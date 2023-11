Il segreto della manicure nera spopola su TikTok con la Black nail theory

Q uest'autunno punta sulle unghie scure. Oltre ad abbinarsi perfettamente agli outfit di stagione, ci sarebbe anche una motivazione filosofica dietro a questa tendenza…

Potremmo chiamarla “magia nera” ed è una delle ultime tendenze di TikTok. Secondo la “black nail theory”, sfoggiare una manicure scura nasconde un segreto interiore: può avere addirittura un impatto benefico sulla fiducia in noi stessi.

Cos’è la “black nail theory”

La “black nail theory”, letteralmente, “teoria delle unghie nere”, rende la manicure quasi una materia filosofica che va al di là della pure estetica. Dalle unghie alla forza dentro di sé, lo smalto scuro sarebbe in grado di farci apparire più audaci e seducenti e di infondere quindi in noi stesse più coraggio e sicurezza, secondo le guru del mondo beauty di TikTok.

L’estetica dark

La “black nail theory” si basa sulla femminilità gotica che ha in idoli della Generazione Z come Jenna Ortega, la Mercoledì della famosa serie Netflix, i suoi riferimenti. E gioca sull’estetica dark che rende più grintoso e deciso il tuo look. Al di là della presunta filosofia infatti, le unghie nere si abbinano perfettamente ai colori più scuri che vanno di moda in questa stagione e al make-up di tendenza visto in passerella.

Infinite variazioni di manicure

La manicure nera poi si presta a infinite variazioni ed è genderless. Si adatta a ogni forma e lunghezza di unghie e va dal black intenso al grigio antracite. Sa essere e farti sentire elegante e rock allo stesso tempo, è semplice ma sempre di grande effetto.

La differenza con la “Red nail theory”

La teoria della manicure nera ne segue un’altra che era di tendenza lo scorso anno, sempre basata sui colori, la “Red nail theory”. Se la manicure rossa ha il potere di attirare gli sguardi e farti sentire più attraente, quella “black” che spopola adesso ha a che fare più con la tua self confidence, con la tua interiorità. Provare per credere…