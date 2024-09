L’autunno è alle porte e già ti stai chiedendo quale manicure scegliere? Fermati un attimo: prima di recarti dalla tua nail artist preferita o di prendere in mano gli smalti, meglio conoscere quali saranno i trend che ci accompagneranno per tutta la stagione. Ce ne sono almeno dieci, alcuni già diffusi dall’inizio dell’anno, altri nuovissimi. Ecco le tendenze più chic.

Animalier

Le unghie animalier saranno uno dei trend più gettonati dell’autunno. In fondo, questo stile si adatta perfettamente alla stagione più fresca. Già sulle passerelle avevamo visto molte stampe zebrate, quelle leopardate non sono mai passate di moda. E adesso tutte, con molte varianti, arrivano sulle nostre unghie. Basta pensare che su Google le ricerche di “stampa ghepardo” sono aumentate del 209% per capire quello che succederà alle manicure tra una manciata di giorni.

Manicure d’autunno: profondo rosso

Già da un po’ di tempo lo smalto rosso ha iniziato a rubare spazio agli altri colori. Con l’avvicinarsi dell’autunno la tonalità classica vira verso nuance un po’ più scure. Preparati a unghie color borgogna: è un colore sofisticato, ma perfetto per tutte le mani e le occasioni. Torna l merlot e anche il rosso ciliegia. E perché no: anche il black cherry.

Unghie metalliche

Un altro trend che sta ottenendo consensi un po’ ovunque è quello delle unghie metallizzate o cromate. I colori metallici e perlati ci accompagneranno fino alla fine dell’autunno, e anche oltre. Il vantaggio: possono essere usati dappertutto o solo come accento. E poi le unghie metallizzate o a specchio sono anche divertenti o interessanti, possono essere semplici o complesse. C’è già chi pensa di sfoggiarle color argento massiccio e chi mescola questo trend con quello animalier.

Caffè espresso

Dimentica le unghie bagno latte di Selena Gomez: nelle prossime settimane la manicure prenderà i toni del caffè espresso. Colori caldi come il marrone sono tipici della stagione autunnale, ma quest’anno virano più verso il moka o la cioccolata calda. Vedremo in giro un sacco di tonalità caramello e marroni cioccolatosi. E poi molti toni neutri come il beige o le unghie abbronzate.

Manicure d’autunno: trasparenze

Le tonalità trasparenti e le finiture gelatinose danno l’idea di manicure estive. Tuttavia, le vedremo anche in autunno. Solo che si allontaneranno dalle tonalità pesca e rosa e diventeranno sempre più trasparenti, grigio fumo, verde muschio o gel al caffè. Anche i neutri come il bianco e il crema sono di tendenza. L’unghia bianca trasparente sembra super pulita e contemporanea. Piace a tutte.

French manicure autunnali

Tra i trend dell’autunno non poteva mancare la french manicure, che quest’anno si anima di nuove ispirazioni. Nelle prossime settimane vedremo punte nere e grandi invece della classica lunetta bianca, e anche qualche spigolosità. Qualcuna sceglierà una forma più corta, in tante colori accesi e ardenti. Prova il rouge noir, il nero o il verde bosco intenso. E, se ami osare, basi neutre con variazioni su design classici, come il cioccolato o le punte francesi al pistacchio.

Nail art lunatiche

L’autunno 2024 sarà ricordato per le nail art lunatiche. I toni tenui e i colori della terra come il marrone, il tortora, il bianco sporco, i verdi foresta, il blu grigio e l’arancione bruciato saranno sempre più popolari. Tonalità più tenui, come il baby blues e il grigio, ci accompagneranno nella transizione verso l’inverno.

Unghie Blackberry

Te ne avevamo già parlato: quest’anno le unghie BlackBerry sono tornate di moda. Via libera, quindi, ai colori più scuri e alle unghie nere lucide.

Leggi anche Unghie BlackBerry, torna il trend degli Anni Novanta

Manicure d’autunno: Naked nails

Se sei minimalista, le unghie “nude” fanno al caso tuo. Sembrano vere, ma in realtà sono smaltate. I neutri trasparenti e lattiginosi sono chic, freschi e classici, funzionano per tutte e sono perfetti per l’autunno.

Unghie Aura

Sono un trend ormai da mesi, e le unghie Aura rimangono popolari anche nella stagione più fresca. Il trend che prevede che un colore sia sfumato sopra l’unghia piace molto alle star. Scommettiamo che rimarrà in vigore anche durante l’inverno?