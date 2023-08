Come riparare un rossetto rotto? Ecco come dargli una seconda vita

È anti-spreco, comoda e veloce: la tecnica per dare una seconda vita al tuo rossetto preferito ti sarà di grande aiuto

Se il tuo rossetto preferito, proprio quello da cui non ti separavi mai, si è sciolto o spezzato, di sicuro sei solita sbarazzartene. A malincuore, ti vedi costretta a gettarlo nel cestino e in fretta e furia corri a comprarne uno nuovo, perché senza proprio non ci sai stare. Ma sei davvero sicura che sia la scelta giusta? Riparare un rossetto rotto è possibile (e ti farà risparmiare tempo e soldi): ecco come fare.

I trucchi per riparare un rossetto rotto: come dargli una seconda vita?

Persino a un rossetto rotto c’è una soluzione. Non c’è bisogno che lo butti via e ne compri un altro: bastano pochi passaggi per recuperarlo e tornare a usarlo.

Se non vuoi proprio sbarazzarti di un rossetto rotto, alcuni consigli ti saranno davvero utili. Quindi, procurati un phon o un accendino, necessari per scaldare una delle parti del rossetto rotto, fino a scioglierla. Dopodiché, appoggia l’altra parte del rossetto spezzato e pazienta qualche minuto, fino a quando il prodotto è completamente asciutto. Se i tuoi amici ti stanno aspettando per quel party che attendevi da mesi o il tuo partner è ormai sotto casa per la cena romantica che gli avevi promesso, potresti avere poco tempo a disposizione. Per accorciare le tempistiche allora, fai raffreddare in freezer il rossetto e in men che non si dica sarà pronto per l’uso.

Rossetto sciolto addio? Niente paura, ecco come recuperarlo

Ti sei truccata impeccabilmente prima di correre in spiaggia a godere di sole e meritato relax? Attenta però a non dimenticare nella borsa il tuo rossetto preferito, perché c’è il rischio – assai probabile – che si sciolga, riducendosi a poltiglia (o quasi). Però non temere: alcuni trucchi ti permetteranno di dargli una seconda vita.

Puoi tornare ad applicare sulle labbra il rossetto che ti si è sciolto, anche se assumerà forme un po’ differenti. Ebbene sì, perché se avessi tra le mani un rossetto sciolto potresti trasformarlo in una sorta di lipstick da applicare con le dita o con un pennellino. Per farlo, riduci il rossetto in piccoli pezzi e lasciali all’interno di un piccolo contenitore, poi scaldali con il phon fino a quando avranno una consistenza liquida. Prima di usarlo, naturalmente, aspetta che si raffreddi.