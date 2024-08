Viaggio e messa in piega spesso non vanno d’accordo. L’asciugacapelli dell’albergo può non andare bene, quello di casa è pesante, e poi non sempre è possibile asciugare i capelli all’aria. L’unica è comprare un potente un phon da viaggio, compatto e potente, leggero e con prestazioni professionali.

Asciugacapelli da viaggio, piccolo e leggero per ogni bagaglio

Il phon da viaggio ideale non deve occupare troppo spazio in valigia o nello zaino, qualora si preveda un minuscolo bagaglio a mano da riporre sotto il sedile anteriore. Se ti stai chiedendo se il phon si può portare in aereo, la risposta è sì, per fortuna. I modelli più nuovi sono talmente piccoli che, ripiegati, misurano poco più di 20 centimetri e pesano meno di mezzo etto.

Su Amazon trovi una vasta gamma di phon da viaggio che combinano funzionalità avanzate e design intelligente a un prezzo decisamente conveniente.

Phon da viaggio, potente anche se mini

Questi phon, spesso dotati di tecnologia ionica per ridurre l’effetto crespo e aumentare la brillantezza dei capelli, sono ideali per chi desidera un’acconciatura perfetta in ogni angolo del mondo. Quasi tutti i modelli portatili sono pieghevoli, e possono essere facilmente riposti in qualsiasi borsa da viaggio. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni ridotte: questi piccoli gioielli offrono una potenza sorprendente, garantendo una rapida asciugatura anche dei capelli più lunghi e folti.

A caccia di offerte? Grazie agli sconti attuali su Amazon, puoi acquistare un phon da viaggio di alta qualità per meno di 25 euro! Solo il modello ghd sfiora i 100 euro.

I phon da viaggio più interessanti da acquistare su Amazon

È il momento perfetto per investire in un accessorio indispensabile per chi è sempre in movimento. Che tu stia programmando un weekend fuori porta o un lungo viaggio all’estero, avere un phon compatto e performante farà la differenza, permettendoti di essere sempre al meglio, ovunque ti trovi. Non perdere l’opportunità di acquistare un asciugacapelli pratico e versatile a un prezzo imbattibile!

Asciugacapelli Express Style, dal design compatto e ultra leggero, pesa meno di 500 grammi, comodo ed economico, Rowenta (13,90 € su Amazon).

Mini phon da viaggio agli ioni, a 3 temperature e 2 velocità, con bustina comoda per la valigia, Dewily (21,90 €, scontato).

Phon da viaggio pieghevole, estremamente piccolo, per intero misura 22 cm che diventano la metà quando viene ripiegato, contiene anche il beccuccio per una piega perfetta anche in viaggio, Remington (17,99 € prezzo conveniente).

B-Travel, asciugacapelli da viaggio, portatile e compatto, 1400 watt e doppio voltaggio (110-120 / 220-240) per l’utilizzo in tutto il mondo, comprende la pochette color oro, Bellissima Imetec (29,99 € scontato).

Phon da viaggio piccolo e potente con diffusore, contiene inoltre l’accessorio ThermoProtect che mescola aria calda e fredda, diminuendo la temperatura di 15 gradi per asciugare i capelli velocemente, Philips (22,90 € in offerta su Amazon).

Asciugacapelli portatile con manico pieghevole, potenza 2000 Watt, doppio voltaggio, BaByliss (19,90 € prezzo conveniente)

Phon da viaggio professionale in tormalina, per capelli sani e protetti, Gama (20,13 € prezzo inferiore)

Cofanetto asciugacapelli da viaggio Flight + custodia, edizione limitata, temperatura 65 °C, GHD (99 € su Amazon).

Phon da viaggio ionico da 1900 W ad asciugatura rapida e silenzioso, impostazione della temperatura a 3 livelli, Bizcasa (14,99 € prezzo conveniente).

Asciugacapelli da viaggio HC 25 con tecnologia agli ioni, Beurer (22,30 € in sconto).