L 'attrice e regista dice addio alla media lunghezza che portava da anni. Sarà un change look del momento o un nuovo stile destinato a diventare sua beauty signature? Intanto abbiamo fatto 2 domandine allo psicoanalista sul legame tra taglio (netto) di capelli e cambiamento psicologico

Si chiama bixie il nuovo taglio che Kasia Smutniak ha sfoggiato sul palco del teatro Manzoni di Milano in una serata organizzata il 20 novembre 2023 da Pomellato a favore di Cadmi (Casa di accoglienza delle donne maltrattate), in occasione della Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.

E già promette di fare proseliti tra chi ha voglia di cambiare look. L’attrice e regista polacca ha incantato la platea con un taglio a metà tra il caschetto e il pixie (bixie è la crasi tra bob e il celebre taglio “a folletto“).

Kasia Smutniak, le foto sui social del taglio

Qualche giorno prima della serata, Kasia non ha mancato di documentare su Instagram i colpi di forbice del parrucchiere. E l’iconografia in bianco e nero fa scattare subito il richiamo a Linda Evangelista, immortalata nel 1988 da Peter Lindbergh nel momento in cui, senza saperlo, diventava una celebrità. Il nuovo taglio segnerà una svolta per Kasia, al debutto con la regia con il documentario Mur?

IPA

Il taglio netto indica un cambiamento psicologico?

Certo, ci vuole coraggio a tagliare di netto quei capelli che poco prima raggiungevano l’altezza delle spalle. Così avevamo lasciato Kasia ai tempi del Festival di Venezia. E tutte le volte che una donna cambia radicalmente taglio c’è da chiedersi se in realtà non voglia comunicare qualcosa di sé.

«Nella mia esperienza di psicoanalista ho potuto constatare che le emozioni “polarizzate”, cioè che oscillano tra malinconia ed euforia corrispondono spesso a cambi sia del taglio che deda parte delle donne» spiega il prof. Roberto Pani, docente di Psicologia Clinica all’Università di Bologna. La grande felicità o, al contrario, tristezza sono potenziali momenti in cui si ha voglia di cambiare, anche se non è sempre così.

Perché il cambiamento si concentra e parte proprio dai capelli? «Per capire il legame tra cambiamento e capelli dobbiamo pensare che la nostra chioma diventa un contenitore simbolico delle emozioni, in cui “infiliamo” – sempre simbolicamente – anche i nostri desideri di cambiamento.

Tra questi, spesso c’è il desiderio di indipendenza o di superare un evento che ha procurato sofferenza oppure di chiudere un capitolo che rappresenta una fase della vita a cui non si sente più di appartenere. Questi desideri vengono messi in atto proprio cominciando a tagliare capelli, modificare acconciatura o colore».

Il taglio di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak diventa sbarazzina col pixie cut corto e dall’effetto messy, asciugato colo col phon, così da regalare un risultato naturale spettinato. Il taglio esalta la sua bellezza acqua e sapone non esaltata da troppi fronzoli.

Getty