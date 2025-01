La bella stagione ci sta aspettando, insieme a un’esplosione di freschezza e innovazione nel mondo beauty, con tendenze trucco e capelli che scendono direttamente dalle passerelle. Qui ne abbiamo selezionate 6.

Tendenze trucco: torna il colore!

Ombretti arcobaleno. Il make up occhi per la prossima stagione vede il ritorno di tonalità decise, intense, che si fanno notare. In particolare, si parla di “blue zone” mania, perché di tendenza saranno gli ombretti azzurri: celeste, turchese, acquamarina, ma anche avio e carta da zucchero, con finish opaco o luminoso. Si applicano su tutta la palpebra e oltre, disegnando una sorta di mascherina (come ha proposto Casablanca) o usandoli come un eyeliner, tirando linee decise sopra e sotto l’occhio (vedi Luisa Beccaria e Halpern). Cerchi qualcosa di più discreto? Copia il look visto da GCDS, dove l’eyeshadow celeste chiaro crea un punto luce nell’angolo interno dell’occhio. Se ami le tinte forti, invece, vai di fucsia e arancio: come ombretto su tutta la palpebra con effetto gessetto o come mascara per un tocco pop anche bicolore (vedi Dries Van Noten).

Kobi Halperin Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Casablanca Primavera-Estate 25. Foto: Launchmetrics

Germanier Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Dries Van Noten Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Luisa Beccaria Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Tendenze capelli: il volume diventa rétro

Preparati allo stile vintage anche per i capelli. Le acconciature, infatti, riprendono il blow out stile ’80-’90. Protagoniste indiscusse le cotonature che ora sollevano il ciuffo (vedi Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood), ora regalano spessore alle ciocche al centro della testa, ora danno ariosità ai tagli corti e curly, da portare anche con la fascia (Dolce&Gabbana). L’allure rétro riguarda soprattutto le pettinature raccolte, in particolare, il banana bun (o french twist), hairstyle molto in voga negli anni ’50 e ’60, e reinterpretato con un tocco contemporaneo. Antonio Marras lo propone con la cotonatura sviluppata tutta in altezza, mentre Kiko Kostadinov rilancia il banana bun in versione maxi e con design raffinato. Vuoi osare anche tu? Puoi aiutarti con i posticci, fatti apposta per aggiungere volume, che facilitano la realizzazione con un scenografico risultato couture.

N.21 Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Dolce& Gabbana Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Antonio Marras Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

N.21 Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Tendenza trucco: labbra rosse effetto 3D

Il rossetto rosso resta protagonista anche nella prossima stagione. La nuance regina sarà il ciliegia con finitura lucida, laccata e cremosa, che rende le labbra molto sensuali e ha un effetto 3D, rimpolpante e volumizzante. Il cherry gloss, così è stato battezzato, ha trionfato su molte passerelle: da Elisabetta Franchi a Moschino a Ester Manas. Il tip per ricreare questo look vinilico? Le labbra devono essere levigatissime, senza la minima imperfezione (altrimenti viene amplificata). Se ti piace osare, puoi provare anche la versione gradient bicolor di Emporio Armani: un ciliegia lucido applicato sul labbro superiore, un rosso cardinale satinato su quello inferiore. Ma se preferisci un rouge mat, allora scegli tonalità calde e solari come corallo, mandarino e poppy red. Perfette da sfoggiare anche la prossima estate per far risaltare l’abbronzatura.

Elisabetta Franchi Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Ester Manas Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Casablanca Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Emporio Armani Primavera Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Tendenza trucco: nero tra dark e grunge

Il trucco cat eyes, ovvero il tratto di eyeliner nero che allunga drammaticamente la forma dell’occhio, resta un trend forte anche per la prossima stagione. In versione minimalista (ultra sottile) oppure bold (esagerato) si è visto in passerella da Chanel, Antonio Marras, Yohji Yamamoto, Ardazaei e sempre portato da solo, come unico dettaglio forte del make up. Ma quest’anno il nero piace anche in versione grunge-chic, come ha proposto Dior. L’idea del make up artist Peter Philips è creare un look da “dopo sport”, con un risultato un po’ sbavato, molto contemporaneo. Riprodurlo è facile: applica un tratto di matita nera all’attaccatura delle ciglia inferiori, quindi chiudi gli occhi e strofina delicatamente con le dita per “disfare” appena appena. Attenzione, però: il resto del trucco dovrà essere pulito e raffinato, con sopracciglia perfettamente disegnate.

Dior Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Bibhu Mohapatra -Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Torishéju Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Mark Fast Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Tendenze trucco: tra sunny glow e pink attitude

Anche se per il sole estivo dobbiamo aspettare, possiamo già ricrearne gli effetti sulla pelle. Basta seguire le proposte trucco viste in passerella. Zimmermann, Ann Demeulemeester, Nensi Dojaka, Vivienne Tam sono solo alcuni degli stilisti che hanno puntato tutto sul make up da vacanza ai Tropici. Perché no? La pelle abbronzata ha qualcosa di sexy, regala un’aria spensierata e, all’inizio del nuovo anno, è proprio quello che ci vuole! Ecco come procedere: applica la terra (ma va bene anche un blush terracotta) sulle guance e sul ponte del naso (le classiche zone che prendono subito colore). In più, aggiungi qualche lentiggine finta per dare un’aria più allegra. In alternativa, puoi seguire il trend baby girl che gioca con i toni del rosa e che funziona bene anche se non hai più vent’anni. In questo caso, invece che a pomello, stendilo appena sopra lo zigomo verso le tempie in modo da risollevare l’ovale.

Zimmermann Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Boss Primavera Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Dojaka Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Dojaka Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Tendenze capelli: lo styling è ordinato

Lo stile business è uno dei trend forti per la prossima stagione soprattutto in versione mascolina, con giacca e pantaloni. Il look capelli segue con un ritorno agli styling puliti. Via libera alle pettinature dall’aplomb perfetto, ma soprattutto ai capelli raccolti, tirati indietro con il gel. Tutti look chic che risolvono velocemente anche il classico bad hair day. Come si realizza? Tieni a portata di mano un pettine per creare una riga precisa, uno stick di cera per lisciare eventuali ciocche svolazzanti e, infine, una spazzola con setole di cinghiale per tirare bene i capelli prima di fissarli con l’elastico. Per una piega liscia da salone, invece, serve la piastra ma, prima di utilizzarla, applica un prodotto termoprotettore che ripara le ciocche, facilita l’operazione e consente di prolungare la durata della piega.

Versace Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Dhruv Kapoor Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Alain Paul Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

Alberta Ferretti Primavera-Estate 2025. Foto: Launchmetrics

