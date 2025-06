Hai mai preso in considerazione il calendario lunare per scegliere il giorno migliore in cui andare dal parrucchiere? C’è chi lo fa sempre e – giurano – anche se la scienza non può confermarlo, un giorno non vale l’altro. Secondo la tradizione popolare e alcune pratiche olistiche, il calendario lunare influenzerebbe la salute e la crescita dei capelli, proprio come avviene per le maree, le colture e il ciclo femminile. Addirittura, esistono una miriade di app e siti dedicati con “calendari lunari della bellezza”, con i giorni migliori per tagliare, colorare o anche solo lavare i capelli, ma anche quelli ideali per fare la ceretta e altri trattamenti beauty.

Come funziona di preciso? In base alla posizione della luna, cambierebbe il modo in cui i capelli “reagiscono” a un taglio. Attenzione però, sentirai dire spesso di tagliare i capelli solo con luna crescente, in realtà non è così. Dipende tutto da te e dall’effetto che vorresti ottenere.

Spotlight/Launchmetrics

Le fasi della luna

Luna Nuova: Detox & Reset

Quando non riusciamo più a vederla, è il momento in cui la luna si interpone tra la Terra e il Sole, dando inizio alla fase del novilunio. Tagliare i capelli in questo periodo potrebbe causare l’indebolimento della chioma. È il momento perfetto, piuttosto, per trattamenti purificanti come scrub del cuoio capelluto o maschere disintossicanti o trattamenti rinforzanti del bulbo.

Primo Quarto (Luna crescente): Crescita

Tagliare i capelli durante questa fase favorirebbe una ricrescita più rapida. È il momento ideale per chi desidera far crescere la chioma in fretta o per rinforzare capelli deboli.

Luna Piena: Volume ed Energia

La luna piena è considerata una fase di massima energia. Secondo la tradizione, tagliare i capelli ora li renderebbe più forti, lucenti e spessi. Ottimo momento per impacchi nutrienti e trattamenti rinforzanti.

Luna calante: Mantenimento

Questa fase è legata alla lentezza e alla stabilità. Tagliare i capelli in questi giorni ne rallenterebbe la ricrescita: questo momento, spesso non preso in considerazione, in realtà è perfetto se vuoi mantenere più a lungo un taglio corto o una piega definita. Dunque non escludere a priori queste giornate, se l’obiettivo è quello di gestire capelli irrequieti e lunghezze, è il momento di prendere appuntamento.

Bonus: è sempre un buon momento per tagliare quando la luna è in leone o in vergine, non importa se calante o crescente.

Il calendario lunare dei capelli per Luglio 2025

1° luglio: LUNA CRESCENTE, è un buon giorno per fissare un taglio se vuoi che i capelli diventino più forti e crescano più velocemente, ma i giorni seguenti lo saranno ancora di più. Piuttosto che tagliare puoi scegliere la piega, durare un bel po’.

Giorni per tagliare: 1-7, 27-31

Giorni per lavare i capelli: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31

Giorni per fare colorazione e trattamenti: 2, 3, 29, 30, 31

