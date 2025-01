Lo stress fa purtroppo parte della vita quotidiana e influisce in modo significativo sul benessere generale. Tuttavia, spesso si sottovaluta il suo impatto sulla salute dei capelli. Esiste, infatti, un legame tra stress e condizione della chioma, ma ci sono diverse strategie da mettere in atto per preservare la salute capillare.

Lo stress e la salute dei capelli

I capelli non sono semplicemente una componente estetica del corpo, ma riflettono lo stato di salute complessivo. Numerosi studi hanno evidenziato la correlazione tra alti livelli di stress e una ridotta qualità della chioma. Questo avviene perché lo stress attiva una serie di processi biologici che possono compromettere la crescita e la resistenza dei capelli.

L’impatto biochimico dello stress sui follicoli piliferi

Quando l’organismo affronta situazioni stressanti, rilascia ormoni come il cortisolo, noto come “ormone dello stress“. L’eccesso di cortisolo può interferire con il ciclo di crescita dei capelli, in particolare con la fase anagen (di crescita attiva). Questo può comportare un rallentamento della crescita o, nei casi più gravi, una perdita prematura dei capelli.

Tipologie di caduta dei capelli legate allo stress

Lo stress può contribuire a diversi tipi di perdita di capelli. Ad esempio c’è il telogen effluvium, una condizione che si manifesta quando un elevato numero di follicoli passa prematuramente dalla fase di crescita a quella di riposo, portando a una caduta copiosa dei capelli. La perdita diventa evidente alcuni mesi dopo l’evento stressante. Nel caso di alopecia areata il sistema immunitario attacca erroneamente i follicoli piliferi, causando la comparsa di chiazze calve sul cuoio capelluto. Sebbene le cause esatte non siano ancora del tutto chiare, lo stress è considerato uno dei fattori scatenanti.

Strategie per proteggere i capelli dagli effetti dello stress

Anche se eliminare completamente lo stress è impossibile, è possibile adottare strategie efficaci per minimizzarne gli effetti sulla salute dei capelli. Si può, ad esempio, imparare a gestire lo stress, con tecniche come meditazione, yoga e respirazione profonda che possono ridurre i livelli di cortisolo, aiutando a proteggere i follicoli piliferi. Fondamentale anche un’alimentazione equilibrata con un apporto adeguato di vitamine e minerali essenziali, come ferro, zinco e vitamine del gruppo B, favorisce una crescita sana. Infine, è bene fare esercizio fisico, che migliora la circolazione sanguigna, garantendo un migliore apporto di nutrienti ai follicoli piliferi.

