C’è qualcosa di magico nella bellezza marocchina: un mix di tradizione, natura e rituali che sanno di hammam e spezie calde. È un beauty fatto di gesti lenti ed efficaci, e di ingredienti preziosi che fanno un gran bene a corpo e capelli. Alcuni ingredienti beauty e cosmetici marocchini sono ampiamente conosciuti, basti pensare al mitico olio di Argan, l’”oro liquido” del Marocco (sapevi che ha origine proprio da qui?). Altri invece ti risulteranno del tutto sconosciuti. È una cosmetica che non segue le mode ma resta autentica e fedele alla usanze, una consuetudine millenaria che piano piano sta arrivando anche da noi.

Olio di Argan per corpo e capelli

Estratto dai frutti dell’Argania Spinosa, l’albero simbolo del Marocco conosciuto come “albero della vita”, l’olio di argan è da sempre considerato uno dei segreti di bellezza più preziosi. La sua formula naturale, straordinariamente ricca di acidi grassi essenziali, vitamina E, steroli vegetali e carotenoidi, ne spiega l’efficacia: un concentrato di nutrimento che rigenera, protegge e dona elasticità alla pelle e ai capelli. Grazie alla sua texture leggera e alla tollerabilità elevata, è perfetto anche per le pelli più delicate, che ne apprezzano la morbidezza e l’effetto lenitivo.

Come si usa

Ancora oggi prodotto con metodi artigianali dalle donne delle cooperative marocchine, l’olio di argan è un alleato universale di idratazione. Applicato dopo lo shampoo, nutre le fibre e ripara i danni dovuti a secchezza o stress. Distribuito con le dita sulle lunghezze, ammorbidisce, districa e regala una luminosità setosa; qualche goccia extra sulle punte aiuta a sigillarle e prevenire la rottura. Sui capelli asciutti, invece, può essere usato come ritocco finale: leviga i piccoli ciuffi ribelli, illumina senza appesantire e sostituisce perfettamente lacca e gel, senza lasciare residui.

Uno scrub ricco che una volta applicato si ammorbidisce trasformandosi in un latte: Pâte Detoxifiante – Scrub corpo di Maroc Maroc (€ 79).

Si trova anche in moltissimi prodotti per il corpo, dalle creme nutrienti agli scrub. Grazie agli stessi attivi benefici per i capelli, è eccezionale anche per ammorbidire la pelle secca rendendola più forte, liscia e luminosa.

Mhakka berbero per esfoliare il viso

I Berberi sono un popolo indigeno del Nord Africa e rappresentano una vasta minoranza delle popolazioni di Marocco e Algeria. Dalla loro tradizione nasce il Mhakka, un piccolo accessorio con un cuore d’argilla rivestito con una trina di cotone biologico e/o seta. Serve a eseguire un’esfoliazione efficace e ridà al viso la tonicità e pulizia originali. Prova a pensare ai luoghi sabbiosi e aridi in cui vivono queste popolazioni: il Mhakka risulta la soluzione più efficace per una pulizia profonda anche a secco, cioè senza acqua, ma è molto in uso anche nei bagni e negli hammam. La piccola impugnatura consente una presa perfetta, mentre la testa arrotondata agisce con un gommage.

Mhakka Berbero di Officine Universelle Buly (€ 12,20).

Come si usa

Dopo aver deterso la pelle e applicato qualche goccia di olio viso o siero (l’olio di argan è perfetto), si procede al massaggio. Con il mhakka si effettuano movimenti dolci e continui, sempre dal centro verso l’esterno del viso, seguendo le linee naturali:

Dalla base del naso verso le tempie, per distendere i tratti.

Dal mento lungo la mandibola fino ai lobi delle orecchie, per ridefinire l’ovale.

Dalla parte interna delle sopracciglia verso l’alto, per aprire lo sguardo e distendere la fronte.

Il gesto poi si prolunga verso il collo e il décolleté, con sfioramenti leggeri dall’alto verso il basso.

Mhakka Berbero di Officine Universelle Buly (€ 12,20).

Utilizzato regolarmente, il mhakka berbero riattiva la microcircolazione, ossigena i tessuti e lascia la pelle più tonica, fresca e radiosa. Un piccolo rituale quotidiano che unisce efficacia e grazia, come vuole la tradizione di bellezza marocchina.

Aker Fassi per labbra e guance

L’Aker Fassi è uno dei cosmetici marocchini più diffusi e amati in Nord Africa. Si tratta di una polvere colorante naturale a base di papavero e scorza di melograno, un piccolo tesoro della tradizione berbera. Il suo colore rosso carminio intenso ricorda proprio quello dei petali di papavero, anzi, possiamo tranquillamente dire che è lo stesso. Completamente vegetale, è la scelta perfetta per chi cerca alternative naturali al trucco e ama creare trattamenti personalizzati rispettando pelle e ambiente. Versatile e facile da usare.

Authentic Aker Fassi di VIRHEA (€ 16,95, su Amazon).

Come si usa

Come tinta naturale per labbra e guance, mescolando la polvere con un po’ d’acqua.

Insieme alla crema viso, per ottenere una crema idratante colorata.

In maschere, scrub o trattamenti per capelli fai da te, per aggiungere un tocco di colore naturale.

Aker Fassi di Officine Universelle Buly (€ 12,20).

