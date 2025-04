Regalare un profumo per una persona cara non è un compito facile. Ma niente paura, ti daremo una piccola mano: ecco i nostri migliori consigli per diventare esperti in regali di profumo di successo al 100%. Ne abbiamo parlato con Maurizio Cavezzali, co-fondatore di Esxence, la manifestazione punto di riferimento della profumeria artistica e autore di Olfatti, non parole: guida alla comunicazione olfattiva nel marketing e nel personal branding, edito da Ideazioni.

Regalare un profumo: una bella idea o troppo rischioso?

Quando si apre il dibattito sulla questione del profumo come regalo, le risposte sono molteplici: “no, un profumo è troppo personale”, “non mi prendo questo rischio” o persino il vendicativo “non puoi regalarlo, è intimo”. Ma perché è un compito così arduo? Semplicemente perché l’olfatto è al centro delle nostre emozioni, letteralmente parlando. Infatti, è il senso più vicino al nostro cervello e quindi agisce direttamente sulle nostre emozioni.

In pratica, il profumo ci accompagna ogni giorno in modo inconscio, diventando il nostro odore. Trovare una fragranza che non corrisponda alla persona sarebbe quindi piuttosto sgradito. Tuttavia, regalare un profumo può anche e soprattutto essere una vera dimostrazione d’affetto, che dimostra di conoscere l’altra persona perfettamente!

Primo passo per regalare un profumo: fare il detective

Prima di lanciarti alla ricerca del Graal profumato, assicurati di conoscere almeno i gusti del destinatario della sorpresa. Evita di offrire un profumo alla suocera che hai appena conosciuto, rischiando di non scegliere la giusta composizione. Per trovare la fragranza perfetta per i tuoi cari, tira fuori la lente d’ingrandimento e il mantello di Sherlock Holmes per essere alla ricerca di indizi.

Analisi attenta dei suoi gusti

Sapere cosa le piace o non le piace, il suo carattere, il suo modo di comportarsi con gli altri… Tutte queste informazioni costituiscono altrettanti indizi che potranno guidarvi. Se la persona è piuttosto timida, non puntate tutto su fragranze sensuali e intense, nemmeno decisamente sperimentali. Preferite ad esempio un profumo discreto.

Al contrario, se è estroversa e frizzante, trovate composizioni più intense che potrebbero corrisponderle. Anche lo stile di abbigliamento può offrirvi qualche spunto su dove avventurarvi. Infine, studiate la routine, gli hobby e lo stile di vita. Tra chi è casalingo e chi è festaiolo, i desideri di fragranze probabilmente non saranno gli stessi. È un amante della natura? Ci sono buone probabilità che profumi agrumati o legnosi piaceranno a quel naso! Anche se questi elementi non sono una scienza esatta, possono già orientare le vostre scelte.

Indaga sulle sue fragranze preferite

È il momento di essere discreti e di osservare con discrezione i flaconi sulla toletta. Memorizza i loro nomi e fai una piccola ricerca su internet per analizzare le note di queste composizioni. Questo ti aiuterà a capire i suoi ingredienti preferiti e le sue famiglie olfattive. Alcuni siti come Fragrantica o Olfastory svelano i segreti di quasi ogni profumo! Le piacciono le fragranze vanigliate e gourmand ? O piuttosto accordi orientali con note speziate? Con queste preziose informazioni olfattive in tasca, ora sei pronto a offrire un profumo che piacerà davvero alla tua persona cara.

Come regalare un profumo senza fare errori?

L’idea giusta? Offrire diverse varianti. Se hai già in mente il suo profumo preferito, è quasi fatta! Hai diverse opzioni come provare le diverse profumazioni per la casa, così che lui/lei possa godere del suo profumo preferito in modo accogliente. Candele profumate o incensi da bruciare, a voi la scelata.

Infine, puoi decidere di offrire un set profumato che riunirà i profumi in diversi formati, combinando formule, concentrazioni o persino fragranze per la pelle e per la casa. Per essere sicuro di non sbagliare, lasciati guidare dalle personalità dietro i discovery set.

Alcuni profumi novità 2025 da regalare e regalarsi

La Cérémonie de l’Encens, una fragranza vellutata e spirituale ai sentori di pepe, cedro e incenso di L’Artisan Parfumeur (240 €).

Golden Island ha in apertura la freschezza di passion fruit, limone di Sicilia e bergamotto di Calabria, per poi sprigionare nel cuore il profumo del mirto di Sardegna e dei fiori mediterranei. Nel fondo la vaniglia

del Madagascar si fonde con l’ambra e il sandalo. Di RITO (265 €).

Bois Étoilé, una fragranza speziata, dai toni legnosi e coriacei, che celebra una delle materie prime ancestrali più pregiate in profumeria, l’oud. Di Reminescence.

Le Perce-vent, unica fragranza dalle note muschiate della Collection Noire di Serge Lutens (da 154 €).

Lumière d’Égypte, nuovo capitolo delle fragranze Nomade di Chloé (da 82 €).

Very Good Girl Elixir, la versione più intensa dell’iconica fragranza con il flacone a forma di stiletto, è potente esplosione di sensuale ciliegia, audace rosa rossa e radiosa vaniglia. Di Carolina Herrera (da 92 €).

Spezieria di San Marco: interpreta la colonia nella sua forma più pura. Si apre con note di bergamotto, limone e arancia. Nel cuore il petitgrain fresco-floreale ricorda i fiori d’arancio con un sottofondo legnoso-erbaceo. La fragranza si completa di due muschi, Sdierenolide™ ed Helvetolide™, elegante e con effetti confortevoli, accoglienti e morbidi il primo, lineare ricco e caldo il secondo (da 20 €).

Mirranda, il profumo ideale per gli amanti della mirra, di Coquillete (190 €).

Pompelmo Pepe Perfume è un profumo unisex che svela un brillante e vivace accordo agrumato impreziosito dalle piccanti note speziate, di Teatro Fragranze Uniche (120 €).

Underground Vibes è una fragranza del gruppo Orientale Legnoso unisex di Laboratorio Olfattivo (180 €).

