Trecce: più di 30 foto per acconciature estive, dalle più estrose alle più eleganti

L aterali, afro, a spiga di pesce, alla francese: le trecce sono tante quanta la creatività degli hair stylist. Sfoglia le foto per lasciarti ispirare per la tua fresca acconciatura estiva

Il fascino delle trecce è inspiegabile. Evoca un mix di emozioni contrastanti. Da un lato il candore dell’infanzia con le sue acconciature fiabesche, dall’altro la grinta delle icone del rap.

Proprio per questo la treccia rappresentano l’acconciatura, soprattutto estiva, non passa mai di moda per antonomasia. Sarà perché riesce a rinnovarsi di continuo offrendo nuove possibilità di portarla. Sarà perché diventa un’alternativa divertente alla solita coda.

In estate, quindi, la treccia è un must. Che sia laterale, a coroncina, a spiga di grano, disordinata o ben definita non importa, la treccia per combattere l’afa va sempre bene. Basta che i capelli siano intrecciati! L’effetto desiderato si deve sposare col look scelto. Proprio come fanno le star più famose, tra le quali la treccia sembra essere diventata virale.

C’è chi ama le acconciature dal gusto bucolico. O chi opta, invece, per una treccia destrutturata regalando un effetto un po’ spettinato al suo look. I modi di portare la treccia sono davvero tanti, ma tra le ultime tendenze troviamo la “hairline“, ovvero la treccia che segue la riga centrale dei capelli, a “dragon”, a serpentina, e le code con due o più trecce, classiche o a spina di pesce. Quindi, largo alla creatività.

E via con la carrellata di trecce da copiare: fai screenshot delle foto che ti piacciono e portale al tuo parrucchiere!

Trecce estate 2023

The Wom Beauty

Beauty

Capelli

TRECCIA ALLA FRANCESE: I LOOK DA PROVARE (CON I MIGLIORI TUTORIAL)

29-11-2021

MICHELA MARRA

La treccia è un trend che non conosce stagione ma il look del momento vuole l’acconciatura arricchita da una treccia francese (semplice, da sola, doppia o morbida). Ecco i consigli, gli spunti e i migliori tutorial per farla al meglio

Il trend capelli che non conosce stagione: la treccia. Classica, a spina di pesce, a corona, sono tanti i modelli che possono adattarsi a tutte le lunghezze. Ma il look del momento (anche amato delle star) vuole l’acconciatura arricchita da una treccia francese (semplice, da sola, doppia o morbida – insieme vedremo le varianti) che ha un grande plus: non solo è versatile (come quasi tutte le trecce), ma è anche facile da realizzare – puoi provarla anche sui capelli corti! Ecco i consigli, gli spunti e i migliori tutorial per la treccia alla francese.

TRECCIA ALLA FRANCESE DA SOLA: COME REALIZZARLA

Con un semiraccolto o con una coda a cavallo: la treccia alla francese ci piace. Promossa a pieni voti, la variante “treccia da sola” è la prima da provare, per poi sbizzarrirsi con altri hair look più elaborati. Ecco come fare. Spazzola molto bene le lunghezze in modo da avere un capello il più liscio possibile. Dividi le chiome in tre sezioni e inizia creando una treccia classica partendo dall’alto della testa. Ti consigliamo di tenere con una mano due sezioni e la terza con l’altra mano. Man mano che procedi, dovrai aggiungere più ciocche laterali esterne a quella centrale in modo che sempre nuove sezioni andranno ad arricchire la treccia che hai formato. Prosegui con l’intreccio. Fisserai, poi, la coda con un elastico. Ecco alcuni hair style a cui puoi ispirarti!

Trecce estive afro

Per uno stile sportivo, puoi portare le trecce singole, a coppia o multiple. Sono talmente pratiche che spesso sono scelte dalle atlete per avere il viso libero dai capelli mentre si muovono. In più, evitano il formarsi di nodi.

Stili più eleganti si ottengono con acconciature semiraccolte come ad esempio le trecce a cascata. Si tratta di una treccia realizzata a metà testa solo con alcune ciocche, e che prevede che i capelli restanti scendano morbidi sulle spalle. Ce ne sono di diverse varianti: dalle più semplici alle più complesse.

Se preferisci le acconciature raccolte, puoi giocare con chignon con trecce fissati sulla nuca o in alto. E ancora con code, coroncine, treccioni maxi e treccine in stile afro. Guarda le foto che ti proponiamo.

Trecce alla francese

Acconciature con trecce eleganti

Acconciature raccolte con trecce

Treccia particolare

Acconciature con trecce semplici

Treccia laterale