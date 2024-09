Bordeaux, cioccolato, i colori della terra. Le manicure dell’autunno si ispirano ai colori classici del clima più fresco, ma con tante novità. Via libera a strass e piccoli gioielli, coccinelle in 3d e dettagli metallici. Ecco quindici idee alle quali ispirarsi appena le temperature diventano più fredde.

Tornano le unghie quadrate Anni ’90

Ricordi le unghie con la forma quadrata che andavano tanto di moda negli Anni ’90? Bene, stanno tornando. Se sei stanca del classico taglio a mandorla, nel dare una forma alla tua manicure puoi dunque scegliere uno stile più angolare.

French manicure rinnovata

La French manicure è stata una delle grandi protagoniste del 2024, anche se non forma rinnovata. E il trend continua anche durante l’autunno. Potresti optare per look bicolore, magari viola e lilla, oppure per una punta cromata, o addirittura con luccichii metallici argentati.

Coccinelle e palle da biliardo

Per tutta la stagione autunnale vedremo ovunque nail art con sculture 3D. Macchinine, trenini oppure piccoli insetti in evidenza sulle unghie, come le coccinelle. E c’è pure chi oserà piccole palle da biliardo. Originalissime.

Unghie, gelatine autunnali

La natura traslucida delle unghie di gelatina sarà un’ossessione autunnale. Scegli tonalità calde per ottenere un effetto vetro trasparente. Oppure osa con unghie rosa bubblegum trasparenti per creare un look perfetto per tutti i giorni.

Effetto Cat-Eye

Sempre per rimanere in tema gel, se vuoi dare un tocco unico potresti provare il trattamento cat-eye. Consiste in una finitura vellutata luccicante con una sottile linea diagonale che, abbinata a una finitura trasparente, crea un effetto strabiliante.

Notte galattica

La manicure più sorprendente dell’autunno? Si ispira allo spazio più profondo. È un mix ipnotizzante di luccichii neri e verdi con un pizzico di glitter viola. L’effetto è magico.

Aure oscure o pulsanti

Le unghie aura non passano di moda. Questo autunno puoi optare per colori scuri o freddi, oppure per un fucsia seducente, magari con linee astratte sovrapposte. Perfette soprattutto per Halloween.

Unghie gourmet

Il trend della bellezza come cibo prende piede anche sulle manicure. Via libera a frutta di stagione e decalcomanie ispirate ai mercati contadini.

Vino pregiato

Niente parla di vibrazioni autunnali come una profonda tonalità bordeaux. Il color vino è perfetto per ogni trend, dalle unghie in gelatina cat-eye al più semplice look a copertura totale.

Vibrazioni aliene

Le ha lanciate Hailey Bieber e sono subito divenute un trend. Le manicure con linee metalliche astratte sulla parte superiore sono fuori dal mondo. E spettacolari.