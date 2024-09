L’autunno sta arrivando e con esso l’occasione perfetta per dare una svolta al proprio stile, a partire dalle unghie. Hailey Bieber, sempre al passo con le tendenze, si sta preparando alla nuova stagione con una manicure che richiama le tonalità calde e avvolgenti tipiche di questo periodo. Sul suo profilo Instagram, la modella e imprenditrice di bellezza ha mostrato con orgoglio una manicure dalle sfumature marrone cannella.

L’autunno sulle unghie

La manicure della neomamma non è una semplice scelta estetica, ma una vera e propria celebrazione dell’autunno. Il suo look unghie si caratterizza per una raffinata combinazione di cinque diverse tonalità di marrone. Ogni sfumatura è stata accuratamente selezionata per evocare un’atmosfera calda, che si sposa con la sensazione di comfort tipica dei primi giorni di freddo. La Bieber, sempre attenta ai dettagli, ha saputo creare un perfetto equilibrio tra eleganza e modernità, ispirando migliaia di follower a replicare questo trend autunnale. Hailey ha optato per una forma quadrata, leggermente smussata ai bordi, che conferisce un tocco moderno e raffinato alla manicure. Questa forma, sempre più popolare, è perfetta per chi cerca un look sofisticato ma allo stesso tempo pratico, adatto a tutte le occasioni.

Un nuovo capitolo nella vita di Hailey Bieber

L’arrivo dell’autunno segna per Hailey non solo un cambio di stile, ma anche un importante cambiamento nella sua vita personale. Alla fine di agosto, la modella ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Jack Blues Bieber, un evento che ha sicuramente influenzato le sue scelte estetiche e stilistiche. Per celebrare questo momento speciale, Hailey ha impreziosito le sue unghie smaltate di marrone con un gioiello significativo: un anello dorato con la scritta “Mom”. Questo accessorio non è solo un omaggio al suo nuovo ruolo di madre, ma anche un esempio di come la moda possa essere un’espressione di emozioni profonde.

Leggi anche Da Hailey Bieber a Zendaya, le unghie fiorite più chic

Il marrone: il colore must-have dell’autunno

La scelta di Hailey di puntare su un mix di tonalità marroni per le sue unghie riflette una tendenza sempre più diffusa nel mondo della bellezza. Il marrone, nelle sue varie sfumature, è diventato uno dei colori più amati per l’autunno, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di abbinarsi a diversi look e occasioni. Le tonalità cannella, cioccolato e terra bruciata richiamano la natura che cambia, le foglie che cadono e le bevande calde che ci accompagnano nei mesi più freddi.

Come replicare il look di Hailey Bieber

Per seguire le orme di Hailey Bieber e portare l’autunno anche sulle proprie unghie, la chiave sta nella scelta delle giuste tonalità. Si può partire con un marrone cannella, caldo e accogliente, per poi aggiungere gradualmente sfumature più intense come il marrone cioccolato o il terra di Siena. Queste tonalità si abbinano facilmente ai look autunnali, dai cappotti oversize ai maglioni di lana, rendendo la manicure non solo un dettaglio estetico, ma un vero e proprio accessorio di stile.