Pettinare i capelli fa bene anche all’umore: il nuovo studio

I risultati di una recente ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances rivelano come il gesto quotidiano dello spazzolare la chioma stimoli la seratonina, l'ormone della felicità

Se anche tu pensi che pettinare i capelli sia il miglior antistress naturale, sappi che ora c’è anche una motivazione scientifica dietro a questa constatazione. Una recente ricercata pubblicata sulla rivista Science Advances si focalizza infatti sulla risposta dei follicoli piliferi allo stimolo meccanico. E rivela come il gesto quotidiano dello spazzolare faccia bene non solo alla nostra chioma ma anche al nostro umore.

Lo studio pubblicato da Science Advances

Lo studio analizza il rapporto di comunicazione che esiste tra capelli e cervello. Attorno ai follicoli alla base del capello ci sono dei nervi che regolano l’umore, tra cui la serotonina, l’ormone della felicità, e l’istamina, responsabile invece della risposta infiammatoria. “Quando ci si spazzola i capelli, lo si sente perché i neuroni sensoriali vengono stimolati direttamente”, spiega Claire Higgins, una delle ricercatrici che ha lavorato al progetto. I neuroni poi trasmettono al cervello la sensazione che deriva dal contatto che può essere di piacere o di fastidio.

Pettinare i capelli con delicatezza

Ecco perché pettinare i capelli con delicatezza può generare benessere mentale, così come il massaggio alla nuca quando sei dal parrucchiere. E per lo stesso motivo, utilizzare sul cuoio capelluto prodotti o strumenti aggressivi è da evitare. La comunicazione inviata dai neuroni al cervello sarebbe infatti di disagio.

I rivelatori cambi di look

I risultati della ricerca danno poi un’ulteriore dimostrazione della ragione per cui quando vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita, spesso partiamo proprio dai capelli. I tanti cambi di look delle celebrities in questa stagione sono quindi rivelatori del loro stato d’animo.