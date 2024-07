Un nuovo colore delle unghie si sta diffondendo nel mondo: il brat green. A lanciarlo è stata la cantante inglese Charli XCX. A dare il nome alla nuance è proprio il titolo del suo nuovo album, Brat, animato da una tonalità di verde che ha subito conquistato le beauty addicted sui social network.

Un’estate all’insegna dei colori

L’estate 2024 si sta caratterizzando per una riscoperta dei colori: in molte stanno sostituendo il bianco al mirtillo, le manicure “butter nails” con i vari rosa, azzurro e tutte le tonalità pastello. Ma la nuance che in questi giorni sta facendo impazzire il web è il brat green, un verde lime un po’ neon, che è più accattivante dello smeraldo.

Come è nato il trend Brat green

La prima a lasciarsi ispirare dal brat green che permea l’album di Charli XCX è stata la manicurist Eri Narita, che ha deciso di utilizzare questa particolare nuance sulla punta delle unghie di una french manicure colorata. Non c’è da stupirsi: quest’anno lo stile francese è tornato di gran moda ma rinnovato e ormai sono in tantissime che sfoggiano unghie con il bordo rosa, azzurro, fucsia, verde invece che del classico bianco.

Dal tenniscore al brat green

Eri Narita ha spiegato che la sua ispirazione iniziale sono stati i green che si trovano dentro e intorno a un campo da tennis, dall’erba alle palline. E fin qui non aveva scoperto niente di nuovo: il tenniscore è uno dei trend più cool di questa stagione. Ma Eri Narita si è assicurata che le sue manicure verdi risultassero molto più chic. E quale colore migliore del brat green? Lei, poi, ha anche aggiunto una “V” 3D sull’anulare delle modelle. Da qui il nuovo trend.

Un trend inaspettato

Tra le fan di questa nuova tendenza, c’è anche la modella incinta Adwoa Aboah, che sfoggia su Instagram unghie verdi abbinate a un completo leopardato in occasione del suo baby shower.

Anche Hailey Bieber ha provato il verde quasi fosforescente. Sia che tu scelga di indossarlo come tonalità all-over o come parte di una french manicure o di un look più intricato, l’estate 2024 è all’insegna di questo colore inaspettato.