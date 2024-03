M eno di un terzo degli utilizzatori di SPF, applica la crema solare prima di praticare attività fisica all'aria aperta. Eppure basterebbe un gesto per salvaguardare bellezza e salute. Del resto, i solari specifici per gli sportivi si sono attrezzati per facilitare il compito, tra texture impalpabili e pack praticissimi

Il tempo di allacciare una scarpetta o di infilare il casco per la bici e via di corsa per il nostro appuntamento con lo sport all’aria aperta. Ora che inizia il bel tempo poi, siamo puntuali più che mai! Peccato che nella fretta ci scordiamo la protezione solare: tanto sono le 8 del mattino, cosa importa?

In realtà, i raggi UVA sono presenti tutto l’anno e in tutte le ore del giorno in cui c’è luce, quindi anche al mattino presto. Sono proprio questi raggi solari i responsabili dell’invecchiamento della pelle, poiché emettono radiazioni a onda lunga che arrivano a danneggiare le fibre di collagene ed elastina, cioè quelle che danno sostegno alla pelle.

E poi, se la nostra sessione sportiva dura diverse ore, come accade per esempio nel trekking o nel ciclismo, arriverà il momento in cui gli UVB (i raggi responsabili delle scottature) aumenteranno, raggiungendo il picco dalle ore 12 alle 14.

IPA – La ciclista olandese Demi Vollering

Protezione solare, sempre durante lo sport all’aperto

Le indagini sulle abitudini degli Europei sotto il sole rilevano che le creme solari fanno ormai parte del “pacchetto vacanze”, anche se meno di un terzo degli intervistati le applica prima di praticare sport all’aria aperta. Del resto, le stesse ricerche hanno evidenziato che chi è abituato a indossare filtri solari elevati in spiaggia o in montagna sarà più propenso a non abbandonare tale pratica anche quando si accinge a dedicarsi a qualsiasi attività fisica.

Se si pensa che i danni maggiori del sole si sommano nella fascia d’età 18-30, si comprende bene come i giovani sportivi sono ad alto rischio di eccessiva esposizione solare. Il problema è sottostimato, tant’è che le case farmaceutiche lanciano campagne di sensibilizzazione destinate non solo agli sportivi. È il caso di La Roche Posay che ha “arruolato” il campione di tennis Jannik Sinner comme nuovo Global Brand Advocate per educare alla protezione solare durante lo sport.

Il tennista Jannik Siner

Perché usare sempre la protezione solare nello sport all’aria aperta

A spingerci all’uso dei filtri solari durante una partita di tennis o una corsa mattutina ci sono motivi di salute e bellezza. Se l’esposizione prolungata ai raggi UV può aumentare il rischio di cancro della pelle, la protezione SPF mantiene la cute dall’aspetto sano, ritardando rughe, macchie e cedimenti cutanei.

E poi c’è il fattore scottature, il cui rischio aumenta mentre si fa sport all’aria aperta, proprio perché non ce ne si accorge e si trascura l’importanza della protezione solare.

IPA – La mezzofondista Gaia Sabbatini

Come deve essere la protezione solare per lo sport

Tuttavia, per lo sport non tutti prodotti solari vanno bene! Non è un fatto di indice di protezione, che per legge deve essere ugualmente schermante per tutte le tipologie, ma di texture! Per gli sportivi occorrono cosmetici leggeri e a rapido assorbimento, come i solari fluidi, definite anche con “tocco secco”. Si tratta di consistenze fini e trasparenti che sono asciutte già al momento dell’applicazione, in modo da non interferire con l’attività fisica. E ciò incentiva all’uso la volta successiva.

Le protezioni solari per lo sport devono essere inoltre resistenti all’acqua e al sudore. Le ultime tecnologie hanno formulato filtri solari che si potenziano con il calore, aumentandone così la stabilità sulla pelle durante le ore di attività fisica.

L’indice di protezione? Mai sotto SPF 50!

Foto Courtesy: Cantabria Labs Difa Cooper, sponsor della a giocatrice di Padel Gemma Triay Pons

Suggerimenti per “gestire” la questione SPF durante lo sport

Tuttavia, la crema solare applicata al mattino può non bastare. La regola degli enti mondiali di salute suggerisce di riapplicarla ogni 2 ore circa, una pratica che può rivelarsi inattuabile mentre ci si sta divertendo. Peccato che poi si può tornare a casa con la pelle che scotta.

Il suggerimento è quindi di portare con sé uno spray nebulizzatore da vaporizzare quando si accusa disagio. I pack sono realizzati appositamente per entrare in una tasca o in una borsetta porta documenti da sport. Lo spazio a disposizione è risicato? Opta per uno stick solare, di quelli ampi: sarà più facile applicarlo sulle zone a rischio, come ad esempio quelle macchie pigmentarie che non vuoi ritrovarti più scure.

Le protezioni solari per gli sportivi

La nostra selezione dei prodotti solari adatti a chi pratica sport per tipologia, texture e packaging comodo da portare per sé. Tutte con SPF 50 o 50+.

Fluide sport di Avène, adatto a chi ama la texture fine che si fonde con la pelle (24,90 euro in farmacia).

Ideale per non sporcarsi le mani, Spray Sport di Heliocare (19,50 euro in farmacia).

Per lo sportivo che ha la pelle del viso grassa: Anthelios Oil Control di La Roche Posay assorbe il sebo in eccesso, contribuendo alla regolazione degli agenti responsabili della lucidità (sebo, sudore, umidità) (23,90 euro in farmacia).

Stick protettivo Sunissime di Lierac, da passare velocemente sul viso (ma anche sulle braccia, cicatrici, tatuaggi e altre zone del corpo) durante una pausa dallo sport (21,90 euro in farmacia).

Per la sportiva che non rinuncia al make up, BB Sports Compact di Shiseido è un fondotinta leggero compatto che sfrutta l’umidità, come quella causata dall’attività fisica, per rafforzare la protezione solare (41 euro).