Il 2024 è stato l’anno del grande ritorno della Frenc manicure, una dei modo più classici e senza tempo di portare le unghie. Nel corso dei mesi abbiamo visto fiorire sempre più idee per rinnovare il trend minimalista che piace alle star di ieri e di oggi. E adesso che le feste natalizie sono sempre più vicine, le amanti di questo stile già sono alla ricerca dei trend che ci accompagneranno nel 2025 e di qualche idea da copiare. Eccone dieci perfette per tutti i periodi dell’anno, e anche durante le Feste.

Brillante come l’argento

Un’idea per le Feste? Colorare la punta della French manicure d’argento, con i glitter che fanno tanto Natale. È perfetta per le cene in famiglia o il veglione di Capodanno. Per chi ama uno stile più semplice e chi ama una naturalezza un po’ ricercata.

Verde pastello

Per chi ama le cose delicate, i colori pastello sono irrinunciabili. Ma se l’idea di colorare tutta l’unghia di verde acqua o azzurro o rosa non piace, perché non provare a decorare solo la punta della French manicure? Il risultato è semplice e chic.

French arcobaleno

Un’altra idea potrebbe essere quella di colorare le punte lunghe tutte diverse, ma sempre scegliendo tra tonalità pastello. Per stupire le amiche.

French manicure inversa

E se invece di colorare la punta, tu colorassi la lunula? Puoi scegliere tonalità chiare, scure, dorate, argentate. Asseconda i tuoi gusti e il tuo stile.

Rosa e arancio

Se ami le unghie dai colori vivaci, potresti provare una French manicure a metà: da un lato rosa e dall’altro arancio, con una punta di bianco. Ha un che di estivo e rallegra le brutte giornate durante l’inverno.

French manicure bianco-nera

Se ami i contrasti, colora le punte alternando o mescolando il bianco e nero. Il risultato è molto chic e va bene abbinata anche ai look più eleganti.

Gold star manicure

Per una notte speciale come quella di Capodanno, ci vuole una French manicure speciale. Come quella con le punte dorate e stelle e piccoli brillanti. Per sentirsi speciali.

Little bear

Per chi ama la tenerezza: una French manicure calda. Base marrone e punte dorate. Come un orsacchiotto.

Doppio borgogna

Le unghie borgogna sono uno dei trend del 2024 che ci accompagneranno anche il prossimo anno. Perché non utilizzare questo colore nella French manicure? Ecco un’idea originale.

Anni Settanta

Se cerchi una nail art da far girare la testa a chi ti sta vicino, potresti ispirati agli Anni Settanta. Motivi psichedelici e tutti i colori dell’arcobaleno. Incredibile.

