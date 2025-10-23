Botox ora è micro e super light

In medicina estetica il botox è ancora il trattamento più richiesto. Dimentica il temuto effetto congelato della tossina botulinica, visto anni fa anche sui volti delle celeb: nuove formule e tecniche precise garantiscono risultati sempre più naturali e armoniosi. «Per levigare le rughe più superficiali di fronte e contorno occhi o le “bunny lines” che compaiono ai lati del naso quando si sorride, la soluzione più indicata è il baby botox. Si tratta di iniettare dosi light di tossina botulinica in punti specifici per rilassare dolcemente i muscoli senza alterare la mimica. Basta una seduta per osservare i primi risultati dopo 1-3 giorni» spiega Giuseppe Sito, medico e chirurgo estetico a Napoli, Milano e Torino. Il botox in dosi omeopatiche funziona anche per ottenere un effetto disteso globale. «Le iniezioni, ravvicinate e superficiali, in questo caso non raggiungono il muscolo, migliorano texture, compattezza e regalano un leggero effetto lifting». Con una seduta (300-500 euro circa) hai una glassy skin per 4-6 mesi.

Skin booster: il segreto per una pelle giovane

Non basta più distendere le rughe: oggi la vera differenza la fa la qualità della pelle. Idratazione, luminosità e compattezza sono i nuovi obiettivi da perseguire. «Gli skin booster, concentrati di acido ialuronico, agiscono come un’infusione di energia: donano nutrimento profondo e un aspetto radioso» spiega Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico a Napoli «Con 3-4 sedute l’effetto wow dura circa 6 mesi, ma già dopo la prima la pelle appare migliorata. In alternativa si può scegliere il PRX-T33, un peeling bio-rigenerante che combina TCA al 33% (acido tricloroacetico, che stimola il rinnovamento cutaneo), acido cogico al 5% e perossido di idrogeno per migliorare tono e texture» spiega ancora Marlino. Prezzi indicativi: 350-400 euro per uno skin booster, 200 euro per il PRX. Per chi desidera rimpolpare e tonificare le zone più scavate come zigomi o guance ci sono, invece, le microiniezioni di polinucleotidi. «Sono piccole catene di acido nucleico di origine marina che stimolano i fibroblasti a produrre nuovo collagene» spiega Arianna Venturoli, medico estetico a Bologna. L’effetto, visibile dopo 10 giorni, si perfeziona con 4-6 sedute (circa 150-180 euro ciascuna).

Medicina estetica rigenerativa: punta sui fattori di crescita

Per restituire energia e vitalità alla pelle, oggi la medicina estetica rigenerativa offre diverse soluzioni (attenzione a scegliere centri autorizzati). PRP (Platelet-Rich Plasma) e PRF (Platelet-Rich Fibrin) sfruttano i tuoi fattori di crescita: un piccolo campione di sangue ti viene prelevato, poi lavorato e reiniettato nel viso per stimolare fibroblasti, collagene ed elastina. Il risultato è una pelle più luminosa e compatta e rughe sottili attenuate. «Il PRP agisce rapidamente in superficie, mentre il PRF rilascia i fattori di crescita gradualmente in profondità, garantendo effetti più duraturi» spiega il dottor Sito. Primi miglioramenti in 1-2 mesi per risultati fino a 12-18 mesi (due sedute da circa 500 euro l’una). Poi c’è il Nanofat che utilizza il tuo stesso tessuto adiposo come fonte di cellule staminali e fattori di crescita. Il grasso, prelevato con microliposuzione da addome o fianchi, viene emulsionato e poi iniettato nelle aree da trattare, migliorando elasticità, densità e luminosità. I risultati si vedono subito, si perfezionano in circa un mese e durano fino a un anno, generalmente con 1-2 sedute (da circa 800 euro l’una).

Medicina estetica: l’effetto lifting senza bisturi c’è

Se l’ovale del viso inizia a cedere e il bisturi non fa per te, oggi esistono tecnologie effetto lifting, indolori e senza tempi di recupero. «Gli ultrasuoni microfocalizzati intensi (HIFU), per esempio, concentrano energia in punti mirati, generando calore che stimola nuovo collagene con un effetto tonificante naturale» spiega Carlo Borriello, chirurgo maxillo-facciale e medico estetico a Milano e Lucca. Tra i dispositivi più avanzati, c’è Ultherapy che, grazie all’ecografo integrato, consente al medico di trattare le aree con precisione: bastano 1-2 sedute per risultati che durano fino a due anni (da 1.000 a 2.000 euro). Per rughe sottili e primi cedimenti c’è, invece, Sofwave che lavora più in superficie (a circa 1,5 mm di profondità): di solito è sufficiente una seduta l’anno. Molto efficace anche la radiofrequenza frazionata ad aghi, come Morpheus8, che abbina al calore microaghi per rimodellare i tessuti e stimolare collagene ed elastina. L’effetto si nota dopo 2-3 mesi, con 2 sedute da circa mille euro ciascuna.

Medicina estetica: alla ricerca dell’armonia

Il vero segreto dei risultati armoniosi? Trattare il viso come un insieme, non a zone separate. È questo il principio dell’effetto full face, la nuova filosofia dell’anti-aging che combina in un unico percorso filler, laser, skin booster e biostimolazione. L’obiettivo è lavorare in sinergia su texture, volume e tonicità: la pelle appare più compatta e anche luminosa, i tratti restano naturali e proporzionati, e l’effetto è quello di un ringiovanimento graduale, mai artefatto. Un altro vantaggio? Tempi di recupero minimi e nessun rischio di risultati disomogenei, perché ogni trattamento viene calibrato sulle esigenze del viso nel suo insieme.

Scopri i prodotti che si ispirano alla medicina estetica

Lo speciale applicatore di Bio-Performance Micro-Click Concentrate di Shiseido (230 €, 6 applicazioni) ha punte da 20 micron per veicolare a bersaglio la formula antiage.

Il trattamento notte multi-azione NCEF-Revitalize Night di Filorga (94 €, in farmacia) rigenera, attenua le rughe e rimpolpa con un complesso rassodante, peptidi e niacinamide.

Effetto microneedling grazie all’applicatore con microaghi e alla formula a base di acido ialuronico e peptidi con Clinical Beauty Filler di Cocunat (139,95 euro) che promette un effetto rimpolpante intensivo.

Crema occhi 12 Double Filler Mito di Fillerina (81 €, su qvc.it) mixa 12 acidi ialuronici per un effetto levigante e antirughe.

Per un’azione mirata sulle rughe profonde c’è Micro Shot di BioNike Cosmeceuticals (75 €, in farmacia) con peptidi ed esosomi.

Le specialità calmanti post trattamento

Il siero Comfort Drops di Insìum (130 €) è un SOS con attivi biotech e vegetali che lenisce all’istante viso, labbra e contorno occhi.

Con sei specifici peptidi, Multi-Peptide 20% Lifting Serum di Miamo (99 €, in farmacia) ha un’azione distensiva e liftante che mantiene più a lungo i risultati del trattamento di medicina estetica.

La texture ricca di Crema Nutri-Age Rigenerante Pro-Resilienza con Filtri UV di Dibi Milano (115 €, in istituto) accelera il recupero e la rigenerazione cutanea.

Cicastil Balsamo Lenitivo di Rilastil (12,90 €, in farmacia) ripara e calma la pelle fragilizzata, irritata o arrossata dopo un trattamento di medicina estetica.

Ultracalming Siero Concentrato di Dermalogica (74,90 €, su qvc.it) dà sollievo alla pelle sensibilizzata dopo un trattamento estetico.

Leggi anche Baby botox, la tossina botulinica che dà risultati naturali