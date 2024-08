Per molte star e influencer l’estate del 2024 è stata all’insegna delle manicure fiorite. Ma quella che ha sfoggiato Zendaya è talmente particolare che ci accompagnerà fino all’autunno inoltrato. Tanto vale scoprirla subito.

La manicure fiori e frutti di Hailey Bieber

Zendaya è solo l’ultima celebrity a sfoggiare unghie con fiori e frutti. Già prima di lei Hailey Bieber era apparsa in pubblico con una manicure punteggiata di piccoli frutti e verdure.

Le unghie fiorite di Kylie Jenner

Kylie Jenner ha seguito l’esempio, ma ha scelto anche piccoli insetti. Nel complesso, le loro mani sono parse a tutti adorabili. Eppure, a conquistare i social network sono state le unghie di Zendaya.

Le api di Zendaya

La star della serie tv Euphoria e del film Dune di solito sceglie unghie color latte molto semplici, punta su colori neutri o french manicure, ma questa estate si è divertita a mescolarle. Per farlo, si è affidata alla manicurist Marina Dobic, che ha creato per lei un intero campo di fiori sulle unghie.

La nail artist ha modellato le unghie di Zendaya scegliendo una forma quadrata morbida arrotondata e di media lunghezza. Per mantenere le unghie forti e sane ha applicato un gel. Quindi, ha iniziato con una base trasparente e ha dipinto la punta bianca.

Su questa simil french-manicure, Marina Dobic ha dipinto girasoli e pois nei toni del blu, del viola e del rosa. Ha aggiunto piccole api ronzanti su ogni unghia. Il risultato è delicato e molto, molto, carino. Tanto che molte ragazze la stanno già imitando.

Le unghie fiorite di Blake Lively

Oltre a Hailey Bieber, Kylie Jenner e Zendaya, anche Blake Lively questa estate si è sentita molto “floreale”. L’attrice ha sfoggiato tutti i tipi di disegni floreali sulle sue unghie durante il tour stampa del film It Ends With Us, dove indossa anche abiti pieni di fiori.

Se sei alla ricerca di una ispirazione per le tue unghie di fine vacanze, o per iniziare con più allegria l’autunno, perché non imitarle?