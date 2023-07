Rossetto rosso ed eyeliner nero: scopri un appeal a massima tenuta

M ake up iconico, elegante e sensuale al contempo. Classico, dai tratti retrò ma dal fascino senza tempo: con rossetto rosso ed eyeliner nero il successo è assicurato

Il trucco pin up era iconico negli anni Cinquanta. Per realizzarlo bastavano un tocco di rosso sulle labbra, una linea nera sopra gli occhi e un incarnato chiarissimo. Oggi piace alla Gen Z e conferma che l’abbinamento rossetto rosso – eyeliner nero non passa mai di moda. Cool ed elegante al contempo, per il tuo make up bastano due ingredienti dall’appeal travolgente. Sensuale, sofisticato e semplice: scopri il mix perfetto per un make up coi fiocchi.

Rossetto rosso ed eyeliner nero, le celebrities non possono farne a meno

Simboli di femminilità e sensualità, l’eyeliner nero e il rossetto rosso piacciono proprio a tutte. Se vuoi lasciare un segno, nelle occasioni più speciali non puoi di certo rinunciarci. È perfetto per la serata in discoteca che aspettavi da una vita, con quel tocco di rossetto rosso che ti dona carattere ed energia. E se hai qualche anno in più non devi di certo farne a meno: è il make up perfetto per sfoggiare tutta la tua classe. A impreziosire il tuo stile ci pensa poi l’eyeliner, che con la sua coda allungata ti regala uno sguardo felino al quale sarà impossibile resistere. Per arricchire il tuo look puoi aggiungere piccoli, incantevoli, dettagli. Prova un bijou per capelli e concediti un’acconciatura un po’ diversa dal solito. Puoi abbinarci anche i tuoi gioielli migliori, una tracolla in pelle, un abito attillato, magari total black, e delle decolleté in pendant. Ma non solo: si tratta di un abbinamento versatile, che si addice perfettamente anche agli outfit più casual.

Persino le star non rinunciano a un abbinamento mozzafiato. Puoi seguire l’esempio di Matilda De Angelis e sfoggiare un make up cool e glamour al contempo, con labbra definite e un piccolo tratto scuro sopra l’occhio.

Sguardo ammaliante e labbra sensazionali, Matilde Gioli è incantevole con quel tocco scuro intorno agli occhi e il rossetto rosso che cattura l’attenzione.

E l’attrice non è sola? Se preferisci, prendi ispirazione da due influencer d’eccezione: Chiara Ferragni e Giulia Salemi.

Eyeliner e rossetto rosso hanno conquistato anche Federica Pellegrini, che ha sfoggiato un make up classico ma senza tempo in occasione della Milano Fashion Week.

Semplicità ed eleganza: ecco il segreto di un make up dal gusto retrò ma sempre attuale. Sarà per questo motivo che Filippa Lagerback e Anna Tatangelo si sono concesse un tocco di sensualità in più durante le festività.

Come essere raffinata e passionale

Basta innovazione, avanguardia, sperimentazione: a vincere è la tradizione. Non bisogna necessariamente osare o rinnovarsi: a volte il segreto del successo sta nella semplicità. E così ecco che un grande classico, diventato iconico quando si parla di make up, continua a essere in tendenza. Non è un caso che il rossetto rosso e l’eyeliner nero continuino ad aggiudicarsi il gradimento di noi donne…

Rispolvera il tuo rossetto rosso preferito e non dimenticarti l’eyeliner: nel mondo del make up sono due punti fermi assolutamente irrinunciabili. La linea sopra l’occhio, più o meno sottile a seconda di gusti e fisionomie, intensifica lo sguardo. Le tue labbra, invece, saranno a prova di bacio (a tinte rosse, naturalmente). Dopo mesi dietro la mascherina, il rossetto fa il suo grande ritorno nel beauty-case (e sei pronta a non rinunciarci mai più) e regala al tuo look un appeal audace e a massima tenuta, una allure decisa e un tocco di immancabilmente femminilità.

Come applicare eyeliner e rossetto

Una volta stabilito che con l’eyeliner nero e il rossetto rosso farai un figurone, è arrivato il momento di soffermarti sull’applicazione dei prodotti. Se vuoi un risultato che sia davvero impeccabile, devi seguire alcuni consigli. L’ideale soprattutto per chi non vanta una grande manualità…

Meglio usare un eyeliner in penna, che è più comodo e facile da usare. La stesura sarà immediata e il tratto definito. Eviterai così tratteggi e sbavature. Un altro consiglio per un’applicazione senza problemi? Non “tirare” l’occhio mentre stendi l’eyeliner: meglio seguire l’andamento naturale della palpebra. E se vuoi replicare la tipica “virgoletta” anni Cinquanta, lasciati andare a uno slancio verso l’alto nella parte finale dell’occhio. Se applicare l’eyeliner per te non è un gioco da ragazzi, aiutati disegnando una linea guida con una matita o un ombretto sfumato. In tal caso, potrai facilmente correggere eventuali imprecisioni e poi passarci sopra l’eyeliner sarà semplicissimo. Con il rossetto c’è l’imbarazzo della scelta. Puoi optare per un finish opaco o leggermente satinato, ma ricorda che se con sottotono caldo è meglio applicare un rosso aranciato, mentre è da preferire un rosso ciliegia per le donne dal sottotono freddo.