D a meno di 5 euro a un massimo di 50 euro, tante idee regalo per la festeggiare la mamma in bellezza

Non sai cosa regalare per la Festa della Mamma 2024? La profumeria o l’e-commerce beauty è sempre un gradito luogo in cui trovare un pensiero a prova di sorriso. Una crema profumata, un rossetto moda, una protezione solare formato viaggio per i primi soli o se la tua mamma è una sportiva, un set di prodotti da bagno, accessori per capelli e tanto altro: in questa guida troverai tantissime idea regalo beauty, tutte a budget contenuto perché rigorosamente sotto i 50 euro.

Abbiamo selezionato i prodotti beauty più interessanti per la festa della mamma, dividendole in fasce di prezzo da 10, 20, 30 euro e sino a un massimo di 50 euro. Che la caccia abbia inizio!

Regali beauty per la festa della mamma sotto i 10 euro

Idee regalo beauty per la festa della mamma per budget molto contenuti da 2 a 10 euro.

Un rossetto divertente che cambia colore in base al pH delle labbra, ma restando sempre sui toni del rosa. Meta Glow Clour Changing di Essence. Per la mamma del mai senza un velo di colore sulle labbra.

Prezzo: 3,79 euro.

Per la mamma che ama il trucco ma che ha sempre poco tempo tempo a disposizione, un’idea regalo perfetta è Power Stay di Avon, un matitone ombretto che dura sino a 16 ore. Disponibile in 12 nuance, il temperino è incluso.

Prezzo: 8,99 euro.

Docciaschiuma e crema corpo al profumo di orchidea della Cina, I Tesori d’Oriente.

Prezzo: 2,15 euro il docciaschuma e 4,99 euro la crema corpo.

Per la festa della mamma un classico regalo beauty è la crema per le mani, sempre gradita da portare in borsa o da lasciare sul comodino. La crema mani di Yves Rocher funge da idratante e detergente nello stesso tempo.

Prezzo: 7,95 euro.

Idee regalo beauty sino a 20 euro

Con poco più di 10 euro senza sforare i 20 euro, si possono fare dei bei pensierini cosmetici per la festa della mamma: trucchi, protezione solare, crema viso e corpo.

La tua mamma fa la collezione di rossetti? Color Riche Satin di L’Oréal Paris ha una texture né opaca né brillante, ma satinata, la giusta via di mezzo con cui è difficile sbagliare. La tonalità è un problema? Sul sito L’Oréal Paris puoi fare la prova virtuale del rossetto con una foto della tua mamma, scegliendo tra ben 20 nuance.

Prezzo: 12,99 euro.

Per la mamma che fa sport all’aria aperta, niente di meglio che una protezione solare specifica che si vaporizza in un gesto e aderisce alla pelle (anche sudata!) senza appesantire. Heliocare 360° Sport SPF50.

Prezzo: 19,50

Restando in tema solari, un’altra idea che le mamme più attente alla protezione apprezzeranno è lo stick invisibile da applicare quando si è fuori caso per molto tempo. Invisible Stick di ISDIN.

Prezzo: 19,90

Regali beauty per la mamma sino a 30 euro

La fascia di prezzo da 20 a 30 euro permette di divertirsi in più spendendo in profumeria ed erboristeria per la festa della mamma: specialità cosmetiche per il viso, il corpo e i capelli.

Tra i grandi classici dei regali per la festa della mamma c’è senz’altro una crema per il corpo. Un’idea nuova? Una profumazione estiva che invita al buonumore come la nuova linea al Girasole di L’Erbolario. La texture fluida si applica velocemente.

Prezzo: 21,50 euro.

Per la mamma che…le pochette da toelette non bastano mai, ecco un’idea da Royal Beauty con crema giorno e pietra gua sha.

Prezzo: 25,90 euro.

La casa profumata farà star bene lei, ma anche te quando andrai a trovarla (o se vivi ancora con la mamma). Da Rituals trovi cofanetti con candela, deodorante d’ambiente in spray e con i bastoncini.

Prezzo: a partire da 25,90 euro.

Un set per trasformare il momento del bagno in un’esperienza rilassante. Contiene, un bagnoschiuma, uno spray per il corpo e una mini lozione idratante per, tutto al profumo di Argan. Completa il kit il guanto esfoliante riutilizzabile. Da Sephora.

Prezzo: 26,99

Sembra un burrocacao e invece è un balsamo in stick per il contorno occhi alla vitamina C. Aiuta a defaticare una zona che di solito accusa a i segni di stanchezza, e ad attenuare le linee di espressione. Un’idea regalo per la mamma che…non avrà più scuse per non curare il contorno occhi!

Prezzo: 29,90 euro

Regali per la festa della mamma da 30 a 50 euro

Con una spesa superiore (da 30 a 50 euro) la scelta di regali beauty per la festa della mamma si fa più ampia, e comprende piccoli lussi di make up, skincare e capelli.

La tua mamma si lamenta che non ha più i capelli di volta? Invitala ad assumere un integratore specifico per la ricrescita. Hairlift® di Gold Collagen supporta il ciclo naturale dei capelli, contiene estratto di rucola, cheratina e biotina.

Prezzo: 47 euro 10 flaconcini.

La vitamina C è garanzia di luminosità della pellei. Una novità in fatto di skincare è il siero Vitamin ActivCg di Avène, alla Vitamina Cg (=Ascorbyl Glucoside), una forma ultra-ottimizzata altamente stabile di Vitamina C.

Prezzo: 48,50

Un cofanetto per il trucco essenziale degli occhi: mascara, mini-matita e struccante bifasico Lancome.

Prezzo: 41 euro dal 29 aprile 2024.

Summer Skin di Soha Sardinia è un olio secco bi-fase per corpo e viso. Nutre la pelle e aiuta a preparare, intensificare e prolungare l’abbronzatura perfetta.

Prezzo: 34,50 euro.

Kit contenente il pennello da terra e l’elegante cofanetto con polveri setose e facilmente sfumabili che donano un effetto abbronzante, contouring e illuminante. Edizione limitata 2024 Korff.

Prezzo: 49 euro.

Spazzola per il corpo per fare il brushing a secco, per eliminare le cellule morte e attivare la circolazione prima di infilarsi in doccia. Di AnnaB.

Prezzo: 31 euro.

Da Babyliss un phon professionale da 2100W e velocità dell’aria a 106 km/h per un’asciugatura potente come in salone.

Prezzo: 49,90 euro.

Per la festa della mamma Douglas propone una beauty box con prodotti ad hoc: una crema viso di Dr Susanne von Schmiedeberg; una maschera contorno occhi di 111 Skin; un rossetto Dear Dahlia – Dream; un mascara Sweed e Fame, eau de parfum di Paco Rabanne. Ma ciò che rende davvero unica questa beauty box è la presenza di un gioiello: si tratta di una collana del brand Rue des Mille, caratterizzata da un delicato cuore placcato oro 18kt impreziosito da un brillantino,

Prezzo: 49,90 euro.