinati all’indietro con un po’ di gel.

Launchmetrics/Spotlight – Juana Martin

Il mono orecchino

Al posto degli orecchini preferisci indossare un solo orecchino? Sì, purché sia davvero appariscente come i modelli a pendolo o quelli che avvolgono l’orecchio, detti ear cuff. Aggiungono brio alla figura, e in molti casi è una scelta che ringiovanisce, se qualcuno si stesse chiedendo come fare a svecchiare il proprio look.

ll consiglio in più? Porta il mono orecchino nello stesso lato in cui hai fatto la riga dei capelli: l’effetto sarà più armonioso e ordinato!

Launchmetrics/Spotlight – Anteprima

Orecchini a pendolo realizzati in ottone e alabastro di Volterra, 12PM (€130)

Launchmetrics/Spotligh – Phan Dang Hoang