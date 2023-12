Unghie, la manicure “bagno al latte” di Selena Gomez

L 'ex stellina della Disney sfoggia una manicure perfetta per il periodo delle festività natalizie. Realizzarla è davvero semplice e si può fare anche a casa

Chi l’ha detto che lo smalto bianco sia perfetto solo per l’estate? Selena Gomez si prepara alle Feste natalizie sfoggiando una manicure “bagno al latte”. L’ex stellina Disney non aveva ancora smesso di stupire i suoi fan sfoggiando un nuovo colore di capelli con sfumature caramello e cannella in stile Beyoncé, che eccola mostrare sui social la sua ultima manicure.

La manicure di Selena Gomez è virale

La star di Only murders in the building ha lanciato la manicure “bagno al latte” come prossimo trend natalizio. E, a giudicare da quanto la sua foto sia diventata virale, è riuscita nello scopo. Le sue Christmas nails bianchissime e shiny saranno tra le più imitate nel periodo delle Feste.

Cos’è la manicure “bagno al latte”

La manicure “bagno al latte” è ispirata, come suggerisce il nome, al “bagno nel latte”, un trattamento di bellezza antichissimo usato già da Cleopatra per idratare e illuminare la pelle. Nel caso delle unghie, si tratta di applicare uno smalto bianco latte, traslucido o semi-opaco, per ottenere una manicure delicata che dona alle mani un aspetto naturale e curato.

Il colore scelto da Selena Gomez

Selena Gomez ha optato per una versione minimalista della manicure “bagno al latte”, scegliendo un bianco latte molto chiaro, in tono con il suo look invernale. La cantante ha mantenuto le unghie corte e arrotondate, per un effetto più sobrio e raffinato.

Per ottenere l’effetto desiderato, si è affidata al famoso nail artist Tom Bachik, che ha condiviso una foto del risultato ottenuto sul suo profilo Instagram.

Manicure “bagno al latte”: ecco come si fa

Come si ottiene la manicure “bagno al latte”? È facilissimo e si può ricreare anche a casa. In fondo, bastano uno smalto bianco latte, una base coat e un top coat. Ecco come procedere.

Dopo avere preparato le unghie con la lima e il buffer, applica la base coat e fai asciugare. Poi, stendi uno strato di smalto bianco latte. Una variante molto apprezzata è quella di posizionare fiori secchi o adesivi sulle unghie, premendo delicatamente, per ottenere un effetto più romantico.

Dopo avere fatto asciugare bene, meglio applicare un altro strato di smalto bianco latte. Infine, basta sigillare il tutto con il top coat e ammirare il risultato.