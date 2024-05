Q ueste trecce, sempre più di tendenza, sono realizzate con il metodo della torsione a due ciocche, che consiste nell'attorcigliare due sezioni di capelli l'una intorno all'altra per formare un motivo simile a una corda

Con l’arrivo delle giornate più calde, è il momento ideale per rinnovare il proprio look capelli. Una delle tendenze più in voga per la prossima stagione estiva è senza dubbio quella delle Island Twist, letteralmente le trecce a torsione dell’isola, uno stile che combina estetica e salute capillare.

Cosa sono le Island Twist

Le Island Twist, sempre più in voga, sono realizzate con il metodo della torsione a due ciocche, che consiste nell’attorcigliare due sezioni di capelli l’una intorno all’altra per formare un motivo simile a una corda. Queste trecce sono caratterizzate da una radice senza nodi e una base più flessibile vicina al cuoio capelluto. La loro particolarità è quella di ridurre la rottura del capello e proteggere dai danni ambientali, fornendo uno strato di protezione che aiuta a mantenere la salute generale dei capelli.

Bassa manutenzione delle Island Twist

Quello che sta spingendo molte donne ad adottare questa particolare capigliatura è la loro poca manutenzione. Le Island Twist non hanno, infatti, bisogno di cure impegnative, soprattutto rispetto alle classiche trecce. Quello che è necessario fare è idratare regolarmente con un olio il cuoio capelluto e le trecce per prevenire secchezza e prurito. Prima di andare a letto, si possono coprire le trecce con una sciarpa di seta o un asciugamano per evitare che strofinino troppo sul cuscino. Con queste poche accortezze, possono durare dalle quattro alle sei settimane.

Le acconciature con le Island Twist

Per far sì che le trecce a due ciocche donino un’aspetto rilassato e disinvolto, si possono raccogliere in uno chignon basso, oppure legarne una parte e l’altra lasciarla sciolta. In alternativa si possono lasciare libere per un look casual o ancora utilizzare diversi accessori, come sciarpe, nastri, elastici, per dare maggiore carattere ed esaltare la propria personalità.

Le richieste al parrucchiere

Per ottenere un buon risultato sarebbe bene far fare queste trecce al parrucchiere. Quello che è importante specificare al professionista è che si desidera un’acconciatura senza nodi alla radice. Inoltre, definire bene la grandezza delle singole ciocche, che dovrebbero essere moderate per poterle gestire meglio. È poi importante discutere le preferenze personali relative a lunghezza e colore per personalizzare completamente l’acconciatura.