Un taglio grintoso per l’autunno? Il caschetto asimmetrico di Micaela Ramazzotti

P er la nuova stagione, prova l'hair look biondissimo e super glam sfoggiato dall'attrice e neoregista camaleontica in tema di capelli...

Sei stanca del grigiore e della malinconia autunnale? Prova a darci un taglio con un nuovo hair look, magari super grintoso come il caschetto asimmetrico sfoggiato recentemente da Micaela Ramazzotti.

Il taglio di Micaela Ramazzotti

L’attrice e neoregista sta vivendo un momento d’oro per la sua carriera. Per gli importanti appuntamenti del Festival del cinema di Venezia prima e per la Festa del cinema di Roma poi, si è presentata con un nuovo taglio di capelli super glam. Si tratta di un caschetto asimmetrico con un lungo ciuffo laterale.

Il ritorno al biondo

Micaela Ramazzotti è poi tornata biondissima per la nuova stagione ma con un effetto molto naturale. Se sulle punte prevale l’oro, le radici restano scure, come si nota dal contrasto messo in evidenza sul lato sinistro con le ciocche accompagnate dietro le orecchie.

Tutte le trasformazioni di Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti è una vera trasformista in fatto di hair look e il caschetto è solo l’ultimo di una lunga serie. Quest’estate la lunga chioma biondo miele aveva lasciato il posto per esempio a un taglio brunette di ispirazione anni Settanta con frangia piena e punte sfilatissime. Un mullet molto rock che ricordava idoli come David Bowie, Rod Stewart e Keith Richards.

Il caschetto spopola tra le star

Ora è tempo di caschetto biondo, un taglio molto gettonato tra le star, sia italiane che internazionali. Basti pensare a quello di Chiara Ferragni, che dopo Sanremo non l’ha più lasciato. O se vuoi prendere ispirazione da una diva di Hollywood, prova con il bob intramontabile di Naomi Watts: mosso al punto giusto, versatile e luminoso per illuminare il grigiore autunnale.