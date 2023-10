T i piacerebbe provare un trattamento dal parrucchiere ma non sai quale chiedere? Qui trovi le ultime novità pensate per tutti i tipi di capelli

Pensi al trattamento per capelli in salone e ti viene in mente tutto quel complesso di cure intensive per nutrire i capelli secchi o riparare quelli danneggiati, giusto? La verità è che oggi anche i capelli “normali” hanno un loro rituale, che spesso è calibrato sulle esigenze individuali. Il primato dei trattamenti dal parrucchiere resta sempre in mano ai capelli “esigenti”, per ovvi motivi fisiologici, ma le novità riguardano tutte quelle coccole che mirano a rendere i capelli più belli. E la cute più sana.

Aqvaceremony Thermal, un rituale di benessere per i capelli

Un percorso di remise en forme per cute e capelli, da regalarsi tutte le volte che se ne sente il bisogno. Ovvero quando la chioma appare priva di tono e il cuoio capelluto lancia segnali di fastidio. Aqvaceremony di Thermal è un trattamento dal parrucchiere che detossina a fondo la cute e ristruttura le lunghezze, restituendo a tutta la testa un’intensa sensazione di benessere. Si articola in più fasi, tutte comprendenti acqua termale bioattiva della Fonte di Giunone (in Veneto), ingrediente certificato dal Ministero della Salute per le sue proprietà benefiche.

Si parte dal massaggio del cuoio capelluto a base di oli 100% che può essere declinato in modalità rilassante o stimolante. Si procede con l’applicazione del fango tiepido, e dopo averlo sciacquato si effettua la detersione specifica, seguita dal trattamento condizionante per le lunghezze. Si termina, quindi, con la messa in piega.

Per chi

Aqvaceremony di Thermal è un trattamento ideale per chi, a prescindere dal tipo di capello, avverte la cute “appesantita” dal mix di smog, sebo e residui di prodotti di styling. Trarranno giovamento anche i classici capelli che si sporcano subito o che sembrano privi di nerbo.

Il mantenimento a casa

Per mantenere i risultati a casa, dopo lo shampoo si può usare una maschera protettiva e ristrutturante come Mask Destress di Thermal. Contiene uno scudo anti-inquinamento, un agente foto-protettore che previene il foto-invecchiamento, vitamine ed estratto di tè verde, antiossidanti e proteine del grano idrolizzate, rinforzanti e nutrienti (18,50 euro in salone e sul sito Shop.emsibeth.it)

Naturaltech Tailoring, trattamento personalizzato di Davines

L’obiettivo di Naturaltech Tailoring di Davines varia in base all’esigenza del capello: apportare volume, lucentezza, nutrimento, levigatezza e tanto altro. Il trattamento si compone di un siero base al quale aggiungere un booster botanico, da scegliere tra varie formulazioni a base di estratti (tra cui amaranto anti-rottura, fico d’india contro i capelli secchi e sfibrati, malva volumizzante e uva rossa per la massima luminosità). Gli estratti vegetali si possono combinare sino a ottenere 24 booster personalizzati.

Diversi sono anche i tempi di posa del trattamento: si va dalla versione express di 5 minuti a quelle più lunghe e articolate che in 15 o 30 minuti curano anche il cuoio capelluto.

Per chi

In teoria, ma anche in pratica, è un trattamento ideale per tutti i tipi di capelli, da quelli grassi a quelli secchi, proprio perché si modula sulle esigenze individuali. Non a casa si chiama tailoring. Sarà il parrucchiere a decidere la ricetta indicata per ogni capello.

Il mantenimento a casa

La linea Naturaltech di Davines è la continuazione ideale del trattamento custom made. Si può scegliere tra 10 categorie (energizzante, purificante, detox, nutriente, rimpolpante, riequilibrante, rigenerante, calmante e speciale benessere). Nella foto, il siero energizzante stagionale per stimolare l’attività dei bulbi piliferi (72,20 euro).

Trattamento laminazione di Jean Paul Mynè

Jean Paul Mynè lancia la prima laminazione istantanea senza risciacquo. Si compone di un prodotto (Keratin Plus Empower Snap Lamination) che si vaporizza prima della piega e che, grazie al calore, sprigionerà i suoi principi attivi durante il brushing. Qualche esempio? Un tool di proteine che sigillano le cuticole più sfibrate e aumentano la resistenza del capello agli stress termici e meccanici. L’estratto vegetale 100% di maqui (un frutto originario della Patagonia), protegge lo strato lipidico più esterno, potenziando la naturale capacità waterproof dei capelli.

Ma il cuore della formula è dato dalla tecnologia brevettata Oxilamine® che restaura la fibra e lucida i capelli come uno specchio, donando un effetto liquid hair dal potere quasi ipnotico.

Si tratta della versione express della classica laminazione, poiché non prevede il risciacquo. Ma lascia comunque i capelli morbidi al tatto e con una lucentezza intensa, quasi innaturale.

Per chi

La laminazione è il trattamento ideale per chi ha capelli capelli opachi e spenti. In versione istantanea senza risciacquo è indicata anche per chi parte da un capello luminoso e desidera aumentarne la lucentezza.

Il mantenimento a casa

Keratin Plus hair lamination di Jean Paul Myné si applica come uno spray, agisce come un potentissimo leave-in. Ideale per mantenere a casa gli effetti a specchio della laminazione dal parrucchiere (38 euro).

K-Bond, la ricostruzione per capelli di Creattiva

Quando i capelli appaiono molto sensibilizzati e sfruttati, si può ricorrere al trattamento ricostrutture del capello. Creattiva propone K-Bond, composto dalla tecnologia biomimetica progressiva pepti-bond. Che cosa vuol dire? Che, anziché apportare semplicemente cheratina, ne reintegra i componenti essenziali, dai più piccoli ai più complessi. Agisce infatti partendo dallo strato più profondo della fibra capillare fino in superficie, in 4 passaggi: pre-shampoo, shampoo, conditioner e siero senza risciacquo che si attiva con il calore di phon e piastra, usati durante la piega.

Contiene olio di macadamia, cheratina vegetale, ceramidi, peptide biomimetico HEXA-1 e aminoacidi.

Per chi

Indicato in tutti i casi di capelli sfibrati e provati da tinture e schiariture o altri trattamenti chimici. Per questo motivo, il trattamento ricostruzione è suggerito almeno una settimana prima di un servizio di decolorazione.

Il mantenimento a casa

Deep Conditioner della linea K-Bond di Creattiva è il completamento della ricostruzione in salone. Il pH acido aiuta a sigillare perfettamente le squame, rendendo il capello lucido e sano (34 euro).

La riparazione molecolare di L’Oréal Professionnel

La riparazione molecolare è una delle ultime novità in fatto di ristrutturazione dei capelli. Parte da questo presupposti: quando i capelli sono danneggiati, la loro struttura molecolare, composta da peptidi, viene compromessa. I capelli si spezzano, diventano elastici e non si muovono. Ecco che da L’Oréal Professionnel è stata messa a punto la riparazione molecolare interna. Si spirato ai sieri ultrapotenti per la cura della pelle, va oltre le normali maschere riparatrici e penetra profondamente nella fibra per ricostruirne la struttura molecolare senza alcuna patina superficiale.

Per chi

Ideale per tutti i capelli danneggiati che hanno bisogno di una ristrutturazione profonda.

Il mantenimento a casa

Absolut Repair Molecular di L’Oréal Professionnel.