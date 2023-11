Melograno, come utilizzarlo sui capelli

I l melograno è un ottimo alleato per il benessere dei capelli, soprattutto quando sono spenti, spezzati e danneggiati. Ecco come usarlo.

Proprietà

Ricco di antiossidanti, antociani e tannini, nutro e protegge la chioma dallo stress ossidativo. Inoltre, contiene l’acido folico che favorisce la crescita regolare dei capelli.

Azioni quotidiane

Bere un bicchiere di succo di melograno ogni mattina aiuta a mantenere in salute i capelli così come utilizzare quotidianamente shampoo e balsamo al melograno rende la chioma idratata e luminosa.

Olio di melograno

L’olio di melograno sui capelli contribuisce a idratarli e a prevenire la comparsa delle doppie punte. Inoltre li rende lucenti, voluminosi e morbidi. Potete utilizzarlo sia per fare impacchi o maschere pre-shampoo da tenere in posa per almeno un’ora, o dopo lo shampoo, sui capelli asciutti, da distribuire sulle lunghezze.

Maschera idratante

Realizzate una maschera idratante al melograno, mischiando il succo del frutto con un vasetto di yogurt e qualche goccia di succo di limone. Applicate l’impacco ottenuto sul cuoio capelluto, insistendo in particolare sulle radici. Lasciate in posa per circa 30 minuti prima di risciacquare e procedere allo shampoo.

Perché fa bene ai capelli colorati

Il melograno contiene i polifenoli, antiossidanti naturali che proteggono i capelli dalle aggressioni esterne e preservano l’intensità e la luminosità del colore. Inoltre, la scorza del melograno contiene un principio attivo che crea una perfetta alleanza tra la fibra e il pigmento colorante, assicurando il mantenimento della colorazione sulla cheratina ed evitando che sbiadisca.