Tra i tanti trend che nascono sui social media, uno dei più recenti ha riportato in auge un vecchio rimedio della nonna: l’uso del succo di limone per schiarire i capelli. Questa tecnica, diventata virale su TikTok, promette di regalare riflessi naturali senza dover ricorrere ai costosi trattamenti professionali. Ma funziona davvero? E, soprattutto, è sicura?

Il ritorno di un rimedio naturale

Il merito di questa rinascita spetta a Anastasia Vlakhova, una giovane bulgara appassionata di bellezza che ha condiviso il suo segreto di famiglia sulla piattaforma cinese. Nei suoi video, visti da milioni di persone, racconta come la nonna le abbia insegnato questo metodo quando era bambina. «Ho iniziato a usare il succo di limone sui miei capelli all’età di 10 anni – ha spiegato -. ed ero sorpresa dai risultati». Da allora, la ragazza ha continuato a utilizzare questo trucco per mantenere i suoi capelli più chiari, evitando di ricorrere a decolorazioni chimiche.

Come funziona il metodo al limone

La tecnica è semplice e richiede pochi ingredienti facilmente reperibili. Innanzitutto bisogna preparare il composto mescolando il succo di un limone con un cucchiaio d’acqua e qualche goccia di balsamo, per ridurre l’aggressività dell’acido citrico. Selezionare poi piccole ciocche di capelli, coprirle con il composto e lasciare agire il tutto esponendosi al sole per almeno un’ora. Infine, lavare i capelli con uno shampoo delicato e applicare balsami, maschere o oli per idratare e nutrire la chioma.

pexels

Cosa dicono gli esperti sul trattamento al limone

Il trend ha attirato l’attenzione anche degli esperti di cura dei capelli, che hanno offerto un’analisi più approfondita dei pro e dei contro. Diversi tricologi hanno spiegato che l’acido citrico contenuto nel limone può effettivamente schiarire i capelli, in particolare quelli chiari o già decolorati. Tuttavia, ha anche sottolineato che questa tecnica presenta dei limiti e dei rischi. L’acido citrico, infatti, combinato con il calore del sole, può seccare e indebolire i capelli, rendendoli fragili e crespi. Questo metodo è inefficace sui capelli scuri e può causare risultati disomogenei. Un’altra preoccupazione riguarda l’applicazione sulla pelle. Il succo di limone, se esposto al sole, può provocare irritazioni o addirittura ustioni, in particolare nelle zone sensibili come il viso o il cuoio capelluto. Per questo motivo, è essenziale proteggere la pelle con una crema solare.

È davvero una buona idea?

Nonostante il fascino di un rimedio fai-da-te, l’utilizzo del limone per schiarire i capelli non è privo di rischi. Sebbene possa offrire risultati interessanti su capelli chiari e sani, è fondamentale adottare alcune precauzioni. È necessario effettuare un test preliminare, applicando il composto su una piccola ciocca per verificare il risultato prima di trattare l’intera chioma, e integrare il trattamento con maschere e oli nutrienti per evitare la disidratazione dei capelli.