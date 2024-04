L e gonne si accorciano. Gli spacchi si allungano. E le ginocchia tornano sotto i riflettori. Prima, però, vanno rimesse in forma. Ecco le dritte per averle toniche, scolpite e lisce

Le ginocchia? Chanel suggeriva di renderle “invisibili” con gonne dalle lunghezze midi. Ma, da allora, molte cose sono cambiate e, soprattutto, abbiamo avuto Mary Quant e la sua rivoluzionaria minigonna che le ha portate in primo piano. Proprio come accade in questa stagione, con la moda che le riscopre e le rimette sotto i riflettori. Quale occasione migliore per valorizzarle visto anche l’imminente arrivo dell’estate? Magari non ce ne rendiamo conto, ma ginocchia levigate e scolpite rendono più belle anche le gambe. Però, bisogna prendersene cura: perché qui la pelle si ispessisce e diventa ruvida, i muscoli cedono e la ciccia si accumula (colpa anche degli ormoni). Con il tempo poi, si perde elasticità e i tessuti si rilassano. Per fortuna intervenire e avere ottimi risultati si può. Ecco i tre step per ginocchia a prova di shorts, mini e spacchi sexy.

Ginocchia levigate con la skincare

Anche se non fanno miracoli, i cosmetici utilizzati con costanza aiutano a contrastare l’aspetto ruvido e le grinzette delle ginocchia. «In questa zona la pelle è più spessa e richiede uno scrub un paio di volte alla settimana: le formule migliori contengono alghe o caffeina, perché drenano e rimodellano» spiega il dermatologo Leonardo Celleno. Per rendere la pelle morbida e luminosa, sotto la doccia usa un olio lavante che idrata e nutre, poi massaggia le ginocchia con un guanto esfoliante. Infine segui una bodycare che stimoli il metabolismo della pelle, come uno skin cycling serale, la routine che alterna diversi cosmetici in ordine preciso. «La prima sera usa un peeling con acido glicolico dall’8% in su, la seconda applica una formula al retinolo, la terza e la quarta massaggia un burro vegetale o un balsamo idratante e nutriente, ricco di acido ialuronico e vitamina E. Ripeti altri 2 cicli, poi prosegui applicando ogni giorno un prodotto multitasking che rassodi, snellisca e dreni. Se la zona è molto ruvida, scegli un elasticizzante, per esempio a base di peptidi che stimolano il neocollagene. E per far penetrare meglio i cosmetici, aiutati con un gua-sha o un tool di legno: appoggialo sul lato esterno del ginocchio e, con movimenti lunghi e leggeri, risali lungo la coscia. Ripeti 3 volte per ginocchio.

Ginocchia toniche con la gym

Lavorare sulla muscolatura nei punti giusti aiuta a tonificare le ginocchia. «Scegli tra le attività che fanno lavorare soprattutto il quadricipite femorale che, se ben potenziato, sostiene anche la pelle e il tessuto sottocutaneo: oltre alle passeggiate e alla corsa leggera, al pattinaggio, al pilates e allo step, è ottima la bicicletta» spiega il medico dello sport Giulio Sergio Roi. Che qui suggerisce anche un piano di allenamento con la bici su strada. «Inizia con pedalate di 25 minuti per volta, procedendo a ritmo costante con rapporto agile tre volte a settimana per aumentare poi di 5 minuti al mese, fino a un massimo di 40. Se non puoi allenarti all’aperto, vanno bene l’hydrobike in piscina e la cyclette: pedala con le punte dei piedi e quindi con il sellino moderatamente alto: aiuterai a scolpire meglio i muscoli di tutta la gamba, quadricipite del ginocchio compreso». A queste attività puoi associare esercizi facili da fare anche in casa. «Utili i semplici affondi, con o senza pesi, a piedi paralleli: bastano 4 serie, da 10 ripetizioni. E magari aggiungi degli squat usando una sedia o una poltrona: alzati e siediti per 12 volte di fila, almeno per 5 serie» suggerisce Roi. Completa il piano di allenamento camminando sulle punte dei piedi come le ballerine, con la pancia in dentro per 3 minuti (tutti i giorni per 4 volte).

Scolpite con i trattamenti urto

La soluzione-scorciatoia per avere belle ginocchia sono i trattamenti in studio medico. «La carbossiterapia funziona molto bene sia sull’adiposità sia sulle grinze» dice Arianna Venturoli, medico estetico. «Queste microiniezioni di CO2, stimolando il microcircolo e “rompendo” gli adipociti, drenano, aumentano l’ossigenazione e il nutrimento dei tessuti». Una quindicina di sedute rimodella e ricompatta la pelle (da 70 euro a seduta). Se invece le ginocchia sono segnate e con la pelle che tende a cedere creando solchi, puoi provare Profhilo Body di IBSA Derma, un biorimodellante specifico con una speciale tecnologia brevettata, a base di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare (due sedute da 350 euro l’una). «Se i segni sono poco evidenti, basterà la biorivitalizzazione con microiniezioni di cocktail di sostanze rassodanti e ricompattanti, come acido ialuronico, vitamine, oligoelementi e aminoacidi» precisa l’esperta. Sono consigliate da 4-6 sedute (da 200/300 euro l’una). Buoni risultati anche con i macchinari che sfruttano luce o calore. Per grinzette e perdita di tono di media entità, c’è il Laser CO2 Venezia Lift: una luce concentrata stimola le fibre che danno sostegno alla pelle (un paio di sedute, da circa 250 euro l’una). In alternativa, il medico può proporti la radiofrequenza monopolare che, grazie al calore controllato sulla superficie cutanea, risolleva la pelle e stimola il neocollagene (4-5 sedute, da 150 euro l’una).

