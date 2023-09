L isci ma morbidi, lucidi ma non bagnati. Questo è il look della tendenza liquid hair che spopola sui social con reel e post ipnotici

È innegabile: i capelli luminosi, specie se lisci, hanno sempre avuto un fascino irresistibile. Se poi sono così lucidi da sembrare bagnati, l’attrazione diventa quasi fatale. È il punto di forza del liquid hair, un look ultra brillante che piace molto sui social. Se su Instagram e TikTok si digita l’hashtag #liquidhair, si viene inondati da una valanga di reel e post dal potere ipnotizzante: capelli lisci luminosi che con un tocco leggero si muovono come un’onda sprigionando luce.

Ma anche nella vita reale il successo del liquid hair non è da meno: in fatto di capelli, la chiave luminosità è ai primi posti delle ricerche su Google, parliamo del liquid hair appunto. Ma di cosa si cosa si tratta di preciso?

Che cosa si intende per look liquid hair

Come si può intuire, liquid hair sta per capelli liquidi, come se fossero bagnati. Ma occhio a non confondere la tendenza liquid hair con il wet look, l’effetto bagnato che si crea con il gel. La differenza rispetto a questi ultimi è che i capelli “liquidi” non sono fissati con prodotti di styling, ma sono liberi di muoversi con morbidezza. Ed è proprio questo movimento delicato e fluente a riflettere la luce, proprio come accade quando si getta un sassolino in uno stagno.

La tendenza liquid hair che fa brillare i capelli lisci

Il look dei capelli luminosi liquid hair si colloca a metà tra operazione nostalgia e desiderio di chioma sana. Da un lato si rifà al look liscissimo degli anni ’90, dall’altro lato risente del trend con focus sul benessere che negli ultimi anni ha investito tutte le categorie del beauty, capelli compresi. Ecco, quindi, che la tendenza liquida è l’espressione visibile delle cure costanti per i capelli. Grazie ai trattamenti in salone e alle coccole a casa, la fibra capillare viene idratata e levigata, per apparire più lucida che mai. È questo il segreto della morbidezza fluente tipica della capigliatura dal look liquid hair. Se poi, sempre dal parrucchiere, ci si regala un servizio lucidante, come ad esempio le colorazioni illuminanti tono su tono, la lucentezza effetto liquido è garantita.

Capelli lisci ma non troppo

Con quale messa in piega si porta il look liquid hair? Con i capelli lisci, ma non troppo piastrati: questo look conserva sempre un po’ di volume che parte dalla sommità della testa per arrivare con morbidezza sino alle punte. Il liquid hair è infatti un look molto elegante che si adatta a tutte le occasioni.

La lunghezza di capelli ideale? Da medi a medio lunghi: sui capelli corti non si avrebbe la materia sufficiente per creare gli effetti luminosissimi.

Per quanto riguarda la tipologia di capelli, i più indicati sono, manco a dirlo, i lisci naturali o lievemente ondulati. I capelli molto crespi o ricci potrebbero ottenere un liquid hair solo dopo un servizio di stiratura o un trattamento alla cheratina, che leviga la fibra e facilita la messa in piega.

Come farli

Si parte dallo shampoo che, per garantire lucentezza, deve essere idratante ma nello stesso tempo leggero, non deve cioè appesantire i capelli. Dopo aver eliminato l’eccesso di acqua con un asciugamano in microfibra, si applica un siero pre-piega che aiuta a proteggere le ciocche dal calore. Questo genere di prodotti avvolge, infatti, fibra capillare con invisibile pellicola che sigilla le cuticole, eliminando l’effetto crespo. Inoltre, le lunghezze risultano più levigate e quindi più lisce.

Una volta che si è distribuito bene il prodotto pre-piega sui capelli, si procede ad asciugarli a testa in giù per ottenere volume. Dopo aver terminato la pre-asciugatura, si solleva la testa per modellare i capelli con spazzola rotonda e phon dotato di beccuccio. Quando i capelli sono completamente asciutti, ci si arma di piastra per lisciare ulteriormente i capelli. Per il look liquid hair si suggerisce di prendere piccole ciocche sottili della larghezza di massimo 3 cm. È uno stratagemma per ottenere una capigliatura sì liscia, ma del tipo morbido e fluente. Se invece si piastrano sezioni di capelli più larghe si ottiene un liscio geometrico e sagomato che si realizza piastrando sezioni di capelli più larghe.

I prodotti per fare il look liquid hair a casa



– Keratin Plus hair lamination, si applica dopo lo shampoo e non si risciacqua: grazie alla tecnologia Oxilamine® restaura la fibra e dona un “effetto specchio” ai capelli. Di Jean Paul Mynè (38 euro, in salone).

– Shampoo Pantene Pro-V Miracles Idratati e Lucenti a base di biotina e essenza di baobab per detergere i capelli rilasciando la massima idratazione (5,99 euro).

– Spazzola Head Hugger di Denman: grazie al profilo concavo segue meglio il contorno del capo, mentre la sezione centrale più stretta permette più tensione e maggiore controllo della ciocca (19 euro).

– Humidity Blocker Plus è uno spray che si vaporizza a fine piega per contrastare gli effetti frizz dell’umidità. Di JOICO (22 euro).

– Crystal Water della linea Yes Shine di ELGON: balsamo liquido ad azione illuminante istantanea, che al tocco si trasforma in

morbida crema (13,40 in salone).

– MySteamPro, piastra a vapore per idratare i capelli e ridurre i danni del calore. Grazie alla tecnologia a infrarossi aiuta a penetrare il calore all’interno del capello senza rovinarne lo strato esterno (199,99 euro negli store CapelloPoint).

– Go Style Nutri Sérum di Jean Louis David, nutre la fibra capillare ed elimina l’effetto crespo (19 euro in salone).

– Acqua Magica, balsamo liquido lamellare istantaneo, di Cielo Alto (9,90 euro).

Effetti luminosi da cui trarre ispirazione

